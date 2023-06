20 nuevas leyes de Nevada que podrían afectarte

junio 26, 2023 - 11:24 am

El gobernador Joe Lombardo. (AP Photo/Tom R. Smedes)

El gobernador Joe Lombardo firmó 536 proyectos de ley durante la sesión legislativa 82, desde leyes que protegen a quienes buscan abortar fuera del estado hasta legislación que proporciona fondos para una nueva escuela en una reserva tribal.

Muchas de las leyes de nueva creación afectarán a los nevadenses directa o indirectamente.

Seguro que dentro de unos años podrás asistir a un partido de béisbol de los Las Vegas Athletics en un nuevo estadio, para cuya construcción Lombardo aprobó 380 millones de dólares de financiación pública.

Pero he aquí una lista de algunos cambios introducidos por las nuevas leyes que podrían afectarle con cierta regularidad, ya sea en su trayecto matutino al trabajo o al recibir paquetes en casa.

Ya no tendrás que renovar tu placa vehicular cada ocho años

Antes de que el Proyecto de Ley 457 de la Asamblea se convirtiera en ley, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nevada exigía a los conductores obtener una nueva placa vehicular cada ocho años. Todavía se puede obtener un duplicado o sustituto de la placa solicitándolo.

Otra pieza relacionada con el vehículo de la legislación, con la señalización del Proyecto de Ley 203 de la Asamblea, te permite solicitar una placa de licencia de prestigio personalizado para ser combinado con placas vehiculares especiales asociadas con el servicio militar o público.

Antes de que se firmara esta ley, las personas con una discapacidad derivada de su servicio militar que tenían esas placas especiales estaban exentos de pagar cualquier tarifa de estacionamiento. Esta ley amplía la exención para incluir a los veteranos que tengan esas placas militares especiales, independientemente de si tienen una discapacidad relacionada con su servicio.

También hay placas especiales que indican que una persona es familiar de un fallecido en acto de servicio en el ejército de Estados Unidos. También están exentos de pagar tasas de estacionamiento.

Es posible que veas más luces en las carreteras por los proyectos de construcción

Lombardo firmó el Proyecto de Ley 2 de la Asamblea, que permitirá a los vehículos en los sitios de construcción estar equipados con lámparas que emiten una luz azul no intermitente. Al igual que hay que conducir más despacio durante un incidente de tránsito o al acercarse a autos con luces traseras azules, habrá que tomar las mismas precauciones al pasar junto a esos vehículos con luces azules. Esta ley entrará en vigor el 1° de octubre de 2023.

El Proyecto de Ley 107 del Senado también requiere que el Departamento de Transporte establezca un programa que le permita a un contratista que trabaja en una carretera obtener un permiso para usar un vehículo de aplicación de la ley propiedad de Nevada Highway Patrol. El contratista puede usar las luces rojas intermitentes de advertencia del vehículo de aplicación de la ley solo cuando haya trabajadores de la construcción cerca.

Si viajas en transporte público, tendrás una pequeña ventaja en el tránsito

Una nueva ley, el Proyecto de Ley 56 de la Asamblea, permite a los autobuses de los sistemas de transporte público, vehículos de emergencia, grúas y vehículos forenses circular por el acotamiento pavimentado de una autopista donde haya señalización que lo permita.

Puede que empieces a ver más cruces de fauna salvaje.

El Proyecto de Ley 112 de la Asamblea creó la Cuenta de Cruces de Fauna Salvaje en el Fondo General del Estado y exige al Departamento de Transportes que consulte con el Departamento de Fauna Salvaje para determinar los lugares y las estrategias sobre dónde colocar los cruces de fauna salvaje. Los fondos también se usarán para implantar otros elementos en las autopistas destinados a mejorar la permeabilidad para la fauna salvaje.

