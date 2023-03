‘¿Tenemos que tolerarlos?’: el condado apunta a espectaculares móviles en el Strip

Un camión con un espectacular móvil conduce por el Strip el sábado, 30 de noviembre de 2019, en Las Vegas. El Condado Clark quiere regular de manera más estricta los espectaculares móviles, que se ven con mayor frecuencia de un lado a otro del Strip de Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El Condado Clark quiere regular más estrictamente los espectaculares móviles, que se ven con mayor frecuencia conduciendo de un lado a otro del Strip de Las Vegas.

Los vehículos fueron ligeramente regulados en 2019 después de que aparentemente aparecieron de la nada, convirtiéndose en una distracción para algunos en el corredor turístico.

Varios comisionados del condado dijeron que preferirían no permitirlos en primer lugar.

“No tienen nada que hacer en el Strip”, dijo el martes la comisionada Marilyn Kirkpatrick. “No me gustaban antes, no me gustan ahora. Pero parece que tenemos que tolerarlos”.

El comisionado Tick Segerblom le preguntó al abogado del condado si eso era así: “¿Tenemos que tolerarlos?”

Prohibirlos requeriría justificación, más estudios y probablemente atraería desafíos legales por motivos constitucionales, se les dijo a los comisionados.

El largo debate tuvo lugar cuando el personal del condado presentó un estudio de tráfico y propuso regulaciones para la industria, que tiene cinco titulares de licencias que operan 86 vehículos.

El estudio concluyó que los vehículos tienden a reducir la velocidad del tráfico y que algunos emiten luces que son mucho más brillantes de lo que permite el código del condado.

El comisionado Ross Miller, usó un ejemplo de uno de Omega Mart que tenía componentes motorizados activos y sistemas estéreo y antiniebla.

“La idea de que tomemos un corredor tan importante para nosotros como el Strip de Las Vegas y lo permitiéramos solo para publicidad de servicios públicos, no lo sé”, dijo.

El estudio, retrasado debido a la pandemia, examinó un área de 2.6 millas en Las Vegas Boulevard, entre Tropicana Avenue y Elvis Presley Boulevard.

El condado dijo que los espectaculares tendían a conducir alrededor de un 35 por ciento más lento que los otros vehículos, lo que se traducía en 10 a 15 mph. Cuando se les permitió conducir en el carril central, dijo el condado, las vallas publicitarias pusieron en peligro al público en general cuando intentaron cambiar de carril.

También se observó que creaban distancias entre los automóviles y las intersecciones cercanas, según el reporte.

Algunos reproducían sonidos y tenían luces intermitentes y brillantes que podían forzar la vista de los transeúntes, determinó el estudio.

La presentación del martes fue solo un reporte, y los empleados del condado regresarán para escribir una ordenanza, realizar más investigaciones y reunirse con la comunidad empresarial.

Algunas de las propuestas incluyen limitar la cantidad de vehículos permitidos en el Strip a 100, con GPS para hacer cumplir la regla.

Los espectaculares móviles solo podrán circular por el carril de la acera y solo mostrarán anuncios de un lado, hacia los peatones, y no hacia el tráfico en otros carriles.

Los conductores solo podrían entrar y salir del Strip girando a la derecha, de acuerdo con las reglas propuestas. Además, los propietarios de espectaculares móviles que solo promocionan sus propios negocios están actualmente exentos de regulaciones; eso probablemente cambiaría bajo una nueva ordenanza.