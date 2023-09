Los republicanos de Nevada votarán este fin de semana el destino del caucus de febrero

El Centro de Convenciones de Winnemucca en Winnemucca, visto en abril de 2019. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El Comité Central Republicano de Nevada votará este fin de semana para permitir oficialmente un caucus presidencial en 2024 o para descartar la idea y quedarse con las primarias estatales.

En su reunión de otoño el sábado en Winnemucca, los miembros votarán sobre una resolución que modificará las reglas del partido para permitir que el Partido Republicano de Nevada celebre una asamblea electoral, además de las elecciones primarias estatales.

Con el fin de administrar el caucus, el Partido Republicano de Nevada les cobrará a los candidatos presidenciales 55 mil dólares para participar, o 35 mil dólares si el candidato organiza un evento con el partido estatal. El caucus está programado para las 5 p.m. el 8 de febrero en las reuniones de distrito electoral en todo el estado.

Si los miembros votan a favor de eliminar el lenguaje en cuestión, el caucus previsto del Partido Republicano de Nevada será oficial. Algunos republicanos, sin embargo, han expresado su oposición a la asamblea, citando las preocupaciones de confusión de los votantes y la frustración, como la Secretaría de Estado de Nevada celebrará su mandato legislativo de preferencia presidencial primaria dos días antes de la asamblea prevista del partido.

“Si no tuviéramos una primaria, yo estaría a favor del caucus”, dijo David Gibbs, presidente del Club Republicano de Nevada, cuyos líderes enviaron una carta a los presidentes de los partidos del condado en oposición al caucus previsto. “Pero no deberíamos hacer las dos cosas”.

Gibbs dijo que el votante promedio que cría a sus hijos y trabaja no presta atención a estos detalles. Recibirán su boleto para las primarias estatales por correo, verán que su candidato favorito no está y se confundirán. Si alguien no puede ir al caucus la noche del 8 de febrero, entonces no podrá votar por su candidato preferido, dijo.

El presidente del Partido Republicano del Condado Clark, Jesse Law, dijo al Las Vegas Review-Journal el miércoles que espera que la mayoría de los miembros del sábado estén a favor del caucus. En la reunión del partido del condado celebrada el martes, realizó una votación y descubrió que el 95 por ciento de sus miembros apoyan el caucus.

‘Tradición consagrada’

Desde la perspectiva de la dirección del Partido Republicano de Nevada, el caucus es una tradición consagrada, que se viene usando desde la década de 1980. En lugar de una primaria financiada por el estado en la que un candidato presenta una declaración de candidatura, el caucus financiado por el partido permite a los miembros locales de un partido político nominar a su candidato preferido.

Mientras que los legisladores estatales eliminaron el caucus en 2021, creyendo que unas primarias presidenciales permitirían una mayor participación de los votantes, el Partido Republicano de Nevada no está dispuesto a dejarlo pasar.

El presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, un firme activista de la integridad electoral que también ha impulsado afirmaciones infundadas de fraude electoral, dijo que el caucus es una forma de garantizar unas elecciones seguras y transparentes. Usará identificación de votantes, boletas y se limitará a los republicanos registrados, dijo.

Ya se han tomado medidas para el First in the West Nevada Caucus, llamado así por el papel de Nevada en la alineación estatal anticipada del Comité Nacional Republicano. El candidato presidencial Vivek Ramaswamy pagó la cuota requerida de 55 mil dólares para entrar en el caucus, dijo McDonald.

McDonald declaró anteriormente al Review-Journal que ha recibido una gran respuesta de las campañas de los candidatos presidenciales.

Pero un comité de acción política que respalda a DeSantis ha criticado a la dirección del Partido Republicano de Nevada sobre el proceso, llamándolos un “títere de Trump” y alegando que han favorecido a Trump.

El Review-Journal se puso en contacto el miércoles con varias campañas presidenciales sobre en qué elecciones participarían, incluidas las campañas de Donald Trump, Ron DeSantis y Nikki Haley, pero no recibió respuesta antes de la fecha límite.