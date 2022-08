¿Qué significa el plan de alivio de los préstamos estudiantiles de Biden para Nevada?

agosto 29, 2022 - 9:24 am

El presidente Joe Biden habla sobre la condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el miércoles 24 de agosto de 2022, en Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Michael Henderson, residente en Las Vegas de 36 años y dueño de dos negocios, no fue a la universidad por el gasto que suponía, dijo. Por eso, cuando escuchó que el presidente Joe Biden iba a perdona hasta 10 mil dólares de los préstamos federales para estudiantes a las personas que ganan menos de 125 mil dólares esta semana, pensó que era un buen primer paso.

“Es un buen anuncio, pero al mismo tiempo hay mucho trabajo por hacer, porque si vas a estar en el mejor país, querrías que todos tuvieran una supereducación y dársela gratis”, dijo Henderson.

Después de que Biden anunciara esta semana sus planes, que incluyen la condonación de hasta 20 mil dólares a los estudiantes que recibieron becas Pell, se produjo una oleada de respuestas contradictorias en todo el país, con muchos recién licenciados universitarios celebrándolo y economistas preocupados por la deuda nacional.

¿Ayudará realmente?

No está del todo claro cuánto costará el plan de alivio de la deuda estudiantil, ya que depende de cuántas personas lo soliciten y cumplan los requisitos. También hay beneficios que son más difíciles de medir, dicen los expertos.

Los economistas también tienen opiniones encontradas sobre el impacto que tendrá el plan en la economía. Organizaciones como la Fundación de la Unión Nacional de Contribuyentes y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York estiman que podría costar entre 300 mil y 600 mil millones de dólares.

El plan perdonaría un total de 321 mil millones de dólares de préstamos estudiantiles federales y eliminaría todo el saldo de 11.8 millones de personas, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El Comité para un Presupuesto Federal Responsable calcula que costará entre 440 mil y 600 mil millones de dólares en los próximos 10 años, y el Modelo Presupuestario de la Universidad Penn Wharton de Pensilvania informó de que costaría unos dos mil dólares por contribuyente.

Y con el plan de reembolso basado en los ingresos que también se introdujo (que reducirá la cantidad que deben los prestatarios al mes) el Comité para un Presupuesto Federal Responsable calcula que costará entre 90 mil y 190 mil millones de dólares más.

“Los cambios anunciados (esta semana) costarán probablemente más del doble de la cantidad que se ahorró con la recientemente aprobada Ley de Reducción de la Inflación, eliminando por completo cualquier beneficio contra la inflación del proyecto de ley”, escribió el Comité para un Presupuesto Federal Responsable. “Los cambios propuestos en los préstamos tampoco contribuyen a reducir la cantidad de préstamos que se movilizan, estableciendo que a una futura administración le soliciten cancelar la deuda de nuevo”.

¿Aumento de la inflación?

Aunque la cancelación pondrá más dinero en los bolsillos de la gente y aumentará el gasto, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable escribió en febrero que la cancelación de la deuda estudiantil impulsaría el consumo personal y aumentaría la inflación.

Pero Joseph E. Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia y economista jefe del Instituto Roosevelt, escribió en un artículo del Atlantic que los beneficios a largo plazo del plan ayudarán a la economía. Las críticas de que el plan aumentará la inflación presuponen que la gente se lanzará a una “carrera de gastos”, dijo, pero en realidad el dinero se gastará “gradualmente a lo largo de la vida de una persona, no todo en un año”.

También hay beneficios que no son tan fáciles de medir, dijo Federick Ngo, profesor adjunto de educación superior en la UNLV que se centra en el impacto de las políticas y prácticas de la educación superior.

“La educación superior es, en muchos sentidos, lo que se llama un bien público”, dijo Ngo. “Es bueno para la sociedad tener más educación”.

Una mayor educación contribuye al avance de la tecnología y a que los ciudadanos estén mejor informados, dijo Ngo. El Instituto de Política Económica, por ejemplo, reportó en 2013 las ventajas de una sociedad bien educada, encontrando una “correlación clara y fuerte” entre la educación de la fuerza de trabajo de un estado y los salarios más altos en el estado.

