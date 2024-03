Caridades Católicas recibe 2.1 millones de dólares para mejoras

La representante Susie Lee, demócrata de Nevada, a la izquierda, y el director ejecutivo Tom Roberts, a la derecha, hacen un recorrido por la despensa de alimentos en Caridades Católicas del Sur de Nevada, en Las Vegas, el lunes 18 de marzo de 2024. Lee anunció la inversión de 2.1 millones de dólares que se destinarán a Caridades Católicas para renovaciones de viviendas de personas de bajos ingresos y mejoras en la despensa de alimentos. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

La representante Susie Lee, demócrata de Nevada, se dirige a los medios y a empleados acerca de una inversión federal de 2.1 millones de dólares que ayudará con la renovación de viviendas de personas de bajos ingresos y la mejora de la despensa de alimentos en Caridades Católicas del Sur de Nevada, en Las Vegas, el lunes 18 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Tom Roberts, director ejecutivo de Caridades Católicas del Sur de Nevada, se dirige a los medios y a empleados junto a la representante Susie Lee, demócrata de Nevada, a la izquierda, sobre una inversión federal de 2.1 millones de dólares que ayudará a renovar las viviendas de personas de bajos ingresos y a mejorar la despensa de alimentos de Caridades Católicas del Sur de Nevada, en Las Vegas, el lunes 18 de marzo de 2024. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Caridades Católicas del Sur de Nevada tendrá mejoras muy necesarias gracias a 2.1 millones de dólares en gasto federal, anunció el lunes la representante Susie Lee, demócrata de Nevada.

Fondos de proyectos comunitarios federales se destinarán a la instalación de un nuevo ascensor para los residentes en los St. Vincent Apartments de tres pisos de la organización, que ofrece 120 unidades de vivienda asequible para personas de bajos ingresos, así como la mejora de su despensa de alimentos, que atiende a alrededor de 150 familias cada día.

“Las personas a las que servimos están tomando decisiones sobre si pueden o no comer y pagar su renta y comprar sus medicamentos y conseguir comida para que sus hijos vayan a la escuela todos los días”, dijo el diácono Tom Roberts, director ejecutivo de Caridades Católicas del Sur de Nevada, en una conferencia de prensa el lunes. “Ese es el tipo de vidas que este dinero va a tocar”.

St. Vincent Apartments tiene 25 años. Sin ascensor, los residentes con problemas de movilidad se limitan al primer piso, dijo Lee, quien ayudó a conseguir los fondos a través de su papel en el Comité de Asignaciones de la Cámara. La lista de espera para las personas con discapacidad es mucho más larga en comparación con los que no tienen problemas de movilidad, según Lee.

Su Despensa Comunitaria de Alimentos Hands of Hope recibirá 850 mil dólares de la inversión de 2.1 millones de dólares para nuevas estanterías, nuevos electrodomésticos y aumentar la capacidad de la despensa.

En el sur de Nevada, más de 6 mil personas se encuentran desamparadas, y más de 274 mil personas siguen pasando hambre, incluidos casi 94 mil niños, dijo Lee.

“Nadie debería preocuparse por mantener un techo sobre su cabeza o poner comida en su plato”, dijo Lee. “Y, afortunadamente, la nueva inversión de hoy ayudará a Caridades Católicas a continuar el increíble trabajo que ya está haciendo”.

En la despensa de alimentos, que está diseñada para operar como una tienda de comestibles, la gente puede tomar una cesta de la compra y caminar por las estanterías, donde se almacenan productos enlatados y secos, como macarrones con queso, judías verdes y sopa rotini. En el otro extremo de la despensa hay frutas y verduras frescas. Un frigorífico está repleto de bebidas, como La Croix y batidos de proteínas, y una mesa ofrece una variedad de tazas Keurig. Una gran caja contiene cestas de Pascua, que los voluntarios empezarán a distribuir esta semana.

“La forma en que han diseñado y operan la despensa realmente dignifica a las personas necesitadas”, dijo Lee al Review-Journal. “Les proporcionan alimentos frescos y opciones frescas, opciones sanas y opciones saludables”.

Lee subrayó la crisis de vivienda de Nevada y su escasez de 84 mil unidades de vivienda asequible. Dijo que seguirá trabajando para atraer inversiones federales al Estado de la Plata.

“No sé ustedes. Es temporada de impuestos, no me gusta enviar dólares de los impuestos a Washington y no verlos volver a nuestro estado”, dijo Lee.

Erlinda Reyes, habitante de Las Vegas, ha sido voluntaria en la despensa de alimentos durante seis años, y dijo que el trabajo que hacen los voluntarios para ayudar a las personas desamparadas es increíble.

“No sé quién más va a ayudarles”, dijo Reyes. “Tienen un lugar central al cual ir donde pueden conseguir comida. Sabrán que sus familias serán alimentadas”.

Roberts dijo que los servicios que ofrece Caridades Católicas del Sur de Nevada están disponibles para cualquiera.

“No verificamos las tarjetas de identificación religiosa aquí, así que quien necesite ayuda y esperanza siempre puede obtenerla”, dijo Roberts.

Para visitar la Despensa Comunitaria de Alimentos Hands of Hope, las personas pueden llamar para programar una cita al 702-387-2291. Se requiere identificación y comprobante de domicilio. La despensa está abierta de 8 a.m. a 2 p.m. de lunes a viernes, y de 8 a.m. a 12 p.m. el último sábado de cada mes.