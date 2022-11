La reelegida Cortez Masto se compromete a seguir luchando por Nevada

noviembre 14, 2022 - 11:19 am

La senadora Catherine Cortez Masto pronuncia un discurso sobre su histórica victoria en la contienda al Senado Federal rodeada de trabajadores de Nevada en el Carpenters International Training Center el domingo 13 de noviembre de 2022, en Las Vegas. La acompaña Frank Hawk, vicepresidente del Southwest Regional Council of Carpenters Local 1977. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Image

La senadora demócrata Catherine Cortez Masto, recién salida de una estrecha victoria en una reñida contienda que determinó el control del Senado Federal, prometió seguir trabajando por todos los nevadenses, independientemente de que hayan votado por ella.

En un mitin celebrado el domingo por la mañana en el Carpenters International Training Center, Cortez Masto prometió que nunca olvidará sus raíces.

“Como todos ustedes, soy una orgullosa nevadense”, dijo. “Cada día no olvido de dónde soy. Y cuando entro en el Capitolio los llevo a todos ustedes conmigo”.

Cortez Masto, la primera latina que ocupa un escaño en el Senado y la sucesora elegida por el difunto exsenador Harry Reid, derrotó al exfiscal general republicano Adam Laxalt por unos 6,500 votos en todo el estado, de un total de más de un millón de votos.

Prometió seguir luchando por los latinos, los inmigrantes y los trabajadores, y proteger el derecho de las mujeres a abortar.

Cortez Masto dijo que ella fue un voto decisivo para la protección de la Ley de Asistencia Asequible, y que está “preparada para más luchas duras como esa”.

“Cuando los republicanos intenten imponer una prohibición federal del aborto, voy a detenerla”, dijo Cortez Masto.

Los nevadenses rechazaron a la extrema derecha y sus intentos de dividir el estado, dijo Cortez Masto, y rechazaron sus teorías conspirativas.

Cortez Masto también felicitó a los demás demócratas que ganaron las elecciones, incluidos todos los representantes demócratas de la Cámara de Representantes, y a los demócratas de la Legislatura de Nevada, que ahora tienen una supermayoría.

Dio las gracias a su marido, Paul, a sus padres y a su equipo de campaña por su apoyo, y agradeció a los simpatizantes que llamaron a las puertas, diciendo que en una contienda tan reñida, eso marcó la diferencia.

La campaña de Laxalt no ha respondido a las peticiones de comentarios del Review-Journal, y hasta el domingo por la mañana no había publicado ninguna declaración sobre su derrota electoral. Aunque el expresidente Donald Trump aludió a falsas teorías de una elección robada, Laxalt no ha sugerido hasta ahora nada de eso.

Los comités de acción política nacionales y las organizaciones de ambos partidos invirtieron millones en la contienda al Senado de Nevada. Con los resultados de la contienda al Senado en el disputado estado de Georgia aplazados por una segunda ronda en diciembre, dependía de los demócratas de Nevada conseguir una mayoría para el partido en el Senado Federal.

La victoria de Cortez Masto mantuvo el control demócrata del Senado, y los demócratas podrían mantener también la mayoría en la Cámara de Representantes.

En su discurso de victoria la acompañaron representantes de muchos sindicatos del sur de Nevada.

“También estoy con la gente que hace funcionar este estado: nuestros trabajadores”, dijo Cortez Masto.

Cortez Masto, cuyo padre era miembro de la International Brotherhood of Teamsters, que representa a camioneros, trabajadores de la construcción y de almacenes, entre otros, contó con el apoyo de los sindicatos durante toda su campaña. El Culinary Workers Union Local 226 dirigió el mayor programa político de Nevada para “defender y entregar el control demócrata del Senado”, dijo el sindicato en una declaración tras la victoria de Cortez Masto.

En todo el estado, 450 miembros del sindicato culinario llamaron a más de un millón de puertas y mantuvieron más de 175 mil conversaciones con los votantes.

“Por ahora celebramos y luego seguimos trabajando”, dijo Cortez Masto.