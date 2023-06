El presupuesto de proyectos de capital se aprueba en la sesión extraordinaria

El senador Scott Hammond escucha durante una reunión en febrero de 2023 en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

La líder de la minoría del Senado Heidi Seevers Gansert, republicana por Reno, vista en febrero de 2023 en Carson City. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

CARSON CITY – Los legisladores votaron a favor de enviar un presupuesto de financiación de proyectos de mejora de capital a la mesa del gobernador Joe Lombardo la noche del martes.

El Proyecto de Ley de la Asamblea 1 fue presentado, escuchado y aprobado durante una sesión especial de la Legislatura solo horas después de que Lombardo firmara una proclamación pidiéndole a los legisladores aprobar la medida.

El proyecto de ley, que asignaría casi dos mil millones de dólares para proyectos de capital y renovaría un impuesto a la propiedad, refleja el Proyecto de Ley 521 de la Asamblea, que murió la noche del lunes después de no poder pasar con una mayoría de dos tercios antes de la medianoche, con todos los republicanos del Senado votando en contra del proyecto de ley.

La medida fue aprobada por la Asamblea en una votación de 28-11, con los miembros republicanos de la Asamblea P.K. O’Neill, republicano por Carson City, Danielle Gallant, republicana por Las Vegas y Rich DeLong, republicano por Reno, votando con la mayoría demócrata para aprobar el proyecto de ley.

En el Senado, la medida fue aprobada 14-7, con el senador Scott Hammond, republicano por Las Vegas, uniéndose a los demócratas en apoyo. Todos los demás republicanos de la cámara votaron en contra.

“Es un voto difícil de tomar”, dijo Hammond en una entrevista después de la votación. “Es algo que tenía que ocurrir”.

Los republicanos se opusieron al proyecto de ley de nuevo el martes por la noche, pidiendo una enmienda que habría dado 32 millones de dólares a los maestros de escuelas chárter.

“Apoyo absolutamente todas las cosas en este proyecto de ley”, dijo el senador Ira Hansen. “Hemos dejado fuera un componente crítico. La razón por la que estamos en una sesión especial es que es lo suficientemente importante para nosotros tener esos 32 millones de dólares”.

La líder de la minoría del Senado Heidi Seevers Gansert, republicana por Reno, dijo que votó en contra del proyecto de ley del lunes “en protesta”.

“Sentí que la financiación para las escuelas chárter públicas en este presupuesto era inadecuada, y como consecuencia, voté no en protesta. Esa acción nos envió a una sesión especial, pero no me arrepiento”, dijo Seevers Gansert. “Llamamos más la atención sobre las desigualdades en la financiación de las escuelas públicas chárter”.

Pero Hammond dijo que no creía que exigir el dinero para las escuelas chárter hubiera dado resultados diferentes.

“Mira, he estado aquí muchos, muchos años, y a veces, ya sabes, vale la pena aguantar, hay algo allí, y otras veces, solo no está allí”, dijo.

En el piso, la líder de la mayoría del Senado Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas, les pidió a sus colegas a través del pasillo apoyar la medida, haciendo hincapié en que financiará los hogares de veteranos, un laboratorio forense en el sur de Nevada y varios otros proyectos.

“Si vamos a jugar a la política aquí, bien”, dijo Cannizzaro. “Pero me gustaría pedir su apoyo porque hay una buena política aquí que va a ayudar y apoyar a los nevadenses, y punto”.

La sesión especial, la número 34 en la historia del estado, duró menos de dos horas.