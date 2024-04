¿Sospechas de votación doble en Nevada? El estado investigará

La Secretaría de Estado de Nevada llevó a cabo cerca de 150 investigaciones sobre denuncias de votación doble en las elecciones de 2022 y seis denuncias en las recientes primarias presidenciales, según su primer informe trimestral publicado como parte de sus esfuerzos para aumentar la transparencia y mejorar la confianza en las elecciones en el Estado de Plata.

Nevada ha sido un punto candente de denuncias infundadas de fraude electoral masivo desde las elecciones de 2020. El expresidente Donald Trump y otros republicanos señalaron a Nevada –donde el presidente Joe Biden ganó con más de 30 mil votos– como uno de los estados disputados que afirman que le fue robado al expresidente.

La entonces secretaria de Estado republicana Barbara Cegavske y su personal dedicaron más de 100 horas a investigar las denuncias de que las elecciones de 2020 fueron robadas, pero no encontraron evidencia que respaldara las afirmaciones de fraude generalizado, y los tribunales de Nevada desestimaron las demandas que alegaban fraude electoral masivo.

Importante aumento en temas de integridad electoral

Desde 2020, la Secretaría de Estado ha visto un aumento significativo en los cuestionamientos sobre fraude e integridad electoral, según el secretario de Estado, Cisco Aguilar. En un esfuerzo por mejorar la confianza en los procesos electorales de Nevada, la oficina de Aguilar ha comenzado a publicar informes trimestrales sobre cuántas denuncias de violación electoral investiga y las conclusiones de esas investigaciones.

“Recibimos un gran número de informes que no consistían en ninguna infracción real de la ley electoral”, dijo Aguilar en un comunicado el lunes. “Esto sucede por varias razones; desde una falta de comprensión de la ley hasta intentos de abrumar a nuestra oficina durante un ciclo electoral con acusaciones infundadas. Independientemente, tomamos en serio cada acusación y las investigamos con todo el peso de la ley”.

Desde 2020, 14 casos fueron remitidos a dependencias externas para su posible procesamiento, incluidos nueve en las elecciones de 2020 y cinco en las elecciones de 2022.

La Secretaría de Estado investigó seis casos de “votación doble” en las primarias presidenciales de 2024, dos de los cuales siguen abiertos. Los otros cuatro casos se cerraron sin que se detectara ninguna infracción, según el informe.

146 investigaciones en 2022

Durante las elecciones generales de 2022, hubo 146 investigaciones de denuncias de que alguien había votado dos veces o intentado votar dos veces; ambos son delitos graves en Nevada. Esos 146 casos representan el 0.0001 por ciento de las más de 1 millón de boletas emitidas en las elecciones, según la Secretaría de Estado.

De esos casos, 44 fueron remitidos para su investigación a la División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nevada; tres fueron remitidos para su procesamiento a la procuraduría general; en 29 se determinó que eran delictivos pero fueron cerrados por la Secretaría de Estado sin que se emprendiera acción alguna, y 29 fueron cerrados sin que se tomara ninguna medida.

Quince casos se cerraron tras la emisión de una notificación civil. La Secretaría de Estado proporcionó un ejemplo de un caso de notificación civil en el que un padre y un hijo con el mismo nombre que vivían en el mismo domicilio recibieron una boleta. El hijo votó en persona y el padre rellenó por error la boleta de su hijo y la envió por correo. El empleado electoral notó un voto doble para el hijo, no contó la segunda boleta y alertó a la Secretaría de Estado, que determinó el error del padre durante la investigación. La oficina envió una notificación civil, y como no se encontró intención de votar dos veces, no se tomaron más medidas, según la Secretaría de Estado. Todas esas notificaciones civiles son objeto de seguimiento para vigilar posibles irregularidades en el futuro.

La Secretaría de Estado también investigó 26 casos de posible voto cruzado entre estados, todos los cuales siguen abiertos. Los casos de votación doble entre estados se deben a la colaboración con otros estados y dependencias. La secretaría de estado proporcionó un ejemplo en el que un elector de Nevada recibe una boleta de voto por correo y vota en Nevada, y después, antes del día de las elecciones, se muda a Arizona y vota el día de las elecciones.

Para presentar una denuncia de posibles infracciones de la ley electoral, visita NVSOS.gov para rellenar un formulario de denuncia de infracción de la integridad electoral.