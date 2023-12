Jueza de distrito del Condado Clark se retirará el próximo mes

La jueza de distrito Nancy Allf. (Cortesía)

Nancy Allf anunció el lunes que se retirará en enero después de servir casi 13 años en el escaño del Tribunal de Distrito del Condado Clark.

“Era el momento”, dijo Allf al Las Vegas Review-Journal en una entrevista telefónica el lunes. “Siento que he tenido el honor de toda una vida de servir a esta comunidad, y estoy lista para ver qué sigue”.

Allf dijo que su último día como jueza será el 11 de enero.

Ella se sentó en el banquillo en 2011 después de haber sido elegida para el escaño del Departamento 27. Ella ha servido como el juez que preside la división civil del Tribunal de Distrito desde 2021.

Allf es una de los cinco jueces de tribunales de negocios en el Tribunal de Distrito y es miembro del American College of Business Court Judges, según el sitio web del Tribunal de Distrito.

Ha participado en el tribunal de empresas desde antes de su creación. El Tribunal Supremo de Nevada la nombró en 2000 miembro del Grupo de Trabajo del Tribunal de Negocios, que propuso la creación del programa. Ella dijo que ha sido jueza de negocios del tribunal la mayor parte de su tiempo en el escaño.

“Tengo mucho respeto por nuestra comunidad empresarial …” dijo Allf. “Que me pidan que me ocupe del derecho mercantil ha sido simplemente el mayor honor de ser juez”.

Allf se licenció en la Universidad de Transilvania en 1979 y en Derecho por la Universidad de Northern Kentucky en 1982. Tras graduarse, se trasladó a Las Vegas, después de que su padre fuera nombrado miembro de la brigada contra el crimen organizado del FBI en la década de 1970, durante el apogeo de la lucha del gobierno federal contra la mafia.

Comenzó a ejercer en el sector privado en Las Vegas, enfocándose principalmente en litigios comerciales y derecho concursal, según el sitio web del Tribunal de Distrito.

Allf también fue juez de conciliación nombrada por el Tribunal Supremo de Nevada de 1998 a 2007. El alto tribunal también la nombró miembro del Comité de Cumplimiento Pro Bono en 2002, y fue nombrada juez del programa de juicios cortos del Tribunal de Distrito en 2005.

Dice que no sabe lo que le espera, pero espera haber marcado la diferencia durante su tiempo como jueza.

“Nunca me ha asustado el trabajo duro”, dijo Allf. “Aprender a ser jueza fue un trabajo muy duro, incluso después de muchos años de ejercer la abogacía. He tratado de llevar la inteligencia, y he tratado de llevar la conducta, y he tratado de llevar el honor a la sala del tribunal para que las personas sean tratadas con dignidad y respeto”.