Las rutas ilegales de senderismo y ciclismo son un problema y BLM busca una solución

Ciclistas recorren el sendero Late Night Trailhead en Red Rock Canyon en 2015. (Las Vegas Review-Journal)

(Scott Seegmiller)

¿Has hecho senderismo o salido en bicicleta por el sur de Nevada y te has dado cuenta de que no estabas en un sendero oficial?

Desde la pandemia del COVID-19, la recreación al aire libre en el sur de Nevada ha explotado en popularidad. Y, con más gente al aire libre, más personas están usando aplicaciones de recreación al aire libre para aprender acerca de los senderos en su área a través de mapas y comentarios de los usuarios.

Las rutas autorizadas por las agencias gubernamentales se enumeran y comparten en aplicaciones recreativas populares como AllTrails y Trailforks, pero los funcionarios de la Oficina de Administración de Tierras (BLM) dijeron que los entusiastas del aire libre también usan estas plataformas para promover los senderos construidos sin la participación del administrador del terreno.

Según los funcionarios, aunque los datos no son perfectos, los administradores de tierras han inventariado más senderos no autorizados en las áreas de conservación nacional de Sloan Canyon y Red Rock Canyon que senderos autorizados. Solo en el área recreativa de La Madre Foothills de Red Rock Canyon se han documentado más de 50 millas de senderos no autorizados.

Jon Prescott, planificador de actividades recreativas al aire libre de Red Rock Canyon, dijo que las aplicaciones han sido históricamente poco cooperativas con el personal de BLM en la eliminación de este tipo de senderos.

El año pasado, una aplicación otorgó a la agencia poderes administrativos para bloquear o restringir el uso de senderos en determinadas zonas protegidas, pero otra solo permite a la agencia solicitar la eliminación de un sendero, dijo Giddens, y los senderos a menudo vuelven a aparecer después de haber sido eliminados.

Trailforks tiene una zona de exclusión para Sloan Canyon, al sur de Henderson. Los usuarios de la aplicación no pueden crear rutas de ciclismo de montaña en esa zona.

Un portavoz de AllTrails dijo que la aplicación “(da la bienvenida) a los administradores de parques y terrenos para conectarse con nuestro equipo de tierras públicas para que podamos trabajar juntos para mantener la información del sendero que sea precisa y actualizada para todos”, así como miembros de la comunidad que pueden sugerir ediciones de rutas y dejar comentarios de senderos.

Jenna Giddens, responsable de Sloan Canyon, afirma que lo que ha resultado más eficaz para detener la construcción de senderos ilegales es hablar con las asociaciones recreativas para dar a conocer los perjuicios de la construcción de senderos sociales y la disposición de la agencia a colaborar con los constructores de senderos.

Hacer frente a los senderos ilegales

El año pasado, después de que BLM descubriera una elaborada construcción para un sendero de ciclismo de montaña en Sloan Canyon, los gestores del terreno se enfrentaron a una disyuntiva: Implicar a las fuerzas del orden o reconciliarse con los vándalos y devolverles sus herramientas.

Los constructores de senderos dejaron herramientas, un bidón de 50 galones y madera entre la maleza de creosota donde habían estado construyendo ilegalmente un muro no autorizado para ciclistas de montaña en el desierto.

La agencia se llevó las herramientas y dejó una nota a los constructores diciéndoles cuándo tenían previsto desmantelar el proyecto. Giddens dijo que se puso en contacto por internet con la comunidad local de ciclistas de montaña en busca de los culpables.

“Les hice saber que en el futuro habría más mano dura, pero que esta era nuestra oportunidad de trabajar juntos”.

En lugar de excluir a los excursionistas y ciclistas de las conversaciones sobre planificación de senderos, las autoridades dicen que quieren trabajar con los constructores de senderos ilegales para averiguar qué tipos de senderos funcionan y cuáles no en los terrenos públicos de Nevada.

