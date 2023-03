Los cultivadores de marihuana de Nevada dicen que están sintiendo la presión fiscal

Mina Mafua, directora ejecutiva de The Real McCoy, en las instalaciones de cultivo y producción de la empresa en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

Contenedores de cristal vacíos en las instalaciones de cultivo y producción de The Real McCoy en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

Cannabis en flor de seis semanas en las instalaciones de cultivo y producción de The Real McCoy en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

Chad McCoy, copropietario y cultivador de The Real McCoy, en una habitación con plantas jóvenes cultivadas a partir de un esqueje dentro de sus instalaciones de cultivo y producción en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

Una bolsa llena de Han Solo Burger, una variedad de cannabis cultivada por The Real McCoy, dentro de la sala de envasado en las instalaciones de cultivo y producción de la empresa en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

Los dueños y empleados de The Real McCoy posan para un retrato dentro de sus instalaciones de cultivo y producción en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. Fila trasera, de izquierda a derecha, Daniel Boomhower, Chad McCoy, Rick DeCarlo, Carissa McCoy y Tricia Mulroy; fila delantera, de izquierda a derecha, Mina Mafua y Coleen Doering. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

Chad McCoy, copropietario de The Real McCoy, sostiene hojas de una planta madre en las instalaciones de cultivo y producción de The Real McCoy en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)

De izquierda a derecha, los copropietarios de The Real McCoy Chad McCoy, Carissa McCoy, Rick DeCarol y la directora ejecutiva Mina Mafua hablan con Will Adler, representante de la Sierra Cannabis Coalition, en las instalaciones de cultivo y producción de The Real McCoy en Carson City, el martes 21 de marzo de 2023. (David Calvert para Las Vegas Review-Journal)