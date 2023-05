No importa cuando termine, la Legislatura de Nevada del 2023 terminará mal

mayo 23, 2023 - 10:59 am

El edificio del Capitolio del Estado de Nevada el domingo 17 de enero de 2021, en Carson City, Nev. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

CARSON CITY – Cada sesión legislativa es diferente, pero todas terminan mal.

Y si el progreso hasta ahora es una prueba, el final de la sesión de 2023 podría ser especialmente malo.

Considera esto: A partir de la semana pasada, el gobernador Joe Lombardo ha firmado menos proyectos de ley que de cualquier sesión legislativa en los últimos 25 años.

Según la investigación compilada por la División de Investigación de la Oficina de Asesoramiento Legislativo a petición del Review-Journal, Lombardo había firmado solo seis proyectos de ley el 16 de mayo, día 100 de la sesión. (Al final de la semana, ese número había aumentado a nueve, con tres vetos).

En el mismo momento de la legislatura de 2021, se habían firmado 14 proyectos. Pero en 1999, la primera legislatura que operó bajo el límite constitucional de 120 días, el gobernador había firmado 105 proyectos.

Para agravar la situación, las relaciones entre la oficina del gobernador y el poder legislativo son tensas. Los demócratas se indignaron porque Lombardo vetó tres proyectos de ley sobre armas poco antes de una rueda de prensa para promocionar los proyectos de ley. Y la oficina de Lombardo está frustrada por el ritmo de la sesión y por el hecho de que la mayoría de las principales prioridades del gobernador han sido ignoradas en el edificio legislativo.

Hasta ahora, los legisladores demócratas han ignorado por completo dos de las propuestas de Lombardo: Una sobre reformas electorales y otra sobre justicia penal. Un proyecto de ley de educación ha tenido una audiencia, y un proyecto de ley de seguridad escolar ha sido incluso aprobado por la Asamblea. Pero ninguna de las medidas había sido aprobada por ambas cámaras hasta el viernes.

Los legisladores piensan que Lombardo – que sirvió durante ocho años como el alguacil del Condado Clark y está acostumbrado a dar órdenes y que sean obedecidas – no reconoce que la Legislatura es una rama co-igual del gobierno que no está bajo su competencia. Pero la oficina de Lombardo cree que los legisladores no han reconocido que Nevada tiene ahora un gobierno dividido, con un republicano en la mansión ejecutiva.

A esto se añade la introducción de dos grandes temas en las últimas semanas de la sesión: Un plan de crédito fiscal masivo diseñado para atraer a los estudios de cine al sur de Nevada y una propuesta para construir un estadio de béisbol de la Major League Baseball para los Oakland Athletics en Las Vegas.

Todo esto ha llevado a muchos cabilderos a concluir que será necesaria una sesión especial para que la Legislatura termine su trabajo a tiempo.

Cerrando la Legislatura

“No nos preocupa tanto el número de proyectos de ley firmados como las negociaciones sobre el cierre de la Legislatura”, dijo Ben Kickehefer, jefe de gabinete de Lombardo y antiguo senador estatal que formó parte de la fundamental Comisión de Finanzas.

Parte de esas negociaciones: Las prioridades descuidadas de Lombardo en áreas de educación (incluyendo una expansión de las becas Opportunity Scholarships), un proyecto de ley de revisión del gobierno y una iniciativa de seguridad pública.

Por su parte, Kieckhefer dice que las dos partes han mantenido conversaciones sobre las prioridades con la vista puesta en el final de la legislatura. (Para estar seguros, el liderazgo demócrata ha desayunado con Lombardo en la mansión del gobernador todos los miércoles desde que comenzó la sesión en febrero).

Pero esas conversaciones se ven obstaculizadas, probablemente porque ninguna de las partes está dispuesta a poner las cartas sobre la mesa y hacer saber a la otra de qué están dispuestas a prescindir y qué insisten en que debe aprobarse.

Esto dificulta la tramitación y modificación de los proyectos de ley. El viernes, por ejemplo, Lombardo emitió un comunicado de prensa rechazando un proyecto de ley de seguridad escolar demócrata, y los líderes legislativos acordaron conceder a la versión de Lombardo de la legislación una exención de los plazos.

Un veterano cabildero ofreció una dura receta: “¿A quién le importa si se aprueba algún proyecto de ley? Solo hay que aprobar el presupuesto e irse a casa”, dijo. En ese caso, ambos bandos saldrían perdiendo, ya que ninguno de ellos obtendría ninguna de las iniciativas políticas por las que han trabajado durante cuatro meses.

Sin embargo, el equipo de Lombardo tiene una respuesta: “Él (el gobernador) les ha dicho directamente que está dispuesto a vetar el presupuesto”, dijo Kieckhefer.

Después de que esa cita se hiciera pública la semana pasada, los demócratas se deleitaron señalando un artículo del Review-Journal de enero en el que Lombardo decía que no usaría el “gran martillo de un veto” para obligar a los legisladores a aprobar la legislación de elección de escuela, sino que intentaría la comunicación y el compromiso.

