‘Más que solo marihuana’: la nueva dueña de un salón de cannabis promete ofrecer una experiencia de Las Vegas

Tamara Smith posa para una foto en Fremont Experience, en el centro de Las Vegas, el viernes 17 de noviembre de 2023. El futuro Cannabis Lounge de Tamara está cerca de Fremont Experience. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Tamara Smith estaba sentada con su laptop abierta, esperando a ver si le había tocado la lotería.

Minutos después, los números mágicos aparecieron en su pantalla. A Smith le había tocado el premio mayor: una posible licencia para operar un salón de cannabis.

“Grité muy fuerte y salté de alegría porque era la única que estaba en mi casa en ese momento”, dijo Smith.

El mes pasado, los organismos reguladores del cannabis aprobaron la licencia, convirtiendo a Smith, de 48 años, en la primera mujer afroamericana de Nevada en poseer una licencia de un salón de consumo independiente.

El momento histórico fue recibido con aplausos y elogios por parte de los miembros de la Junta de Cumplimiento del Cannabis.

“Enhorabuena por ser una mujer de color en este sector, en primer lugar, pero ser la primera es extraordinario. Estoy muy orgullosa de ti”, dijo Jerrie Merritt, miembro de la junta.

Fue un momento en el que Smith sintió que estaba haciendo lo que debía hacer, cerrando el círculo de un viaje de casi dos años.

‘Creo que fue ella la que me eligió a mí, no yo a ella’

A finales de 2021, un amigo cercano envió a Smith un reportaje sobre los salones de consumo de cannabis en el estado. Después de leerlo, decidió buscar una licencia.

“Creo que fue ella la que me eligió a mí, no yo a ella”, dijo Smith. “Solo me puse a ello. Me pareció bien. Me sentí bien”.

Tras meses de investigación y papeleo, Smith solicitó una licencia provisional de salón usando sus propios ahorros. Así nació Higher* Archy.

En octubre de 2022, el estado concedió 20 licencias para salones de consumo de cannabis al por menor, que están unidos o adyacentes a un dispensario existente. El estado también concedió 20 licencias provisionales a salones “independientes”, incluido Higher* Archy.

Hasta la fecha, cuatro licencias para salones de consumo independientes han recibido la aprobación condicional, todos ellos ubicados en lugares donde las jurisdicciones locales permiten los salones de consumo.

A pesar de no tener un suministro establecido de productos de cannabis como tienen los dispensarios con licencias de salones, Smith dijo que no le preocupan los problemas de suministro ni atraer a los clientes.

Para Smith, Higher* Archy es la oportunidad de crear una experiencia inolvidable.

‘Hay que conseguir que sea como en Las Vegas’

Smith está negociando la renta de un edificio de nueve mil pies cuadrados en Las Vegas Boulevard, cerca de Fremont Street Experience. Y allí es donde prevé dar la bienvenida a locales y turistas para que experimenten el cannabis como nunca antes lo habían hecho.

Parte de esa experiencia será el cannabis, sí. Pero Smith dijo que espera contar con actores que interpreten diferentes papeles y presentaciones en vivo en lo que describió como un lugar de lujo.

“Esto es Las Vegas. ¿Por qué no hacer toda una experiencia?”. dijo Smith. “Tienes que hacer que se apruebe en Las Vegas”.

Smith también dijo que espera cambiar el tema del local cada semana, una característica que espera que dé a los clientes una razón para seguir viniendo.

“Va a ser una aventura sorprendente”, dijo sobre el salón, cuya apertura está prevista para la próxima primavera.

‘Es mucho más que solo marihuana”

Smith dijo que espera que el salón ofrezca a la gente -incluso a los escépticos del cannabis- una experiencia memorable.

“Mucha gente escudriña el sector del cannabis”, afirma Smith. “Quiero que sientan que no hay razón para escudriñarla”.

El salón también ofrece una experiencia sin alcohol, algo que, según Smith, ha escuchado a otras personas expresar su deseo entre la mundialmente famosa escena de bares y clubes de Las Vegas.

Y tanto si eres un turista en busca de una experiencia nueva como si eres un local en busca de algo que hacer, Higher* Archy promete “ir un poco más allá de los límites”.

“Disfrutas del cannabis, del ambiente y de la experiencia”, afirma Smith. “Vamos a proporcionarles eso. Es mucho más que solo marihuana. Vamos a hacer más”.