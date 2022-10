Autoridades de Henderson apuestan por la modernidad y el progreso con nuevo logo de la ciudad

Alejándose de lo antiguo, el nuevo logotipo de la ciudad de Henderson se volvió moderno y minimalista.

Tres décadas después de que Henderson empezara a usar el logotipo que un funcionario de la ciudad comparó con una “hamburguesa” por lo cargada que se ve la imagen, la ciudad ha pasado de ser una comunidad de vecinos a ser el segundo municipio más grande de Nevada, con un tercio de millón de habitantes. Ha atraído a comunidades planificadas, a Google, a Amazon y a instalaciones deportivas profesionales.

En una de las dos versiones del nuevo logo -que se está ejecutando por etapas desde febrero-, la letra “O” es un semicírculo amarillo dorado que representa la altura a la que brilla el sol en la ciudad, según le declaró recientemente al Review-Journal la subdirectora de la ciudad, Stephanie Garcia-Vause. La otra muestra una “H” blanca coronada por un arco dorado.

☀️ Introducing the new City of Henderson logo! ☀️

The new logo is a modern reflection of Henderson's dynamic vision – a vision that embraces a future of growth, diversification and opportunity.

The former logo is now the official City seal and pays homage to our unique history. pic.twitter.com/xRinyhmfxm

— City of Henderson (@cityofhenderson) February 24, 2022