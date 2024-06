Las Vegas prohíbe la suelta de globos, excepto en eventos municipales

Las Vegas prohibió el miércoles la liberación intencional de globos llenos de helio al aire libre, una ordenanza que algunos miembros del Concejo de la Ciudad reconocieron que sería casi imposible de aplicar.

La ley, propuesta por la concejal Nancy Brune, fue aprobada por 4 votos a favor y 3 en contra.

La primera infracción se sancionaría con una advertencia, y las siguientes con multas civiles de 250 dólares en caso de reincidencia y de 500 dólares en caso de infracciones adicionales en el plazo de un año.

Un par de eventos patrocinados por la ciudad, como el que rinde homenaje a los primeros auxilios fallecidos en los atentados terroristas del 11 de septiembre, quedaban exentos de la prohibición.

“Creo que es un gran concepto”, dijo el concejal Brian Knudsen en la reunión del Concejo de la Ciudad del miércoles. “No creo que debamos soltar globos al aire, pero no sé si este es el camino correcto porque lo único que esto hace es poner una (ley en el libro) que nunca vamos a aplicar”.

Knudsen y los ejecutivos de la ciudad dijeron que el delito se debe a las quejas y que los agentes encargados de hacer cumplir la ley ya están muy dispersos.

En la actualidad, el equipo está formado por menos de 20 funcionarios encargados de supervisar cientos de infracciones del código, según los funcionarios.

“Tenemos algunos problemas muy, muy graves en la ciudad en este momento, y no tenemos los recursos para hacerles frente”, dijo Knudsen.

La concejal Victoria Seaman dijo que sería difícil seguir la pista de los delincuentes porque las pruebas podrían haber desaparecido antes de que lleguen los agentes.

‘Los globos siguen apareciendo’

Brune señaló que los globos aerostáticos -algunos de los cuales pueden provocar chispas al entrar en contacto con las líneas eléctricas- han sido responsables de docenas de cortes de electricidad.

Christian Daniels fundó el Proyecto Globos del Desierto tras preocuparle la posibilidad de que las tortugas del desierto ingirieran los restos de globos esparcidos.

En los últimos cuatro años, Daniels y otros voluntarios han recogido unos cuatro mil globos en las rutas de senderismo del valle.

“Desgraciadamente, los globos siguen apareciendo”, dijo al concejo al hablar en apoyo de la ordenanza.

“Ha quedado claro que las consecuencias imprevistas son demasiado importantes como para pasarlas por alto”, dijo Brune, añadiendo que se han aplicado leyes similares en otras ciudades de Estados Unidos. “Esta ordenanza tiene un aspecto de seguridad”.

El año pasado, el gobernador Joe Lombardo firmó el proyecto de ley 321 de la Asamblea, que prohibía la venta de globos de aluminio sin anclas. También se prohibía que estos globos tuvieran un cable conductor de electricidad.

NV Energy presionó a favor de la ley estatal y apoyó la ordenanza municipal.

Knudsen expresó su preocupación por las exenciones de las ordenanzas y por las consecuencias financieras de las multas en las comunidades desfavorecidas.

“Si hacemos que nuestros concejales puedan celebrar un evento, pero nadie más pueda hacerlo, creo que es injusto”, afirmó. “Esto abre una puerta para encontrar gente, multar a gente que quizá no entienda del todo la ley porque no hay una estrategia en torno a la señalización, no hay una estrategia en torno a la aplicación que se nos haya presentado”.

Remedio legislativo

La concejal Francis Allen-Palenske dijo que la ordenanza no era práctica a nivel municipal.

“El verdadero remedio no está aquí, sino en Carson City”, afirmó.

Brune sugirió que la ciudad podría colocar señalización en los parques de la ciudad, algo que Knudsen dijo que apoyaría.

“La cuestión no es detener la suelta de globos”, dijo Knudsen. “Es el hecho de que existan los globos”.

La alcaldesa Carolyn Goodman coincidió con las preocupaciones sobre cómo la ciudad haría cumplir la ordenanza.

También lamentó la basura en general.

“Recojan su basura y dejen de tirarla y dejarla por todas partes”, dijo Goodman.