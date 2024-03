Exclusiva: Condado Clark viola ley, dice Organización sin fines de lucro del Partido Republicano

Restoring Integrity and Trust in Elections alega que el Condado Clark borró prematuramente correos electrónicos y no devolvió todos los documentos que el grupo había solicitado.

ARCHIVO - El equipo de votación se almacena para su uso posterior mientras el procurador general de Nevada Aaron Ford y el secretario de Estado Francisco Aguilar discuten la seguridad de las elecciones de 2024 en el Departamento Electoral del Condado Clark, el miércoles 10 de enero de 2024, en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El magnate de los casinos Steve Wynn hace una pausa en una rueda de prensa en Medford, Massachusetts, el 15 de marzo de 2016. (AP Photo/Charles Krupa, Archivo)

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 1° de mayo de 2019, el entonces procurador general William Barr comparece ante el Comité Judicial del Senado para enfrentar las preguntas de los legisladores por primera vez desde que se dio a conocer el reporte sobre Rusia del abogado especial Robert Mueller, en el Capitolio en Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Una organización sin fines de lucro liderada por republicanos, que dice dedicarse a defender las elecciones, envió una carta el martes al Condado más poblado de Nevada alegando que está violando la ley electoral federal.

Restoring Integrity and Trust in Elections (RITE), un grupo cofundado por prominentes republicanos, entre ellos el ex procurador general federal William Barr y el magnate de los casinos de Las Vegas Steve Wynn, acusó al Condado Clark de borrar prematuramente los registros y no cumplir plenamente con una solicitud de registros públicos que el grupo envió hace un año.

La Ley Nacional de Registro de Electores exige que los funcionarios conserven durante dos años los registros relativos a sus prácticas de cancelación de electores inelegibles y los pongan a disposición del público previa solicitud, según los representantes de la organización. El grupo afirma que el Condado no ha hecho ni lo uno ni lo otro y se enfrentará a un litigio si no presenta inmediatamente los registros disponibles en respuesta a la solicitud del grupo.

“RITE ha identificado un nuevo acto de desaparición en Las Vegas, pero este es mucho menos entretenido que un mago en el Strip”, dijo en un comunicado Derek Lyons, presidente de la organización, que fue lanzada en 2022 con la ayuda del estratega del Partido Republicano Karl Rove y del abogado Bobby Burchfield.

El Condado Clark declinó hacer comentarios para este artículo.

Durante una auditoría más amplia de los esfuerzos de limpieza de las listas de electores de Nevada, en la que el grupo presentó solicitudes similares con el Condado Washoe y la oficina de la Secretaría de Estado, Restoring Integrity and Trust in Elections afirma haber encontrado “pruebas sustanciales” de que el Condado Clark estaba borrando correos electrónicos sobre su administración de los programas para eliminar a los electores no elegibles de las listas de registro de electores en lugar de retenerlos durante dos años.

“RITE ha intentado durante meses resolver este y otros asuntos relacionados con documentos con el Condado, pero sus peticiones de una explicación han sido ignoradas”, dijo Lyons en el comunicado.

La organización había pedido un gran número de documentos en su solicitud inicial de febrero de 2023, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y otra correspondencia escrita entre los departamentos electorales y una variedad de dependencias, entre ellas el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada, los Tribunales de Distrito del Condado Clark y el Servicio Postal de los Estados Unidos.

El grupo también buscó quejas y comunicaciones de electores de Nevada que recibieron una boleta por correo destinada a un antiguo habitante e información sobre el número de boletas de voto por correo enviadas por el departamento electoral del Condado que fueron devueltas como imposibles de entregar por el Servicio Postal de Estados Unidos durante las elecciones de 2022.

El Condado Clark solo reveló 169 correos electrónicos en respuesta a las solicitudes de registros del grupo. En comparación, el Condado Washoe puso a disposición más de 4,300 correos electrónicos en una solicitud similar, dijo la organización sin fines de lucro. La oficina del secretario de Estado también divulgó más de 2,000 registros, según la organización.

Restoring Integrity and Trust in Elections recibió copias de correos electrónicos de Washoe y de la oficina del secretario de Estado que habían incluido a funcionarios electorales del Condado Clark, sin embargo, el Condado Clark no puso a disposición esos correos electrónicos en respuesta a la solicitud del grupo, afirma la organización.

El Condado Clark parece tener predeterminado un periodo de 180 días para la destrucción de la mayoría de los correos electrónicos enviados a o desde las elecciones del condado, alega el grupo electoral.

La política de retención de dos años de la Ley Nacional de Registro de Electores, así como su estipulación de divulgación de registros públicos, son medidas clave para la transparencia que permiten al público monitorear el cumplimiento de las leyes de registro de electores, dijo la organización.

El Condado tiene 90 días para responder y solucionar los problemas, o de lo contrario podría enfrentar un litigio del grupo, que también alega que es probable que el Condado Clark esté violando las leyes estatales que lo obligan a salvaguardar y preservar los registros.

“Como RITE sostiene constantemente, vamos a trabajar con ustedes de buena fe para cumplir, pero es imprescindible que el público, incluidos los electores de Nevada, puedan estar seguros de que los funcionarios electorales están cumpliendo con las leyes importantes que ayudan a garantizar la administración transparente de nuestras elecciones de conformidad con las leyes estatales y federales”, escribió el grupo.