Legisladores escuchan proyecto de ley para proteger a las pacientes que abortan fuera del estado

La senadora Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas, hace una pausa a la senadora Marilyn Dondero Loop, demócrata por Las Vegas, para un receso del Senado durante la 82ª Sesión de la Legislatura, el miércoles 8 de febrero de 2023, en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

CARSON CITY – Los legisladores retomaron el lunes un proyecto de ley largamente esperado que protegería a las pacientes que aborten fuera del estado.

La líder de la mayoría en el Senado, Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas, que se comprometió por primera vez a presentar la legislación en enero, dijo que el proyecto impediría que otros estados “erradicaran las libertades reproductivas”.

“Los políticos extremistas y sus aliados de todo el país no se contentan con ilegalizar el aborto en sus propios estados, y por eso este proyecto de ley es tan importante para el estado de Nevada”, dijo Cannizzaro.

El proyecto de ley codificaría una orden ejecutiva firmada por el exgobernador Steve Sisolak en junio de 2022, pocos días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe v. Wade y otorgara a cada estado la facultad de regular el aborto. La orden impide a cualquier organismo de Nevada facilitar información o recursos para ayudar a las autoridades de otros estados que investigan a personas que solicitan un aborto en Nevada y a los proveedores que lo practican.

El proyecto de ley de Cannizzaro también prohibiría a las juntas de licencias disciplinar a un profesional de la atención a la salud por prestar servicios de atención a la salud reproductiva que sean legales en Nevada. También exigiría a las juntas de concesión de licencias de salud que consideraran la posibilidad de conceder licencias recíprocas a médicos y enfermeras que presten servicios de atención a la salud reproductiva. El proyecto de ley también prohibiría al gobernador extraditar a quienes reciban o presten servicios de atención a la salud reproductiva legales en Nevada, incluido el aborto.

Un referendo de hace tres décadas protege el aborto en Nevada, pero más de una docena de estados han prohibido o limitado gravemente el acceso al aborto desde la decisión del Tribunal Supremo.

“A fecha de hoy, parece que esta orden sigue en vigor, lo cual es una gran noticia”, dijo Cannizzaro. “Pero las pacientes vienen a Nevada y nuestros proveedores de atención a la salud que operan aquí no pueden confiar en una orden ejecutiva. No pueden confiar en algo que mañana o esta tarde, francamente, podría desaparecer”.

El gobernador Joe Lombardo dijo durante una entrevista la semana pasada que promulgaría una versión “limpia” del proyecto de ley. Durante su campaña electoral, el gobernador republicano de primer mandato dijo inicialmente que derogaría la orden de Sisolak, pero luego cambió de postura.

Múltiples grupos progresistas hablaron en apoyo del proyecto de ley, como Planned Parenthood, la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada y Battle Born Progress, entre otros.

La comisión escuchó también más de 30 minutos de testimonios en contra de la ley, como los de Melissa Clement, directora de Nevada Right to Life, y de Nevada Families for Freedom. Durante el fin de semana, el Partido Republicano de Nevada denunció el proyecto de ley.

“El primer objetivo de la SB131 es eliminar la capacidad de cualquier junta de licencias de salud para inhabilitar a los abortistas inseguros para ejercer en Nevada, convirtiendo nuestro estado en un vertedero de abortistas piratas”, escribió el partido en un correo electrónico. “Tal como está ahora, las clínicas veterinarias y los salones de manicura están sujetos a mayores normas de seguridad que las clínicas abortistas de Nevada”.