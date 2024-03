Nevada contra Messenger: Por qué el estado quiere prohibir el cifrado para menores en la aplicación

El procurador general de Nevada, Aaron Ford, habla durante una rueda de prensa sobre la seguridad del Super Bowl 58 en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, el 5 de febrero de 2024 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Una jueza del Tribunal de Distrito aplazó la sentencia sobre si debe prohibir el cifrado de extremo a extremo para los menores que usan la aplicación Messenger de Meta, decidiendo que primero debe determinar si su tribunal tiene jurisdicción.

La jueza de distrito Joanna Kishner escuchó durante dos días los argumentos del estado de Nevada y de los abogados de Meta sobre un caso que podría tener un impacto significativo en las redes sociales en el estado, y podría sentar un precedente para la acción en otros estados.

En enero, el procurador general Aaron Ford presentó demandas contra las plataformas de redes sociales Facebook, Instagram y Messenger, propiedad de Meta, así como contra las empresas de redes sociales TikTok y Snapchat, alegando que sus algoritmos han sido diseñados para crear deliberadamente adicción entre los jóvenes.

Esta semana, Kishner examinó una petición del Estado en la que se pedía al tribunal que impidiera a Meta usar el cifrado de extremo a extremo en su aplicación Messenger cuando la usan menores de 18 años.

El Estado alega que Meta infringió la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Nevada al tergiversar su aplicación Messenger. Argumentó que Messenger es el método preferido por los depredadores de menores para interactuar con los menores de Nevada debido a su función de cifrado de extremo a extremo y que Meta no informó a los consumidores de los peligros potenciales.

Nevada presentó como testigos a Anthony Gonzales, investigador de la oficina del fiscal general sobre delitos de explotación sexual infantil, y a Chris DeFonseka, analista forense digital. Dijeron que los depredadores de menores usan la encriptación de extremo a extremo de Meta para ocultarse de las fuerzas de seguridad y reducir la probabilidad de ser descubiertos. También afirmaron que la encriptación de extremo a extremo dificulta su trabajo y la investigación de los casos de depredadores de menores.

“Lamentablemente, hay muchos adultos enfermos que intentan aprovecharse de los niños y abusar de ellos”, declaró el abogado Michael Gayan, representante del Estado. Los depredadores son persistentes y buscan cualquier resquicio que puedan encontrar para conectar con un niño, dijo.

Los abogados de Meta argumentaron que el cifrado de extremo a extremo lo usan muchas otras plataformas de redes sociales, como iMessage y Zoom, y se considera más seguro.

El abogado Timothy Hester, que representa a Meta, dijo que para violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Nevada es necesario que una práctica sea “gravemente injusta para los consumidores”. Dijo que el Estado no ha demostrado que Meta haga eso. El cifrado de extremo a extremo es una ventaja crucial para los consumidores, afirmó.

Antigone Davis, responsable mundial de seguridad de Meta, testificó sobre el trabajo que realiza Meta para proteger a los niños en sus aplicaciones y cómo envía datos para ayudar a las fuerzas de seguridad a investigar posibles delitos contra menores.

Según Davis, Meta ha puesto en marcha varias políticas relativas a la seguridad infantil. Los adultos, por ejemplo, no pueden enviar mensajes directos a un menor si no están directamente relacionados con él, explicó Davis. La empresa examina las cuentas sospechosas y las elimina de la plataforma, dijo.

Aunque los mensajes están encriptados, Meta recopila datos que alertan a la empresa de posibles problemas de seguridad infantil, por ejemplo, si un menor intenta bloquear a alguien, explicó Davis. Envía esos reportes y ciberconsejos al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.

Davis también destacó el proyecto Lantern, una coalición tecnológica que pretende prevenir ese tipo de actividades. Si un depredador intenta conectar con un menor en una plataforma de Meta y luego traslada la conversación a otra plataforma, Meta puede compartir información con esa plataforma, explicó Davis.

También habló de las ventajas para la seguridad de la encriptación de extremo a extremo. Un adolescente, por ejemplo, podría enviar algo íntimo a otro adolescente, y la encriptación de extremo a extremo protege su privacidad, dijo Davis.

“No creo que la incapacidad de filtrar mensajes sea un punto ciego”, afirmó. “Creo que es crucial para la seguridad de las personas”.

Gayan afirmó que no hay pruebas de que alguien haya hackeado los mensajes de los niños.

Sin embargo, una pieza clave del rompecabezas es si el Tribunal de Distrito tiene o no autoridad para escuchar el caso. Los abogados de Meta sostienen que no, ya que Meta no es solo una empresa nacional, sino mundial. El Estado dice que sí, ya que Meta opera con una licencia comercial en Nevada y tiene usuarios que viven en Nevada.

Kishner ha decidido que, antes de dictaminar la prohibición del cifrado de extremo a extremo para menores, celebrará una audiencia para determinar la jurisdicción. Esa audiencia aún no se ha fijado.

Si la jueza permite al estado bloquear la encriptación, podría sentar un “precedente problemático” que permitiría a otros estados tomar decisiones similares, según Benjamin Burroughs, profesor de medios emergentes de la UNLV, cuya investigación se centra en los medios digitales.

“Tradicionalmente, la encriptación ha sido una de las principales formas de garantizar la privacidad”, afirma en un correo electrónico. “Los niños y todos los usuarios pueden beneficiarse potencialmente de la encriptación que puede proporcionar una mayor privacidad”.