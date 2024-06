Trump habla en Sunset Park bajo las altas temperaturas de Las Vegas

El expresidente Donald Trump alentó a sus seguidores a votar en las primarias y a votar por él en noviembre, describiendo sus prioridades en caso de ser reelegido y advirtiendo sobre lo que significaría otro mandato de Biden.

“Si ganamos en Nevada, ganaremos todo. Ganamos todo”, dijo Trump en Sunset Park.

El expresidente abordó duramente la frontera y la inmigración durante la manifestación. Criticó la orden ejecutiva de Biden que anunció la semana pasada en la frontera sur para reforzar la seguridad en la frontera sur del país y cerrar temporalmente la frontera a los solicitantes de asilo que intentan cruzar la frontera durante los aumentos repentinos. Trump dijo que si a Biden le importara la frontera, volvería a implementar las políticas implementadas bajo Trump.

Prometió cerrar la frontera y permitir más perforaciones petroleras en suelo estadounidense. También prometió no cobrar impuestos sobre los ingresos que reciben propinas, y dijo a la multitud de Las Vegas que los trabajadores del hotel lo agradecerían.

“Vamos a cambiar este país”, dijo Trump.

Continuó reiterando afirmaciones infundadas de que las elecciones de 2020 fueron robadas y elogió a los manifestantes del 6 de enero, llamándolos guerreros y dijo que la policía les dijo que “entraran”.

“Lo único que hacían era protestar por unas elecciones amañadas; eso es lo que estaban haciendo”, dijo.

Trump dijo que en noviembre su apoyo será “demasiado grande para manipularlo” y que está trabajando con el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, para garantizar que las elecciones sean justas.

“Me habría arrastrado hasta aquí”

Cientos de personas se reunieron el domingo por la mañana temprano en el creciente calor de Las Vegas para escuchar hablar a Trump, y algunos partidarios llegaron en las primeras horas del amanecer. Se instalaron tiendas de campaña para los candidatos políticos y para que la gente comprara equipo de Trump. En una entrevista con Trump, el expresidente estimó que había entre 10,000 y 15,000 personas en la manifestación.

Cuando Trump habló poco después del mediodía, la temperatura rondaba los 95 grados Fahrenheit. Se colocaron atomizadores en el césped y los voluntarios repartieron agua embotellada. Los paramédicos ayudaron a varias personas con emergencias médicas. El Departamento de Bomberos del Condado Clark informó haber visto a 24 pacientes y haber transportado a seis a hospitales locales. Noventa y siete personas utilizaron las tiendas de refrigeración.

La mayoría, si no todas, las llamadas estaban relacionadas con el calor, según el condado de Clark.

Los partidarios no se dejaron disuadir por el calor y expresaron entusiasmo al ver a Trump.

“Si Trump puede pararse aquí y estar en este calor con nosotros con traje y corbata, podemos hacer lo que tengamos que hacer”, dijo Sara Rose, residente de Las Vegas, quien salió de su casa a las 2 a.m. para llegar al evento. “Me habría arrastrado hasta aquí si fuera necesario”.

Trump era consciente del calor del domingo por la tarde y dijo que alguien vendría a recoger a un partidario si se caía.

“Por cierto, ¿no es agradable esa brisa? dijo Trump. “¿Sientes la brisa? Como no quiero que nadie me ataque, necesitamos a todos los votantes. No me importas. Sólo quiero tu voto. Mira, ahora la prensa aceptará eso y dirá que dijo algo horrible”.

‘Trampa’

La visita de Trump al Estado Plateado se produce poco más de una semana después de que fuera declarado culpable de 34 delitos graves relacionados con la falsificación de registros comerciales, convirtiéndose en el primer expresidente condenado por un delito grave.

Durante su discurso, Trump acusó a Biden de convertir al Departamento de Justicia en un arma. Promocionó su gran muestra de apoyo tras el veredicto.

Su campaña y el Comité Nacional Republicano habían anunciado una recaudación de fondos de 141 millones de dólares en mayo, lo que, según la campaña, muestra apoyo a Trump mientras enfrenta lo que llamó el “juicio falso de Biden”. La campaña informó que recaudó 53 millones de dólares en línea en las 24 horas posteriores a la lectura del veredicto de culpabilidad, y señaló que el 25 por ciento de los donantes en mayo eran nuevos en la campaña 2024.

Dave Dunville, un residente de Las Vegas, calificó el veredicto como “una tontería total” y dijo que se trataba de un juicio amañado. Dunville se levantó a las 3 a.m. y llegó a Sunset Park alrededor de las 5 a.m. Dijo que está bebiendo mucha agua para combatir el calor.

“Hay dos administraciones presidenciales a las que prestar atención. La administración de Trump versus la de Biden”, dijo Dunville. “Biden ha llevado a este país al retrete. Trump, cuando era presidente, todo salió bien”.

Sin respaldo en la carrera por el Senado

La manifestación se llevó a cabo dos días antes de las primarias del 11 de junio, en las que los republicanos elegirán a sus candidatos en algunas contiendas clave, desde los tres distritos electorales del sur de Nevada, todos controlados por demócratas, hasta la carrera por el Senado, que se sigue de cerca y que podría ayudar a determinar el partido. control.

En el abarrotado campo de las primarias, Sam Brown, con respaldo nacional, y el Dr. Jeff Gunter, exembajador en Islandia bajo la administración Trump, han estado compitiendo por el apoyo de Trump.

En una entrevista exclusiva con el Review-Journal antes del evento, Trump dijo que planeaba anunciar su respaldo en las competitivas primarias del Senado. Durante su discurso, sin embargo, calificó a Brown de “buen hombre”, pero no fue más lejos. Su único respaldo antes de las primarias es el exalcalde de North Las Vegas, John Lee.

“Deberíamos ganar esa carrera contra Rosen”, dijo Trump en la entrevista, refiriéndose al senador Jacky Rosen, demócrata por Nevada. “Ella es terrible. Ha sido una senadora terrible, no tiene respeto en Washington y creo que deberíamos ganar esa carrera”.

Rosen ha enfatizado su bipartidismo durante su campaña y fue nombrada una de las legisladoras que con mayor frecuencia cruza las líneas partidistas. Encuestas recientes que muestran que Biden está rezagado en Nevada con respecto a Trump también muestran que ella está por delante en un posible enfrentamiento con Brown.

Respuesta democrática

La presidenta del Partido Demócrata del Estado de Nevada, Daniele Monroe-Moreno, dijo en un comunicado después de la visita de Trump que el expresidente no está en contacto con los trabajadores de Nevada. Ella lo criticó por otorgar exenciones fiscales a los multimillonarios y dijo que bloqueó las políticas para hacer que la vivienda fuera más asequible para los nevadenses.

“El presidente Biden y los demócratas de Nevada están concentrados en los problemas de la mesa de la cocina y nunca dan por sentado ningún voto”, dijo Monroe-Moreno en el comunicado. “Es por eso que trabajamos todos los días para hacer crecer nuestra coalición y construir un terreno ganador para elegir a los demócratas en todas partes de la boleta electoral”.

Las encuestas muestran constantemente a Trump por delante de Biden en Nevada, incluso aunque el actual presidente ganó el Estado de Plata en 2020 por más de 30,000 votos.

Una encuesta de Fox News publicada el jueves y realizada del 1 al 4 de junio muestra que más nevadenses dijeron que confían en que Trump hará un mejor trabajo en la guerra entre Israel y Hamas, la economía y la frontera.