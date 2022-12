Sisolak: La propuesta para los condenados a muerte fue un “acto de misericordia”

El gobernador Steve Sisolak habla el jueves 22 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La celda de detención, o "celda de la última noche", donde se mantiene al recluso antes de la ejecución. (Departamento de Correccionales de Nevada)

CARSON CITY-El gobernador Steve Sisolak dijo el martes que su ahora fallida propuesta de conmutar las sentencias de muerte de los 57 presos condenados a muerte en Nevada fue “un acto de misericordia”.

Sisolak, que perdió su intento de reelección contra el alguacil del Condado Clark Joe Lombardo en noviembre, dijo durante una reunión de la junta estatal de indultos que no podía dejar la oficina del gobernador sin “iniciar las conversaciones que son necesarias”.

“Colocar este asunto en la agenda se hizo como un acto de misericordia y con el entendimiento de que la pena de muerte está fundamentalmente averiada”, dijo el gobernador, hablando desde Las Vegas. “El Estado no ha llevado a cabo una ejecución desde 2006. Eso significa que las familias de las víctimas permanecen en el limbo, reviviendo recuerdos dolorosos durante años sin ningún cierre”.

Sisolak sugirió en un primer momento que todas las penas de muerte del estado se conmutaran por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero surgió la polémica. La oficina del fiscal del distrito del Condado Washoe presentó una petición ante el Tribunal de Distrito de Carson City para bloquear la medida, y el lunes un juez accedió a la petición.

El juez James Wilson reglamentó que la medida violaría la ley estatal, las reglas y la constitución, principalmente porque no notificó adecuadamente a las familias de las víctimas de asesinato ni les permitió escuchar su oposición a la clemencia. El juez también dijo que los condenados a muerte no han agotado sus recursos, no han solicitado clemencia a la junta y que los casos deben considerarse individualmente.

Como resultado, se eliminó el punto número seis de la agenda del martes.

La Legislatura de Nevada ha fracasado repetidamente en aprobar los proyectos de ley que se han presentado para prohibir la pena de muerte en los últimos seis años, aunque un proyecto de ley de derogación fue aprobado en 2021. Sisolak dijo entonces que en general se oponía a la pena de muerte, pero quería excepciones para casos especialmente atroces, como el tiroteo masivo del 1° de octubre en Las Vegas. Pero el proyecto de ley murió en el Comité Judicial del Senado estatal.

Lombardo, un agente de la policía de carrera que actualmente se desempeña como alguacil del Departamento de Policía Metropolitana, elogió la sentencia de Wilson el lunes y dijo que se ajusta a una enmienda sobre los derechos de las víctimas a la constitución estatal aprobada por los votantes en 2018.

Aunque el gobernador de Oregón recientemente conmutó todas las sentencias de muerte en ese estado, en Nevada, el poder de clemencia pertenece a la Junta de Indultos, compuesta por el gobernador, el fiscal general y los siete jueces del Tribunal Supremo de Nevada.