“Todos esos son beneficios que son realmente difíciles de medir para la comunidad y la sociedad, pero están ahí”, dijo Ngo. “No son solo los beneficios para el individuo. Hay formas en que te beneficiará como contribuyente”.

Perdonar una parte de la deuda de los préstamos estudiantiles también permitirá a los graduados entrar en las siguientes fases de su vida, como casarse, formar una familia y comprar una casa, dijo Ngo.

Hay muchas personas que abandonaron la universidad debido a las finanzas, añadió, por lo que el plan de condonación de la deuda podría ayudar a motivarlos a volver.

“El mero hecho de que los estudiantes sepan que va a costar menos de lo previsto, es una palanca bastante grande para inspirar a los estudiantes a inscribirse y terminar la universidad”, dijo Ngo. Con una de las tasas de educación más bajas del país, Nevada también podría ver mejoradas sus calificaciones educativas, dijo Ngo.

Nevada tiene cifras de deuda más bajas en relación con los estudiantes de otros estados, dijo Ngo, en parte porque la educación superior es relativamente más asequible. Según el Estados Unidos News and World Report, los graduados de la UNLV se encuentran entre los que menos deuda tienen, con menos de 20 mil dólares de promedio.

“Pero sigue siendo un problema para los estudiantes de aquí”, dijo Ngo. “Creo que esto cambiará de verdad la vida de la gente y su perspectiva económica de la vida. Con suerte, podrán participar de formas que no lo han hecho antes”.

En desacuerdo con Biden

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, no está de acuerdo con la acción ejecutiva de Biden porque no aborda los problemas de fondo que hacen que la universidad sea inasequible en primer lugar, dijo.

“Deberíamos centrarnos en aprobar mi legislación para ampliar las becas Pell para los estudiantes con menores ingresos, centrar la condonación de los préstamos en los necesitados y hacer que la universidad sea más asequible para las familias trabajadoras”, dijo Cortez Masto en un comunicado, refiriéndose a la Ley de Alivio de la Deuda Estudiantil y Asequibilidad Universitaria que presentó en junio y que aumentaría la cantidad de becas Pell que pueden recibir los estudiantes y centra la condonación de los préstamos en los estadounidenses con ingresos bajos y moderados.

Pese a la oposición de Cortez Masto al plan, su oponente en su carrera por la reelección, el exfiscal general Adam Laxalt, la vinculó a la condonación de la deuda, que llamó “inconstitucional”, “inmoral” y una “política fundamentalmente mala” en Twitter.

Argumentó que ayudará a los estadounidenses ricos y “alimentará las llamas de la inflación”, citando el Modelo Presupuestario de la Universidad de Penn Wharton, que estimó que la condonación de la deuda federal de préstamos a estudiantes universitarios costará entre 200 mil y 980 mil millones de dólares en un plazo de 10 años.

La representante Dina Titus, demócrata por Nevada, dijo en un comunicado que, como profesora de la UNLV, ha sido testigo de cómo estudiantes prometedores abandonaban los estudios debido a las dificultades financieras.

“Hacer que la educación superior sea más asequible no es solo una inversión en las generaciones venideras”, dijo Titus en la declaración. “También es una inversión en nuestra viabilidad económica, en nuestra mano de obra y en nuestro liderazgo en la escena mundial”.

¿Movimiento político?

El representante Mark Amodei, republicano por Nevada, dijo en una declaración que el gobierno de Biden solo buscaba “unos cuantos votos”.

¿Qué efectos tendrá el anuncio de Biden en las próximas elecciones de mitad de término, e incluso en las presidenciales de 2024? Dan Lee, profesor asociado de ciencias políticas de la UNLV, dijo que cree que tendrá un “efecto neto bastante marginal” en cuanto a la mejora de las perspectivas para los demócratas este otoño.

