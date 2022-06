Nevada se desprenderá de los fondos públicos de los fabricantes de armas tras el tiroteo de Texas

Un oficial camina fuera de Robb Elementary School en Uvalde, Texas, el martes 24 de mayo de 2022. (Allison Dinner/AFP/Getty Images/TNS)

El tesorero del Estado de Nevada, Zach Conine, habla en una rueda de prensa en Las Vegas, el 29 de marzo de 2020. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal/Pool) @rookie__rae

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 27 de diciembre de 2012 aparecen algunas de las armas que incluyen pistolas, rifles, escopetas y armas de asalto, recogidas en un evento de recompra de armas de Los Ángeles, expuestas durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Policía de Los Ángeles. (AP Photo/Damian Dovarganes, Archivo)

Nevada empezará a desprenderse de todos los fondos públicos de las empresas que fabrican o venden armas de asalto, anunció el jueves el tesorero del estado, Zach Conine.

El anuncio se produce como respuesta directa al tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, en el que murieron 19 estudiantes y dos adultos la semana pasada.

“Tenemos la obligación moral no solo de ofrecer pensamientos y oraciones, sino de actuar”, dijo Conine en una declaración en video. “Y tenemos la obligación financiera de librarnos de las inversiones que conllevan este riesgo”.

La tesorería maneja casi 50 mil millones de dólares en inversiones públicas, de los cuales 89 millones de dólares la oficina planea desprenderse debido a este cambio de política. Conine anunció que no se venderá ninguna posición con pérdidas y que cualquier posición no rentable se mantendrá hasta que caduque, pero no se recomprará.

La inversión en fabricantes y minoristas de armas de asalto conlleva un riesgo financiero y moral demasiado elevado, dijo Conine.

“Una inversión es un plan para el futuro, un acuerdo para renunciar a un poco de oportunidad ahora a cambio de un poco más de oportunidad en el futuro”, dijo. “¿Qué oportunidades existen para las víctimas de la violencia armada? ¿Qué oportunidades existen para los padres y abuelos que se enfrentan a una pérdida inimaginable? ¿Qué planes de futuro se apagaron mientras niños y profesores inocentes eran masacrados en un aula por un arma que pertenece a un campo de batalla?”

Conine lleva tiempo preparando la política y ahora sigue a los tesoreros de Connecticut y Rhode Island, que desprendieron los fondos públicos de sus estados de los fabricantes de armas en 2019 y 2020, respectivamente. Muchos fondos de pensiones estatales y locales de todo el país han hecho lo mismo. Conine dijo que cree que, desde el punto de vista financiero, las acciones de los fabricantes de armas se presentarán mal debido al aumento del rechazo a la violencia armada.

“La nación tiene una pandemia absoluta de violencia con armas de fuego. Creo que ha habido 103 tiroteos masivos desde el 1º de octubre (de 2017) con Uvalde, y hemos tenido más desde entonces”, dijo Conine. “El riesgo de estos activos desde una perspectiva de inversión sigue aumentando. Cada día se convierten en inversiones más arriesgadas, así que cuanto antes hagamos esto, mejor serán las finanzas del estado”.

La nueva política afectará directamente a cuatro de los cinco fondos gestionados por la oficina de tesorería. Se aplicará inmediatamente al fondo escolar permanente, de 530 millones de dólares, y después a la cartera general del estado, de 7,200 millones de dólares, al fondo de inversiones del gobierno local, de 2,400 millones de dólares, y al fondo de prepago de colegiaturas de la enseñanza superior de Nevada, de 400 millones de dólares, tras su aprobación por el Consejo de Finanzas del estado. La oficina de tesorería también animará a los fideicomisarios que supervisan los planes de ahorro universitario del estado, de 39 mil millones de dólares, a que apliquen también la política.

El plan se presentará para su aprobación formal a la Junta de Finanzas del estado y a la Junta de Fideicomisarios de los Planes de Ahorro Universitario de Nevada a finales de este mes.

Conine, demócrata elegido en 2018, se postula a la reelección este noviembre. Entre sus posibles oponentes republicanos se encuentra la concejal de Las Vegas Michele Fiore, que se opone a las medidas de control de armas y lanzó un anuncio televisivo viral disparando una pistola en el desierto de Nevada durante una efímera campaña para la gobernación, antes de cambiarse a la contienda de tesorería.

Conine no teme hacer de esto un tema de campaña si su eventual oponente lo elige.

“No creo que sea una declaración política en absoluto. Creo que es una declaración racional”, dijo. “Si (mi oponente) quiere hacer de esto una cuestión política y no quiere hacer que este estado sea más seguro para nuestros hijos, que Dios les bendiga. Pero ese no es el Nevada en el que quiero vivir”.