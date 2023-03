‘Lugar de sanación’: Avi Kwa Ame nombrado cuarto monumento nacional de Nevada

marzo 22, 2023 - 8:43 am

Spirit Mountain refleja el último resplandor de la luz del sol dentro del sitio propuesto como Monumento Nacional Avi Kwa Ame e incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos como lugar sagrado para las tribus nativas americanas del sur de Nevada, el martes 1° de marzo de 2022, cerca de Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El Presidente Joe Biden habla en la Cumbre de Conservación en Acción en la Casa Blanca en el Departamento del Interior, el martes 21 de marzo de 2023, en Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Alan O'Neill camina hacia el árbol de Josué más grande de Nevada dentro del Área Silvestre Wee Thump Joshua Tree del sitio del Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 28 de enero de 2022. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El sol se pone más allá de las Castle Mountains dentro del Monumento Nacional Avi Kwa Ame el lunes 13 de febrero de 2023, en Boulder City. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los petroglifos de los nativos americanos se alinean en las paredes rocosas del fondo del cañón en Hiko Springs, dentro del sitio del Monumento Nacional Avi Kwa Ame. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los últimos rayos de sol del día alcanzan la cima de Spirit Mountain, en el sitio del Monumento Nacional Avi Kwa Ame, el jueves 9 de marzo de 2023. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Árboles de Josué cubren el paisaje dentro de la Wee Thump Joshua Tree Wilderness Area del sitio del Monumento Nacional Avi Kwa Ame el viernes 28 de enero de 2022, sobre Searchlight. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Una mariposa Great Purple Hairstreak recoge néctar a lo largo de Christmas Tree Pass Road. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un borrego cimarrón pasta en la zona salvaje de South McCullough, dentro del sitio del Monumento Nacional Avi Kwa Ame. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El presidente Joe Biden designó Avi Kwa Ame como el cuarto monumento nacional de Nevada el martes durante la Cumbre de Conservación en Acción de la Casa Blanca, protegiendo alrededor de 500 mil acres de tierra pública de futuras urbanizaciones.

Según la Casa Blanca, la designación de Biden a través de la Ley de Antigüedades de 1906 protegerá 506,814 acres, lo que supone su mayor acto de conservación de tierras hasta la fecha y la creación de una de las mayores áreas contiguas de hábitat de vida silvestre protegidos del país. Une las tierras protegidas del desierto de Mojave, en California, con el Área Recreativa Nacional del Lago Mead y las zonas protegidas al este, cerca del río Colorado.

Avi Kwa Ame, que significa “Spirit Mountain” (Montaña del Espítiru) en Mojave, es una zona de importancia cultural para las tribus nativas americanas cercanas y un sitio popular de recreación al aire libre entre excursionistas y campistas del sur de Nevada.

Los terrenos públicos albergan características geológicas únicas, árboles de Josué y petroglifos, y sirve de importante corredor migratorio o hábitat para fauna amenazada como la tortuga del desierto de Mojave y el borrego cimarrón.

“Es un lugar de reverencia, de espiritualidad. Es un lugar de curación”, dijo Biden en la cumbre. “Y ahora será reconocido por la importancia que tiene y será preservado para siempre. Estoy deseando visitarlo yo mismo”.

Importancia tribal

Alrededor de una docena de tribus de habla yumana han rastreado sus orígenes hasta Avi Kwa Ame, que consideran uno de los lugares más sagrados de la Tierra. Los miembros de la tribu indígena de Fort Mojave, por ejemplo, dicen que su creador les puso en la tierra para que la cuidaran.

“La gente mojave, conocido como la gente del río, lleva Avi Kwa Ame en el corazón”, declaró en la cumbre Timothy Williams, presidente de Fort Mojave. “Avi Kwa Ame, también conocida como Spirit Mountain, se encuentra dentro del vasto paisaje de la tierra prístina del sur de Nevada. Es un lugar que conocemos como nuestra creación. Es el principio de nuestras canciones tradicionales, y es el lugar que las naciones de Nevada de todo el suroeste consideran sagrado”.

Para otras tribus, aunque Avi Kwa Ame no forma parte de una historia de creación, la zona fue un lugar importante en su historia. Según Taylor Patterson, director ejecutivo de Native Voters Alliance Nevada y miembro de Avi Kwa Ame Coalition, las tribus Paiute del Sur que viven en California, Nevada, Utah y Arizona registraron su “ciclo vital” en lo que se denomina las “canciones de la sal”, que narran la historia de la gente Paiute del Sur y su viaje a través de la meseta del Colorado.

La representante Dina Titus, demócrata por Nevada, que había presentado la legislación para hacer de Avi Kwa Ame un monumento nacional y fue una firme activista en la designación, elogió a Biden por cumplir la promesa que hizo en noviembre de hacer de Avi Kwa Ame un monumento nacional.

“No se puede exagerar la importancia de la tierra sagrada de Avi Kwa Ame para las tribus nativas del sur de Nevada”, dijo Titus en un comunicado. “Y para los hablantes de yuman y los hopi y chemehuevi paiute que la sitúan en el centro de toda la creación, junto con todos los nevadenses que conocen el valor de nuestras preciadas tierras públicas, la designación de Spirit Mountain como monumento nacional protegerá este preciado espacio para las generaciones futuras”.

Una larga historia

La designación de Avi Kwa Ame como monumento nacional lleva 20 años gestándose. Honor Avi Kwa Ame Coalition, formada por tribus, conservacionistas y activistas, ha liderado el esfuerzo y comenzó una campaña de concienciación pública en 2021.

Los gobiernos locales, como la Comisión del Condado Clark, le han pedido al Congreso designar Avi Kwa Ame como monumento nacional, aunque los planes para proteger la tierra recibieron el rechazo de aquellos que buscan construir proyectos de energía renovable.

