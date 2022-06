Oponente de Michele Fiore la imita en anuncio paródico de ataque

Michele Fiore y Manny Kess, candidatos republicanos a tesoreros de Nevada en las primarias de 2022. (Cortesía)

El candidato a tesorero de Nevada y empresario Manny Kess lleva una peluca rubia en un anuncio de ataque contra la concejal de Las Vegas Michele Fiore. (Cortesía de la campaña de Manny Kess)

El candidato a tesorero y empresario de Nevada, Manny Kess, se disfrazó de su oponente en las primarias, la concejal de Las Vegas Michele Fiore, en un anuncio de ataque que parodia un anuncio que ella hizo durante su breve campaña para la gobernación.

El nuevo anuncio de ataque de Kess se presenta vestido con una peluca rubia, blandiendo descuidadamente una pistola mientras destaca los numerosos escándalos de Fiore.

En el lanzamiento de su campaña para gobernadora (que terminó postulándose a tesorera en su lugar) Fiore lanzó un anuncio viral en el que aparecía conduciendo una camioneta por el desierto de Nevada y disparando botellas de cerveza con las etiquetas “mandatos de vacunas”, “CRT” y “fraude electoral”.

La parodia de Kess llama a Fiore interesada y “en el negocio de la política”. También destaca sus extensos viajes como miembro de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, el hecho de que es objeto de una investigación del FBI y señala los comentarios racistas que hizo en un acto del Partido Republicano en 2020, todo ello citando reportajes del Review-Journal.

Kess se inspiró para hacer el anuncio después de creer que Fiore cambió sus movimientos tras pasar de la contienda de la gobernación a la de tesorería.

“Cuando se estaba postulando como gobernadora siempre mostraba su pecho, disparando armas, pero cuando cambió a tesorera se convirtió en una abuela, bien vestida y en anuncios con sus nietos”, dijo Kess. “Todo el mundo puede ver a través de eso y ver quién es realmente”.

Dijo que Fiore es “el peor ejemplo de la política en este país”, un “ser humano horrible” y “ella cree que es un regalo de Dios para el estado”. Kess dijo que Fiore ha mentido sobre él durante sus paradas de campaña en todo el estado.

“Ambos tenemos una ‘R’ junto a nuestros nombres, pero no podríamos ser más diferentes”, dijo. “Ella nunca obtendrá mi voto”.

Un correo electrónico de la campaña de Fiore llamó al anuncio “divertidísimo”, pero no abordó los escándalos.

“Pero esta es la cuestión, esta es una contienda seria. Me postulo a tesorera del estado porque he sido empresaria toda mi vida y nuestro estado se merece un liderazgo financiero conservador que luche contra los planes socialistas de Washington”, escribió Fiore en el correo electrónico. “Estoy orgullosa de que mi campaña no haya lanzado ni un solo anuncio de ataque y no lo hará ahora, porque los republicanos no deben ganar atacándose unos a otros”, decía el correo electrónico.

Un portavoz de la campaña de Fiore no quiso atacar a Kess, sino que se refirió a un tuit de la candidata a fiscal general Sigal Chattah que arremetió contra él.