Será un poco más fácil comprar cigarros en tu casino favorito

Anteriormente, la ley estatal prohibía vender o distribuir cigarros y otros productos del tabaco a menores de 40 años sin comprobar antes su edad. El proyecto de ley 122 de la Asamblea hace una excepción para los casinos, ya que los menores de 21 años tienen prohibido entrar en ellos.

También será ligeramente más barato comprar puros de primera calidad.

El Proyecto de Ley 232 de la Asamblea limita el impuesto que grava la recepción, compra y venta de puros premium, que son puros liados a mano, con envoltorio de hojas de tabaco enteras y sin filtro ni boquilla. Ese límite no es superior a 50 centavos ni inferior a 30 centavos. Antes, el impuesto era del 30 por ciento de la venta del producto del tabaco.

El asambleísta Brian Hibbetts, republicano por Las Vegas, quien patrocinó el proyecto de ley, dijo que todo el mundo lo ve como un proyecto de ley de cigarros, pero también es un proyecto de ley de pequeñas empresas que les permite a las pequeñas empresas en Nevada competir con los estados circundantes en las ventas por internet.

“No solo es bueno para Las Vegas, sino también para el Condado Washoe, porque también tienen tiendas de puros de primera calidad”, dijo Hibbetts.

Se puede reservar una cita virtual con el dentista.

El Proyecto de Ley 147 de la Asamblea permite usar la teledontología para proporcionar un diagnóstico. También establece una serie de estipulaciones sobre el funcionamiento de la teledentalidad y establece requisitos para garantizar que los pacientes que reciban servicios a través de la teledentalidad dispongan de una atención adecuada en persona.

Podrías comenzar a ver más vehículos limpios en la carretera, gracias a un programa de incentivos

El proyecto de ley 184 de la Asamblea establece un programa de incentivos denominado Programa de Incentivos para Camiones y Autobuses Limpios, por el que se pueden emitir vales a contratistas autorizados para la venta de vehículos de emisiones cero de carga media y pesada.

Podrías ser multado si no cumples las reglas del transporte público

El proyecto de ley 214 de la Asamblea permite a las autoridades regionales de transporte imponer multas a los pasajeros que no cumplan las normas o mandatos estatales o regionales de salud y seguridad.

Mayor acción para quienes roben tus paquetes de Amazon

El Proyecto de Ley 272 de la Asamblea establece estipulaciones relativas al robo de correo. Según la nueva ley, si alguien comete un delito de robo de correo, es culpable de un delito grave y podría cumplir no menos de un año de prisión y no más de cuatro años de prisión, con una multa de no más de cinco mil dólares.

No podrás comprar tan fácilmente un globo determinado para una celebración

Lombardo firmó el proyecto de ley 321 de la Asamblea, que prohibiría la venta de globos de aluminio llenos de helio a menos que lleven un peso. Tampoco puede haber una cuerda conductora de electricidad o una correa atada al globo. Si se descubre a alguien vendiendo esos globos, podría recibir una multa civil no superior a 50 dólares por cada globo y no superior a 2,500 dólares por cada día de infracción.

Según la ley, las compañías eléctricas reportan que los globos de aluminio son una de las principales causas de apagones. Están recubiertos de una película metálica brillante que conduce la electricidad y puede dañar las líneas eléctricas, provocar apagones e iniciar incendios.

La policía podrá remolcar más fácilmente tu auto si te sorprende conduciendo de forma imprudente

El proyecto de ley 408 de la Asamblea permite a la policía remolcar los vehículos de las personas que conducen de forma imprudente sin tener que arrestarlas.

La asambleísta Tracy Brown-May, demócrata por Las Vegas, dijo que hay una serie de situaciones en el Condado Clark, donde un grupo de personas participan en lo que se llama “conducción truco”, en la cual toman una intersección, hacen trucos y derrapan sus llantas. “Se detiene el tránsito, y es errático e inseguro”, dijo Brown-May en una entrevista.

