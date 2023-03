Las cámaras serían obligatorias en las aulas de educación especial si se aprueba proyecto de ley

El senador estatal Scott Hammond, republicano por Las Vegas, en agosto de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

CARSON CITY – Las aulas de educación especial en Nevada pronto podrían estar equipadas con cámaras de acuerdo con la legislación considerada por los legisladores el lunes.

El proyecto de ley 158 del Senado, presentado por el senador Scott Hammond, republicano por Las Vegas, requeriría que los distritos escolares proporcionen a las escuelas públicas y chárter con cámaras capaces de grabar sonido para las aulas compuestas principalmente de estudiantes en programas de educación especial.

“Lo que estoy pidiendo en este proyecto de ley en particular es realmente tratar de proteger a los niños que no son verbales, que no son realmente capaces de comunicar lo que está pasando con ellos en el aula”, dijo Hammond.

La cámara solo puede grabar la clase durante una jornada escolar normal y las grabaciones solo se conservarían durante 45 días. Según el proyecto de ley, las grabaciones solo podrían verse, divulgarse o usarse si las personas que aparecen en la grabación dan su consentimiento y solo con el fin de ser utilizadas en un procedimiento judicial, si existe una investigación o una posible actividad delictiva, o en respuesta a una citación judicial.

Los padres o tutores de los alumnos “susceptibles de ser grabados” deben recibir una notificación por escrito, y debe colocarse un aviso escrito de la grabación a la entrada del aula.

El proyecto de ley obligaría a las escuelas primarias a empezar a instalar cámaras antes del 1° de julio de 2024. Las escuelas secundarias y preparatorias tendrían que empezar a instalar cámaras el 1° de julio de 2026.

Pero el proyecto de ley tiene una nota fiscal. Entre los distritos escolares locales, los distritos escolares autónomos y las instituciones del Sistema de Educación Superior de Nevada, el costo para el año fiscal 2022-2023 es de aproximadamente 4.2 millones dólares. Cinco distritos escolares locales no dieron una estimación de costos.

“El costo puede ser un factor en todo esto, solo poner cámaras en las aulas de las que estamos hablando va a ser muy costoso”, dijo Hammond.

Se presentaron proyectos de ley similares en la sesión de 2017 (por la entonces senadora Becky Harris, republicana por Las Vegas) y en la sesión de 2019, por Hammond, ninguno de los dos logró obtener una votación en el piso del Senado.

El tema ha surgido repetidamente en el pasado, en respuesta a presuntos abusos en el aula. En 2015, dos padres de niños que asisten a Forbuss Elementary School solicitaron cámaras en el aula después de que un maestro fuera arrestado por la policía del distrito escolar por presuntamente abusar de un estudiante varias veces.

Luego, en 2019, los padres de estudiantes de educación especial exigieron protección para los estudiantes con necesidades especiales, diciendo que eran abusados rutinariamente en las aulas del Condado Clark. Los padres de un niño autista pidieron permiso para que su hijo llevara un dispositivo de monitoreo después de que un maestro fuera arrestado por presuntamente golpear al niño con un bastón, pero el distrito se negó a la solicitud. (Los cargos contra el maestro se redujeron y finalmente fueron desestimados).