Proyecto de ley de Nevada propone ofrecer Medicare a los indocumentados

marzo 17, 2023 - 10:06 am

El senador Fabián Doñate, demócrata por Las Vegas, hace una pregunta a los presentadores en una reunión de la Comisión del Senado sobre Educación durante la Sesión 82 de la Legislatura el miércoles, 8 de febrero 2023, en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

CARSON CITY – El senador estatal Fabián Doñate se comprometió el jueves a presentar una legislación que ampliaría la cobertura de Medicaid a todas las personas en Nevada, independientemente de su estatus de ciudadanía.

Acompañado por activistas y proveedores de atención a la salud, Doñate, demócrata por Las Vegas, se comprometió por segunda vez desde el inicio de la sesión legislativa para introducir la legislación.

“Los nevadenses merecen un estado que vea por ellos, donde no tengan que preocuparse por salir del estado para recibir la atención que necesitan, o preguntarse cómo van a pagar sus facturas médicas debido a la falta de cobertura de seguro de salud”, dijo Doñate. “Ningún nevadense se queda atrás. Nadie es olvidado”.

La legislación propuesta, denominada Ley de Planificación y Expansión de las Oportunidades de Salud (HOPE), se presentará antes de que finalice el plazo de presentación de proyectos de ley del lunes.

Fuera de su estipulación de obligar a la cobertura de Medicaid para las personas independientemente de su estatus de ciudadanía, el proyecto de ley también crear y financiar el Centro de Innovación de Nevada, un repositorio de datos recogidos por el Estado destinado a ayudar en el crecimiento del empleo.

El senador de Las Vegas lanzó por primera vez la idea durante una conferencia de prensa del Grupo Legislativo Latino en el primer día de la sesión legislativa 2023.

Rico Ocampo, un organizador de la organización sin fines de lucro Make the Road Nevada, compartió la historia de la muerte de su hermano mayor por cáncer de páncreas en etapa IV cuando tenía 17 años. Debido a su estatus migratorio, su familia no pudo calificar para Medicaid y fueron azotados con facturas médicas, lo que les hizo perder su casa.

“Murió como una persona indocumentada, un trágico recordatorio de cómo el país al que llamo hogar con gusto toma nuestro trabajo, pero niega nuestra humanidad”, dijo Ocampo. “Tras la muerte de mi hermano nos quedamos con una deuda abrumadora que asciende a más de 300 mil dólares”.

La doctora María Fernández, médico de familia de Community Family Medicine, habló de su propia experiencia tratando a ciudadanos indocumentados, que a menudo no buscan tratamiento hasta que los problemas de salud han llegado a situaciones desesperadas.

“Estos son solo dos pequeños ejemplos de cómo el sistema de atención a la salud les ha fallado básicamente a los miembros de la comunidad indocumentada en nuestra sociedad y cómo si hubieran buscado tratamiento antes, si hubieran tenido acceso a tratamiento y atención adecuada habrían evitado algunos resultados catastróficos importantes”, dijo Fernández.

Según datos recopilados por Guinn Center, un centro de investigación no partidista, aproximadamente el 14 por ciento de la población del estado no tenía seguro en 2017, un tercio de los cuales no eran ciudadanos.

Doñate estimó que el proyecto de ley le costaría al estado 78.5 millones de dólares anuales. Ha solicitado cuatro proyectos de ley relacionados con la atención a la salud en esta sesión, de los cuales solo dos han sido redactados hasta ahora por abogados legislativos. La redacción de la Ley HOPE sigue pendiente.

Pero la política podría ser costoso para los nevadenses, de acuerdo con el director de Nevada Policy Research Institute Outreach and Coaltions, Marcos López.

“Mientras que la prestación de asistencia médica a todas las personas, independientemente de su situación legal, puede parecer una política compasiva, la ampliación de Medicaid a los inmigrantes ilegales en Nevada podría tener consecuencias negativas no deseadas, aparte de las preocupaciones presupuestarias, incentivando la inmigración ilegal, la presión sobre el sistema de salud, y el desvío de recursos de otras áreas críticas”, dijo López en un comunicado enviado por correo electrónico.

La coalición republicana del Senado estatal declinó hacer comentarios sobre la ley.