Para estar seguro, el propio Kieckhefer ha dicho que conseguir un presupuesto equilibrado de la sesión de 2023 es la “cosa más importante” que podría salir de la sesión, incluso si no se aprueban proyectos de ley de política.

Kieckhefer insiste en que Lombardo entiende lo que está en juego, pero se siente frustrado por la falta de progreso en las medidas políticas: “El gobernador entiende perfectamente la dinámica de trabajo en una estructura de gobierno en la que hay poderes separados pero iguales”, dijo. “Ellos (la Legislatura) no consiguen todo lo que quieren, y el gobernador tampoco consigue todo lo que quiere”.

Cambio de dinámica

Si Lombardo veta el presupuesto, será necesaria una sesión extraordinaria, y antes de lo pensado. (El Estado tiene fondos hasta el 30 de junio, final del año fiscal. Después de eso, se produciría la versión de Nevada de un cierre del gobierno).

Si una sesión especial fuera necesaria, sin embargo, la dinámica cambiaría por completo. A diferencia de la sesión legislativa de 120 días, en la que el partido mayoritario establece la agenda decidiendo qué proyectos de ley escuchar y qué proyectos de ley aprobar, el gobernador tiene el poder exclusivo de establecer la agenda de la sesión especial. Podría incluir temas de su interés, usando el veto presupuestario como arma.

Otro factor que complicó las cosas fue el embarazo de la líder de la mayoría del Senado, Nicole Cannizzaro. Estaba previsto que tuviera su segundo hijo, un varón, poco después de que se levantara la sesión en junio, pero Cole Nathan Joseph Cannizzaro-Ring llegó antes de tiempo el sábado, según reportó la senadora en Facebook. Pero trabajar durante un embarazo no es nada nuevo para Cannizzaro; también estuvo embarazada durante la Legislatura de 2021.

Para los demócratas -que han retenido muchos proyectos de ley que quieren ver aprobados- esperar hasta el final de la sesión podría ser estratégico. Un antiguo cabildero de Carson City señala que los proyectos vetados por el gobernador después de que la Legislatura levanta la sesión volverán a la próxima sesión, prevista para 2025. Para entonces, los demócratas podrían tener algo de lo que actualmente carecen: una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, en lugar de solo en la Asamblea. En ese caso, podrían anular los vetos de Lombardo y aprobar otras medidas a pesar de sus objeciones.

En su mayor parte, el presupuesto está terminado, y en su mayor parte refleja el plan de gastos que Lombardo presentó a los legisladores tras su discurso sobre el Estado del Estado en enero. Eso deja las próximas dos semanas para que los legisladores maniobren en cuestiones políticas antes de la medianoche del 5 de junio.

Historia de las sesiones especiales

Antes de que los votantes aprobaran por abrumadora mayoría la pregunta en las urnas que limitaba las sesiones ordinarias de la Legislatura a 120 días en 1998, las sesiones podían prolongarse durante semanas hasta el verano. Desde entonces, aproximadamente la mitad de las sesiones han requerido al menos una sesión especial para completar los asuntos legislativos.

El periodo de sesiones de 1999 concluyó a tiempo, pero los de 2001, 2003, 2005, 2007 y 2013 se prolongaron durante un tiempo extra. La sesión de 2003 fue especialmente polémica, ya que una lucha sobre los impuestos dio lugar a demandas y a dos sesiones extraordinarias que solo terminaron cuando un único legislador republicano reacio aceptó votar a favor de un paquete fiscal, proporcionando el voto final para alcanzar el umbral requerido de dos tercios.

Desde 2015, no ha sido necesaria una sesión extraordinaria inmediatamente posterior para completar los asuntos pendientes, aunque se han llamado sesiones extraordinarias por otros motivos durante los últimos 25 años.

Según la ley, las sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador están limitadas a 20 días, aunque el gobernador podría convocar otra sesión firmando una proclamación posterior. La Constitución también permite que la Legislatura se convoque a sí misma a sesiones extraordinarias -lo que sustituiría incluso a una sesión convocada por el gobernador-, pero para ello se requiere una mayoría de dos tercios para firmar una petición, de la que actualmente carecen los gobernadores en el Senado estatal.

Hay algunos en Carson City que no ven una sesión especial como inevitable, y algunos dicen que las cosas a menudo se ven sombrías cuando la sesión se acerca a su fin, solo para resolver con una lucha hasta el final.

Pero ambas partes también dicen que no tienen miedo de ir a una especial, incluso con el cambio en la dinámica de poder que resultaría entre las dos ramas. En parte se trata seguramente de la postura de dos adversarios que no están dispuestos a mostrar debilidad, ya que ni el gobernador Lombardo ni los líderes demócratas de la Legislatura quieren un largo enfrentamiento.

Porque ese final seguramente sería malo.