Dado que casi un tercio de la base de votantes de Nevada no es partidista, los republicanos pueden apelar a ellos con argumentos de que el traslado podría aumentar la inflación, dijo Lee.

“Los republicanos tienen esa narrativa que pueden contar para movilizar a sus partidarios”, dijo Lee. “Existe ese beneficio, pero también tiene un costo político”.

Para Biden, el plan puede ayudar a movilizar a los demócratas y a los votantes más jóvenes para que lo reelijan, dijo Lee. Biden había prometido la reducción de la deuda mientras hacía campaña en 2020.

Dijo Lee: “Es algo por lo que puede atribuirse el mérito de haber logrado algo… conseguir estas victorias es difícil en estos tiempos”.

Los índices de aprobación de Biden se han recuperado recientemente, dijo Lee, en parte debido a la estabilización de la inflación y a la bajada de los precios de la gasolina. También ayudó a aprobar la Ley de Reducción de la Inflación, dijo Lee, lo que supone una victoria legislativa para él.

Su plan de reducción de la deuda estudiantil, así como otros temas que los demócratas han usado para movilizar a sus votantes, como el aborto, también podrían ayudarle, dijo Lee. Pero Lee añadió que la elección de Biden en 2020 se debió más a que la gente votó contra del entonces presidente Donald Trump.

Reacciones mixtas de los estudiantes

Los estudiantes actuales también tienen reacciones contradictorias ante la noticia, ya que algunos quieren más, mientras que otros no están seguros de que perdonar la deuda sea la respuesta.

Destini Olsen, de 20 años, es estudiante de segundo año de enfermería en la UNLV. No pidió ningún préstamo para la universidad, sino que recibió becas. Dice que es interesante que Biden lo intente, pero no cree que perdonar los préstamos estudiantiles sea la respuesta. “No es una de esas cosas en las que realmente se marca la diferencia”, dijo Olsen. Ella preferiría ver más oportunidades para que los estudiantes ganen más dinero y tengan más subvenciones y becas.

“Los estudiantes quieren tener ese orgullo y ‘lo he hecho’”, dijo Olsen. “No que se les entregue y se les diga simplemente ‘está bien’”.

Rickey Pradhan, estudiante de tercer año de informática en la UNLV, es beneficiario de una beca Pell y se alegró de escuchar la noticia.

“Creo que es bueno para la gente que realmente está luchando por no tener las oportunidades de la Beca Pell y cosas así”, dijo Pradhan. “Sé que hay gente que, ya sabes, no puede cumplir los requisitos. No pueden solicitar (la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) y cosas así. Creo que es algo bueno”.

¿Cambio en Nevada?

La decisión de Biden ha llevado a los funcionarios de Nevada a buscar también cambios en el programa de reembolso de préstamos estudiantiles de Nevada.

El tesorero estatal demócrata Zach Conine, tras la acción de Biden, presentó esta semana una ley para que la Legislatura de 2023 cree un programa de reembolso de préstamos estudiantiles para los profesionales de la atención a la salud. Conine dijo en un comunicado que Nevada se enfrenta a retos para atraer a profesionales de la atención a la salud cualificados en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos.

Conine propone que todos los nuevos proveedores de atención a la salud que se gradúen en una institución del Sistema de Educación Superior de Nevada tengan derecho a recibir hasta 120 mil dólares en concepto de reembolso de préstamos estudiantiles a cambio de cinco años de servicio en una zona desatendida de Nevada. La legislación también proporcionaría el reembolso de los préstamos estudiantiles a obstetras, ginecólogos y otros proveedores de servicios de atención a la salud de la mujer.

La financiación del programa procedería de la Cuenta Fiduciaria de Bienes Abandonados. Nevada tiene más de 940 millones de dólares en propiedades no reclamadas, según el sitio web de tesorería del estado.

“Observo con interés trabajar con los miembros de la Legislatura en esta propuesta para mantener a nuestros mejores y más brillantes estudiantes aquí en Nevada”, dijo Conine en el comunicado, “al tiempo que aumenta el acceso a servicios de salud vitales para todos nuestros residentes”.