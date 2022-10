Forman grupo de nevadenses independientes para ofrecer una plataforma neutral a los no partidistas

Ash Mirchandani, residente en Las Vegas y votante no partidista desde hace tiempo, ha observado cómo la política se vuelve cada vez más divisiva, y hace dos meses decidió hacer algo al respecto.

Ash Mirchandani en su oficina de Las Vegas el lunes 24 de octubre de 2022. Mirchandani es el fundador de la Coalición de Nevadenses Independientes, (COIN) para proporcionar una plataforma neutral y un recurso para los votantes independientes. Quieren ofrecer sesiones de escucha con los políticos y animar a más políticos a ser moderados y aplicar "políticas por encima del partido". (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Mirchandani, director general de la empresa de relaciones gubernamentales Kaizen Strategies, creó hace un par de meses la Coalición de Nevadenses Independientes (COIN) para ofrecer una plataforma neutral al aumento del número de votantes no partidistas y animar a los candidatos a atraer a los votantes más moderados.

Todos los temas se han convertido en un peón en el juego político, dijo, desde las armas hasta el género, pasando por los negocios y la política exterior.

“Se está llegando a un punto en el que creo que nos está debilitando como sociedad. Nos está perjudicando”, dijo Mirchandani, que también es presidente de la Fundación Ciudadanos Unidos, una organización sin ánimo de lucro que presta servicios de salud mental a niños.

La coalición, que cuenta con unos nueve o diez miembros y ha adoptado el lema “Personas por encima de partidos, políticas por encima de política”, pretende ser el “centro sensato”, dijo, donde los votantes no partidistas puedan participar e informarse sobre los candidatos en una plataforma neutral, responsabilizar a los candidatos y animar a los posibles titulares de cargos públicos a atraer a los votantes no partidistas.

“Queremos moderados. Queremos sentido común”, dijo Mirchandani.

Segmento en aumento

En Nevada, el porcentaje de no partidistas ha aumentado constantemente a lo largo de los años. En 2014, los votantes no partidistas constituían el 18 por ciento del electorado, y en septiembre habían aumentado hasta el 29.4 por ciento. Los votantes registrados como no partidistas o con un partido político menor representan alrededor del 37 por ciento de todos los votantes registrados en Nevada, según la Secretaría de Estado de Nevada.

Noah Herrera, vicepresidente de la Coalición de Nevadenses Independientes, dijo que algunas personas han sido privadas de sus derechos en el sistema, y su grupo pretende reunirlas.

“Nadie ha trabajado por el voto independiente”, dijo Herrera. “Se centran en los republicanos y en los demócratas. Nadie va a por ese voto. Básicamente, se les está dejando al margen”. Lo comparó con un padre que tiene tres hijos, pero solo presta atención a los dos primeros.

Apoyos

La primera gran tarea de la Coalición de Nevadenses Independientes fue emitir sus apoyos para las elecciones de mitad de mandato de 2022. El grupo entrevistó a los candidatos de ambos bandos y usó un sistema de anotaciones para obtener sus apoyos. En el caso de los candidatos que no estaban disponibles para una entrevista, la coalición examinó el perfil de cada candidato, sus logros y los proyectos de ley que aprobaron, dijo Mirchandani.

Entre los candidatos que pasaron la prueba hay una mezcla de demócratas y republicanos, como la senadora demócrata por Estados Unidos Catherine Cortez Masto, los candidatos republicanos al Congreso, como Mark Robertson y April Becker, y el representante demócrata Steven Horsford.

El grupo también apoyó al republicano y alguacil del Condado Clark Joe Lombardo para gobernador, al fiscal general demócrata Aaron Ford, al tesorero demócrata Zach Conine y al secretario de Estado demócrata Cisco Aguilar.

Como coalición que representa a un tercio del electorado que no puede participar plenamente en las elecciones primarias cerradas de Nevada, la coalición anima a la gente a votar “sí” a la Pregunta Tres de la papeleta, que llamaría a todos los votantes -incluidos los no partidistas- a participar en las elecciones primarias en lugar de en papeletas separadas exclusivas para cada partido principal. También crearía un sistema de votación por orden de preferencia para las elecciones generales, en el que los votantes seleccionarían a los candidatos por orden de preferencia.

“Necesitamos más políticos moderados que políticos de cualquier bando. Por eso es tan importante la cuestión de la elección por orden de preferencia”, dijo Mirchandani.

Llegar a los no partidistas

La Coalición de Nevadenses Independientes también está animando a los no partidistas a votar enviando folletos, textos y publicando anuncios pagados en redes sociales, dijo Mirchandani. Después de las elecciones intermedias de 2022, el grupo participará en la próxima sesión legislativa y abogará por cuestiones importantes para ellos, como el apoyo a las pequeñas empresas.

La Coalición de Nevadenses Independientes tiene previsto organizar sesiones de escucha en las que los políticos puedan hablar con los votantes no partidistas, responder a sus preguntas y explicar lo que están haciendo en relación con distintos temas.

“Lo que buscamos son moderados, gente que trabaje con los demás para hacer el trabajo. Vamos a pedirles cuentas, haremos lo mismo en el próximo ciclo”, dijo Mirchandani.

“Queremos involucrar a los independientes y a los no partidistas. Si quiero ver a un determinado candidato, tengo que pasar por un acto demócrata o republicano. Necesitamos una plataforma neutral”, dijo Herrera.