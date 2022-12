Exempleada del Tribunal Supremo de Nevada presenta demanda por discriminación

Una antigua empleada del Tribunal Supremo de Nevada ha presentado una demanda federal alegando que fue despedida de forma discriminatoria por padecer una enfermedad mental. (AP Photo/Scott Sonner, archivo)

Una exempleada del Tribunal Supremo de Nevada presentó una demanda federal alegando que fue despedida discriminatoriamente debido a una discapacidad por enfermedad mental.

Tania Van Zant era una especialista en soporte de sistemas de negocios que trabajaba en el departamento de recursos humanos del Tribunal Supremo de Nevada desde septiembre de 2015 hasta que fue despedida en agosto de 2017. En una demanda federal presentada el domingo, Van Zant alegó que el Tribunal Supremo la despidió debido a su discapacidad después de haber faltado a varios turnos.

Según la demanda, a Van Zant se le concedieron permisos en virtud de la Ley de Licencia Familiar y Médica que le permitieron llegar tarde al trabajo, salir del trabajo temprano o no ir a trabajar según fuera necesario para controlar sus síntomas durante los “brotes”.

El abogado de Van Zant, Ronald Dreher, dijo que su clienta padece una enfermedad mental y que quería concientizar sobre las discapacidades mentales. No quiso hacer más comentarios sobre la demanda.

“Ella cree que es muy importante que se presente esta demanda”, dijo.

El presidente del Tribunal Supremo, Ron Parraguirre, declinó hacer comentarios sobre la demanda en nombre del Tribunal Supremo.

Entre mayo y agosto de 2017, Van Zant se ausentó unos 14 días y tuvo que llegar tarde al trabajo o salir temprano otros 15 días, según la demanda.

El 25 de agosto de 2017, Van Zant experimentó un “brote extremo de sus síntomas”, no pudo salir de la cama y no pudo ponerse en contacto con su supervisor para avisarle de que no podría ir a trabajar ese día. Según la demanda, el supervisor de Van Zant envió a uno de los alguaciles del juzgado a ver cómo se encontraba Van Zant, quien usó el teléfono del alguacil para llamar a su supervisor y explicarle que no podría ir a trabajar.

El supervisor de Van Zant “aceptó y accedió a la petición de la demandante de estar exenta”, dice la demanda.

Pero cuatro días después, el supervisor de Van Zant le notificó que estaba despedida “por no haber llamado antes de empezar su turno” el 25 de agosto.

“En ningún momento entre el 17 de abril de 2017 y el 25 de agosto de 2017, el demandado Tribunal Supremo informó a la demandante que había infringido su acuerdo o que las ausencias de la demandante estaban causando una dificultad indebida en las operaciones comerciales del demandado”, dijo la demanda.

Cuando Van Zant solicitó el subsidio por desempleo, alegó que un representante del Tribunal Supremo había declarado falsamente que no había llamado para ausentarse del trabajo y que se había negado inicialmente a ponerse en contacto con su supervisor el 25 de agosto, según la demanda.

Van Zant también recibió un aviso de derecho a demandar de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en septiembre, que se requiere antes de presentar una demanda federal por discriminación, según la demanda.