“La acción de hoy del presidente salvaguardará estos cientos de miles de acres en el sur de Nevada de gran importancia cultural, ecológica y económica para nuestro estado”, dijo la coalición en un comunicado. “Nos sentimos honrados y agradecidos por su liderazgo y estamos encantados de formar parte de este día histórico”.

Además de honrar a las tribus nativas americanas, se espera que la designación de monumento nacional impulse la economía local, ya que los visitantes de Las Vegas pasan por pueblos pequeños para llegar al punto de referencia de Spirit Mountain.

Spirit Mountain, ubicado junto a la autopista U.S. 95 y bajando por Christmas Tree Pass Road, a una hora y media en auto de Las Vegas, ya está designado como bien cultural tradicional en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La designación protegerá la zona circundante, que se extiende desde las montañas Newberry, al este, hasta las montañas McCullough, Castle y Piute, al oeste.

“Avi Kwa Ame y el paisaje circundante proporcionan a las especies nativas -incluidos el borrego cimarrón del desierto, los monstruos de Gila, las tortugas del desierto y los sapos de Arizona- un espacio para prosperar y adaptarse en medio de las presiones de un clima cambiante”, señaló la Casa Blanca en un comunicado. “La designación también proporciona protección a un antiguo e intacto bosque de árboles de Josué que contiene el árbol de Josué más grande de Nevada”.

¿Cambios?

Actividades como el senderismo, la conducción de vehículos todoterreno, la acampada y la caza seguirán estando permitidas bajo la nueva designación, junto con la caza con trampas, la observación de la fauna, los reconocimientos aéreos, el mantenimiento de la fauna y una amplia gama de otras actividades de gestión de la fauna, según la Casa Blanca.

En virtud de la designación de monumento nacional, la Oficina de Administración de Tierras, la Oficina de Recuperación y el Servicio de Parques Nacionales del Departamento de Interior gestionarán el terreno, según la Casa Blanca.

La proclamación ordena al Departamento de Interior que trabaje con el Departamento de Vida Silvestre de Nevada y las naciones tribales para desarrollar un memorando de entendimiento para operar y mantener el monumento nacional. Según la Casa Blanca, las tribus se encargarán de la custodia conjunta del monumento y colaborarán con las comunidades locales para construir un centro de visitantes y otras instalaciones.

También se creará un comité consultivo del monumento, en el que estarán representados los deportistas que han restaurado las poblaciones de animales salvajes en el sur de Nevada, según la Casa Blanca.

Frenar los proyectos de energía verde

Aunque la designación de monumento nacional protege el terreno de la urbanización, permite el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras hidráulicas, las instalaciones de los distritos de aguas, las líneas de transmisión, los oleoductos y las carreteras.

Pero ahora se han frustrado un par de proyectos propuestos por empresas de energías renovables, incluido un proyecto solar propuesto por Avantus y un parque de 68 turbinas eólicas llamado Kulning Wind Project propuesto por Crescent Peak Renewables.

La Casa Blanca declaró que la designación no frenará el “impulso positivo del desarrollo de energías limpias” en Nevada, y que el Estado seguirá liderando el camino para ayudar a Estados Unidos a cumplir su objetivo de autorizar 25 gigavatios de energías renovables para 2025.

La Oficina de Administración de Tierras ha identificado más de nueve millones de acres de tierras públicas en Nevada para una posible urbanización solar, según la Casa Blanca. También hay más de tres docenas de proyectos de energía renovable propuestos que la Oficina de Administración de Tierras está considerando. Si se construyen, esos proyectos añadirían más de 13 gigavatios de energía.

“Los tesoros naturales de nuestro país definen nuestra identidad como nación”, dijo Biden. “Son nuestro derecho de nacimiento. Son nuestro derecho de nacimiento que tenemos que transmitir de generación en generación. Nos unen. Por eso es tan importante nuestra labor de conservación. Proporciona un puente hacia nuestro pasado y nuestro futuro, no solo para hoy, sino para todas las edades”.

Reacciones de los representantes de Nevada

Las senadoras demócratas federales, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen y la representante Susie Lee, demócratas por Nevada, también hicieron declaraciones en celebración del monumento nacional.

“La designación de hoy preservará y protegerá una zona de gran importancia cultural para las naciones tribales durante generaciones”, dijo Rosen en un comunicado. “Esta tierra sagrada es rica en belleza natural, fauna diversa e inmensa importancia ecológica. Como firme y decidida defensora del Monumento Nacional Avi Kwa Ame, fue un honor unirme a tantos nevadenses para celebrar la protección permanente de esta tierra”.

Pero al Gobernador republicano de Nevada, Joe Lombardo, no le hizo mucha gracia.

“Desde que asumí el cargo, la Casa Blanca de Biden no ha consultado con mi administración ninguno de los detalles de la propuesta de monumento nacional Avi Kwa Ame, lo que, dado el tamaño de la propuesta, parece muy fuera de lugar”, dijo Lombardo en un comunicado.

Lombardo dijo que se puso en contacto con la Casa Blanca para plantear varias preocupaciones, como la interrupción de los proyectos mineros.

“Aunque todavía estoy esperando una respuesta, no me sorprende”, dijo Lombardo. “Este tipo de política de ‘Washington sabe más’ puede ganar aplausos de los intereses especiales que no rinden cuentas, pero le va a costar a nuestro estado puestos de trabajo y oportunidades económicas – todo mientras hace que la tierra sea más cara y más difícil de construir para viviendas asequibles y proyectos de infraestructura críticos”. La confiscación federal de 506,814 acres de tierra de Nevada es un error histórico que costará a los nevadenses para las generaciones futuras”.