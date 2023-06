¿Fueron miles los nevadenses privados del derecho al voto en 2022?

Un trabajador electoral prepara los votos por correo en el Departamento Electoral del Condado Clark el martes 8 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

¿Están perdiendo miles de nevadenses el derecho al voto por problemas en el procesamiento de boletas electorales? ¿O está funcionando el sistema, impidiendo que se emitan boletas fraudulentas?

Las Vegas Review-Journal les pidió a sus lectores que rellenaran un formulario de Google con cualquier pregunta relacionada con las elecciones que tuvieran con la esperanza de aclarar la confusión a medida que se acercan las elecciones de 2024.

La profesora de historia del College of Southern Nevada, Sondra Cosgrove, dijo que alrededor de 10 mil votos por correo no fueron contados en total entre las elecciones primarias y generales de 2022 porque no fueron procesados. (La subsanación tiene lugar cuando las boletas con firmas no coincidentes o que faltan son verificadas por el elector. Los funcionarios electorales locales le notifican al elector que hay un problema que debe ser procesado antes de que su voto pueda ser contabilizado, y se pide a esos electores que firmen una declaración jurada en la que afirman que tienen derecho a votar y que solo emitieron un voto).

Cosgrove preguntó: “¿cómo nos aseguraremos de que miles de electores no vuelvan a perder su derecho al voto en 2024 debido a errores de los electores?”.

Cosgrove tiene razón. En las elecciones primarias de 2022, cerca de cuatro mil votos por correo no fueron procesados con éxito, y en las elecciones generales, cerca de seis mil votos por correo no fueron procesados con éxito.

Para ser justos, casi 15 mil votos por correo fueron procesados con éxito entre las elecciones primarias y generales de 2022, pero en las contiendas que se redujeron a 300 votos, 10 mil votos podrían haber hecho una diferencia en los resultados.

“La Oficina de la Secretara de Estado está comprometida a garantizar que se cuente la boleta de cada elector elegible, y siempre estamos trabajando para mejorar nuestros sistemas para garantizar que nuestras elecciones sean seguras y accesibles”, dijo la oficina en un correo electrónico al Review-Journal.

La oficina del secretario de Estado solicitó una asignación única de 90 mil dólares a la Legislatura para financiar un contrato que tiene como objetivo hacer más fácil para un elector verificar su firma, dijo la oficina del secretario de Estado.

En la actualidad, los condados recurren al envío de cartas, correos electrónicos y llamadas telefónicas para alertar a los votantes de que su firma necesita ser procesada, pero la financiación se destinará a un servicio que permitirá a un votante usar su teléfono móvil para proporcionar la información necesaria a su secretario o registrador. Los electores podrán ver rápidamente que tienen que procesar su boletas y facilitar la información necesaria en el momento oportuno, según la oficina de la Secretaría de Estado.

David Damore, profesor de ciencias políticas en la UNLV, dijo que es una buena pregunta si el procesamiento está o no obstaculizando la capacidad de la gente para votar, o si impide que se emitan boletas fraudulentas.

“Sin ningún dato, es imposible saber cuántas de las boletas no contabilizadas se habrían contado si se hubieran procesado y cuántas se habrían desechado”, dijo Damore en un correo electrónico. “Al mismo tiempo, no sabemos que los esfuerzos para emitir votos fraudulentos son extremadamente raros y Nevada hace un excelente trabajo administrando las elecciones”.

Una persona puede votar en persona para aliviar cualquier preocupación acerca de su voto por correo no se cuenta, pero Damore espera que a medida que los electores se familiaricen con el proceso y el seguimiento de las boletas se hace más común, el número de boletas que necesitan procesar disminuirá.