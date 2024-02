‘Para esto nos crearon’: comisionados aplauden el éxito del Super Bowl

El éxito del Super Bowl en Las Vegas no debería sorprender a nadie, según los comisionados del Condado Clark.

El Bellagio y el Caesars Palace se engalanan para el Super Bowl 58, el sábado 10 de febrero de 2024, en el Strip de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Eso es lo que opinan los comisionados del Condado Clark, que señalaron el historial de la ciudad como anfitriona de eventos a gran escala y la proximidad del Allegiant Stadium a la abundancia de habitaciones de hotel y experiencias gastronómicas del Strip de Las Vegas.

“Esto es lo que hemos estado haciendo durante años, así que quizá sea la culminación”, dijo el comisionado Tick Segerblom. “Esto es lo que hacemos: 150 mil habitaciones. Tenemos restaurantes. Tenemos el mejor personal de servicio del mundo. Para esto nos crearon”.

El Super Bowl 58, un partido de infarto en el que los Kansas City Chiefs derrotaron por muy poco a los San Francisco 49ers, se celebró en el Allegiant Stadium a principios de este mes. Según CBS Sports, fue la retransmisión más vista de la historia de Estados Unidos.

Y eso no es todo. Se calcula que el evento supuso un gasto de más de 500 millones de dólares para la ciudad, una cifra que casi con toda seguridad es baja, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. Según los analistas, el gasto podría superar los mil millones de dólares.

El evento consolidó “absolutamente” a Las Vegas como Capital Mundial del Entretenimiento, afirmó la comisionada Marilyn Kirkpatrick.

Nos dio la oportunidad de mostrar lo que ya podíamos hacer, solo que a mayor escala”, afirmó Kirkpatrick.

Según el comisionado Jim Gibson, el éxito de la ciudad como sede del Gran Partido se debe en parte a su diseño.

“Creo que hemos hecho más fácil que en ningún otro sitio la celebración del Super Bowl. Y creo que la disposición de esta comunidad es uno de los aspectos más importantes”, afirmó Gibson.

‘No se podría pedir mejor exposición’

El evento no solo trajo fans e ingresos a la ciudad. Dio a conocer internacionalmente Las Vegas y todo lo que puede ofrecer, afirmaron los comisionados.

“No se podría pedir una mejor exposición para Las Vegas, que es lo que queremos hacer”, afirmó Segerblom.

El comisionado William McCurdy II destacó el marketing que recibió la ciudad, incluso a través de anuncios que mostraban el horizonte de Las Vegas, su oferta de entretenimiento y su gastronomía.

“Creo que nos ha convertido en la capital mundial del deporte y el entretenimiento”, afirmó McCurdy. “No solo lo hicimos, sino que lo hicimos a la perfección”.

Y ver a la ciudad exhibida de tal manera es un motivo de orgullo para muchos en la comunidad, dijo el comisionado Michael Naft.

“Una cosa de la que estoy muy orgulloso es que mucha gente que mira a Las Vegas lo hace a través de una visión específica, y creo que hemos sido capaces de mostrar el destino en la comunidad de una manera muy especial y única”, dijo Naft. “Ver Las Vegas en la gran pantalla es muy alentador”.

‘Difícil de superar’

Los comisionados esperan recibir una revisión posterior, pero la mayoría dijo que no había mucho que se pudiera haber mejorado.

“No creo que nos faltaran muchas cosas en lo que respecta al Super Bowl”, dijo Gibson. “Mucho de eso se debe a que este fue el Super Bowl número 58. Así que tienen un manual que probablemente refleja muchos errores que se corrigieron al principio”.

Cuando se le preguntó qué pensaba que se podría haber hecho mejor, Naft dijo que este evento “será difícil de superar”.

Pero Segerblom dijo que el personal encargado de conceder licencias comerciales estaba “realmente sobrecargado de trabajo” y afirmó que se intentaría crear un proceso para que quienes deseen celebrar eventos no tengan que pasar por múltiples entidades.

¿Otra vez el Super Bowl?

Los comisionados dijeron que “absolutamente” hay ganas de que el Super Bowl vuelva a celebrarse en Las Vegas.

“Creo que cualquier gran ciudad que sienta que puede albergar el Super Bowl trata de hacerlo debido al impacto económico”, dijo el comisionado Ross Miller. “Da la casualidad de que nosotros ya contamos con la infraestructura necesaria para poder hacerlo a un nivel superior al de cualquier otra parte del mundo”.

Los comisionados Kirkpatrick y Naft afirmaron que parte de ese apetito se debe a los esfuerzos de la National Football League por llegar a la comunidad.

“Creo que eso es realmente lo que hay que hacer, cuando se celebran estos grandes eventos, la comunidad tiene que participar en ellos, y tienen que sentirlos como propios, y creo que hemos tenido una muy buena colaboración con el comité anfitrión y la NFL”, declaró Kirkpatrick.

Naft afirmó que estos esfuerzos, incluido el compromiso de la NFL con la comunidad y la prioridad otorgada a las pequeñas empresas, es algo de lo que pueden aprender otros grandes eventos.

“Sin duda creo que hay una lección que enseñar a otros grandes eventos que quieran venir o seguir viniendo a Las Vegas sobre cómo hacer las cosas bien”, afirmó Naft.

‘Una diferencia enorme’

A pesar de su proximidad y prominencia internacional, los comisionados coincidieron en que el Super Bowl y la Fórmula Uno eran eventos muy diferentes.

Kirkpatrick dijo que la comparación entre el Super Bowl y la F1 era “una diferencia enorme”.

“Cada evento que hacemos es único en Nevada”, dijo Kirkpatrick. “Lo tratamos de forma muy singular, así que no hay una talla única para todos”.

Los eventos fueron diferentes por muchas razones, dijo Gibson. El impacto en el Strip y en el tránsito circundante variaba de un evento a otro, y el tiempo necesario para montar y desmontar cada evento también era muy diferente.

Gibson afirmó que la F1 enseñó al condado a mantener mejor informado al público. Pero Naft dijo que la F1 tenía más lecciones que aprender del Super Bowl que a la inversa.

“Realmente son eventos diferentes. Sin embargo, solo porque el evento sea diferente, la escala y el alcance y la logística y la demografía sean diferentes, no significa que algunas de las particularidades sobre el apoyo a las empresas locales tengan que ser diferentes o que no se deba apoyar a nuestra comunidad no lucrativa”, dijo Naft.