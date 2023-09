¿Qué pasa con los nevadenses si hay un cierre del gobierno?

septiembre 26, 2023 - 11:59 am

Una familia camina por el sendero de las Girl Scouts en Red Rock Canyon en junio de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Barcos atracados en Las Vegas Boat Harbor, en el Área Recreativa Nacional del Lago Mead, el 5 de junio de 2023, en Boulder City. El área recreativa probablemente cerraría si el gobierno federal cierra. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Turistas estacionan sus autos en la parada Calico 1 a lo largo de la ruta escénica para visitar el Red Rock Canyon National Conservation, el lunes 20 de febrero de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal)

El reloj sigue corriendo hacia un cierre del gobierno, con los legisladores federales todavía en un punto muerto en un acuerdo de financiación. Tienen hasta la medianoche del sábado para llegar a un acuerdo.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, está trabajando para encontrar un compromiso mientras un grupo de republicanos de extrema derecha de la Cámara exigen profundos recortes al presupuesto, con la esperanza de usar un cierre del gobierno como palanca.

Casi cuatro millones de empleados federales se verían afectados, y más de 16 mil nevadenses podrían ser despedidos. Solo los empleados esenciales seguirían trabajando.

Según el representante Mark Amodei, republicano de Nevada, que llamó al cierre del gobierno ineficaz, los empleados “esenciales” cobrarían el primer día del mes anterior, y los que estuvieran de baja recibirían la paga atrasada tras el cierre.

“El lunes declaró al Las Vegas Review-Journal: “Le dan alimento político a la otra parte. “Y al final del día, son perjudiciales y más caros”.

He aquí un vistazo a cómo Nevada podría verse afectada por un cierre total del gobierno:

Asistencia alimentaria

Las mujeres y los niños que dependen del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) podrían ser rechazados en las tiendas de comestibles y perder el acceso a la asistencia nutricional, según la Casa Blanca.

El fondo federal se está agotando, y muchos estados se quedan con fondos limitados de WIC para operar el programa. Cerca de 53 mil beneficiarios de WIC en Nevada están en riesgo de perder la asistencia, incluyendo alrededor de 29 mil niños y 12 mil bebés, según la Casa Blanca.

La representante Dina Titus, demócrata de Nevada, dijo que también hay unos 500 mil nevadenses inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o cupones de alimentos, que se quedarán sin dinero si el gobierno no aprueba los proyectos de ley de financiación.

Viajes

Los viajeros pueden esperar ver retrasos en el Aeropuerto Internacional Harry Reid si el gobierno se cierra. Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) son trabajadores esenciales, por lo que tendrían que presentarse sin sueldo, dijo el representante Steven Horsford, demócrata por Nevada. Durante los cierres anteriores, los funcionarios de la TSA se llamaron enfermos, creando una escasez de mano de obra en los principales aeropuertos.

Los legisladores federales de Nevada expresaron su preocupación de que el cierre -que costaría a la economía de viajes de Estados Unidos hasta 140 millones de dólares al día- también afectaría a la industria del turismo de Nevada, de 42,700 millones de dólares, ya que el momento del cierre coincidiría con el comienzo de la temporada alta de convenciones del sur de Nevada. También se produciría semanas antes de la carrera de Fórmula Uno, que se espera que atraiga a 100 mil asistentes diarios.

Asuntos de veteranos

No habría ningún efecto sobre la atención a la salud de los veteranos, dijo el secretario de Asuntos de Veteranos (VA) Denis McDonough durante una conferencia de prensa el viernes. Los entierros continuarían en los cementerios nacionales de VA, y VA seguiría tramitando y entregando prestaciones a los veteranos, incluidas pensiones, indemnizaciones, educación y vivienda.

Sin embargo, VA no podrá realizar actividades de divulgación entre los veteranos. Sus oficinas regionales de cara al público estarían cerradas, y servicios como el asesoramiento profesional, la ayuda a la transición y el mantenimiento de los cementerios no estarían disponibles, dijo McDonough.

Parques nacionales

Es probable que cierren el Área Recreativa Nacional del Lago Mead y el Área de Conservación Nacional del Red Rock Canyon. El Servicio de Parques Nacionales se negó a comentar, pero en anteriores cierres del gobierno, los parques nacionales cerraron, y los legisladores dijeron que los nevadenses pueden esperar que esta vez no sea diferente.

El cierre también podría afectar a la economía de ocio al aire libre del estado, dijo Titus. Con el Lago Mead cerrado, las empresas de comunidades cercanas como Boulder City podrían llevarse la peor parte, dijo Titus al Review-Journal.

Oficinas de correos

Las operaciones del Servicio Postal de Estados Unidos no se interrumpirían y todas las oficinas de correos permanecerían abiertas porque se trata de una entidad independiente que se financia generalmente a través de la venta de sus productos y servicios, no con dinero de los impuestos, según la especialista en comunicaciones del Servicio Postal Sherry Patterson.

Seguro Social, Medicaid y Medicare

Según Amodei, los cheques del Seguro Social seguirán enviándose por correo y Medicare y Medicaid no se verán afectados. Los adultos mayores podrían sufrir retrasos en la solicitud de nuevas prestaciones de la Seguridad Social o en la sustitución de las tarjetas de la Seguridad Social, según la senadora demócrata por Nevada Jacky Rosen.

Militares

Nellis Air Force Base y Creech Air Force Base se verían afectados, de acuerdo con Horsford. Los miembros en servicio activo seguirían trabajando, pero el personal civil sería furloughed. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto dijo que unos 16 mil militares de Nevada trabajarían sin sueldo.

El presidente y los miembros del Congreso seguirían cobrando, aunque Rosen está impulsando la ley No Budget, No Pay Act, que prohibiría al Congreso cobrar si no aprueba una ley de financiación del Gobierno.

Horsford subrayó que McCarthy tiene que permitir que un proyecto de ley llegue al piso de la Cámara para que suficientes demócratas y republicanos puedan aprobarlo, impulsarlo al Senado y luego al presidente Joe Biden.

“Si eso no ocurre para el sábado a medianoche, entonces no habrá autorización para que el gobierno sea financiado después de esa hora y estos impactos entrarán en vigor”, dijo.