Los senderos no autorizados, en el peor de los casos, pueden degradar el medio ambiente, causar problemas de drenaje, destruir sitios culturales y artefactos y dañar plantas o animales sensibles. Pero, en el mejor de los casos, estos senderos pueden ser buenos candidatos para futuros senderos oficiales, dijeron los funcionarios.

La Asociación de Ciclismo de Montaña del Sur de Nevada (SNMBA) es un grupo que trabaja con BLM para planificar futuros senderos y ayudar a mapear y analizar las redes de senderos existentes en los terrenos públicos del valle.

Alison Cormier, un coordinador de la educación con la asociación, dice que no siempre ha estado en buenos términos con BLM.

“Durante un tiempo, los administradores de las tierras pensaron que podían decir a los ciclistas de montaña que pararan y que nosotros solo nos iríamos”, dijo Cormier. “Está claro que no ha sido así. Ahora tenemos gente, sobre todo en la oficina de campo de Red Rock en BLM, que entiende que tienen que trabajar con nosotros, que tienen que ayudarnos a entender por qué hay problemas con la construcción de senderos solo al azar”.

Cormier dijo que los ciclistas de montaña en la comunidad han compartido preocupaciones con ella sobre el trabajo con los funcionarios federales en los senderos, diciendo que la agencia no puede construir senderos lo suficientemente rápido.

La burocracia frena a los ciclistas

Funcionarios de BLM dijeron que la construcción de nuevos senderos autorizados a menudo se desacelera por las leyes y reglamentos federales.

Uno de los obstáculos es el proceso de la Agencia Nacional de Protección del Medio Ambiente, que obliga a los organismos federales a evaluar el impacto ambiental de un posible proyecto. Las evaluaciones incluyen largos estudios del terreno, estándares específicos para los senderos, periodos de comentarios públicos y la previsión de tiempo suficiente para realizar modificaciones.

Pero las evaluaciones y estudios medioambientales, como cualquier otra cosa, cuestan dinero y mano de obra, dijo Cormier.

“Si se espera a que lo haga BLM, se tardará mucho tiempo, porque están desbordados por las prioridades… todo se reduce a dinero y tiempo”, dijo.

Asselin dijo que comprende la frustración de los ciudadanos por la lentitud del proceso de aprobación.

“A veces se tarda más de lo que a mucha gente le gustaría. Solo pedimos que la gente entienda que no intentamos poner trabas. Solo que hay cosas que llevan mucho tiempo, y tenemos un personal limitado”, dijo.

Financiación de futuros senderos

La SNMBA ha estado trabajando para acelerar el proceso de aprobación mediante la solicitud de subvenciones para ayudar a pagar las encuestas, dijo Cormier.

Este mes, la Asociación Internacional de Ciclismo de Montaña concedió a la asociación de ciclismo un plan de senderos profesional para un sistema de senderos de 9 a 15 millas cerca de Red Rock Campground.

La asociación también está en una lista tentativa de la División de Parques Estatales de Nevada para recibir fondos para senderos en Cottonwood Valley— una popular zona de ciclismo de montaña en Red Rock Canyon— a través del Programa de Senderos Recreativos de la Administración Federal de Carreteras.

Cormier dijo que pasar por el proceso con BLM vale la pena al final, porque los senderos ilegales son a menudo eliminados o destruidos por los urbanizadores y administradores de tierras.

“El hecho de que (estos senderos) permanecerán en el futuro es la razón exacta por la que es mejor trabajar con BLM y hacer las cosas de la manera correcta, incluso si se necesita más tiempo que hacer las cosas de la manera incorrecta”, dijo.

Giddens dijo que espera que, con la educación y la divulgación a la comunidad recreativa, la relación entre la agencia y el público puede ser cambiada.

“Creo que a veces se tiene la impresión de que la BLM se limita a decir siempre ‘no’ a la gente, y esa no ha sido mi experiencia de trabajo con la BLM”, dijo Giddens. “Hay un ‘dar y tomar’, pero un interés genuino en trabajar con nuestros grupos recreativos”.