Hay una estipulación en el proyecto de ley que abarata los costos para que alguien recupere su auto después de que se lo haya llevado la grúa. Si, por ejemplo, un adolescente que tiene el auto de sus padres es sorprendido conduciendo imprudentemente, “queríamos asegurarnos de que la mamá y el papá pudieran permitirse recuperar el auto”.

Si una persona tiene dificultades económicas, la empresa de grúa puede reducir las tarifas por remolcar y almacenar su vehículo, dijo Brown-May.

Otra ley, con la aprobación del proyecto de ley 322 del Senado, aumenta las penas por conducir imprudentemente. Conocida como “Ley de Rex”, el proyecto de ley aumenta la pena máxima de prisión de seis a 10 años si se trata de un vehículo que va 50 millas por hora o más por encima del límite de velocidad o se encuentra en una zona de seguridad peatonal o zona escolar.

Podrías comenzar a ver algunos cambios con los vendedores ambulantes

Lombardo firmó el proyecto de ley 92 del Senado, que legaliza a los vendedores ambulantes en zonas residenciales y les da la oportunidad de convertirse en negocios legítimos mediante la obtención de permisos y licencias locales.

La nueva ley prohíbe a los órganos de gobierno de una ciudad o condado prohibir totalmente la venta ambulante e imponer sanciones penales por la venta ambulante en una zona residencial. También autoriza a los órganos de gobierno a exigir que los vendedores ambulantes dispongan de determinados permisos y licencias estatales o locales y a imponer diferentes requisitos que regulen el tiempo, el lugar y la forma de la venta ambulante.

Si te convocan para ser jurado, recibirás un poco más de dinero

El proyecto de ley 222 del Senado aumenta de 40 a 65 dólares el pago al que tiene derecho una persona convocada como jurado.

Usar hongos con fines médicos podría estar en tu futuro

El proyecto de ley 242 del Senado no afecta inmediatamente a los nevadenses en este momento, pero podría hacerlo en el futuro. Requiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos establezca el Grupo de Trabajo de Medicamentos Psicodélicos para estudiar el uso terapéutico de enteógenos, o sustancias psicoactivas como la psilocibina, también conocida como hongos mágicos.

Podría haber más acceso al vino local

La ley vigente permitía que una bodega que tuviera una licencia de vinicultor expedida antes del 30 de septiembre de 2015 vendiera o sirviera vino producido, mezclado o envejecido por la bodega en sus instalaciones, así como en otro ubicado. El proyecto de ley 259 del Senado amplía esa ley para incluir a las bodegas que obtuvieron una licencia después del 1° de octubre de 2015.

No puedes tener a tu perro encerrado más de 10 horas al día

Según el proyecto de ley 269 del Senado, no puedes amarrar a tu perro usando ataduras, cadenas, collares de ahogo u otras sujeciones similares durante más de 10 horas en un periodo de 24 horas. Una excepción a esta ley es si se lleva al perro a acampar.

Será más fácil conseguir anticonceptivos

El proyecto de ley 161 del Senado cierra una laguna jurídica que impedía obtener anticonceptivos para 12 meses.

“Así que ahora todos en la cadena de comercio están obligados a aprobar un suministro de 12 meses de un anticonceptivo”, dijo la senadora Melanie Scheible, demócrata por Las Vegas, en una entrevista. “Puedes entrar (en una farmacia) y conseguir un suministro completo para 12 meses”.

Si compras un arma, vendrá con un dispositivo de bloqueo

El proyecto de ley 294 del Senado exige que un vendedor de armas con licencia proporcione un dispositivo de bloqueo que asegure un arma de fuego con cada venta o transferencia de un arma. También empezará a ver un aviso en la armería que diga que el almacenamiento ilegal de un arma de fuego puede acarrear penas de cárcel o una multa.

Tus mascotas forman más parte de los planes de gestión de emergencias de las ciudades

Los planes de gestión de emergencias deben tener en cuenta las necesidades de las personas con mascotas y animales de servicio, pero el Proyecto de ley 331 del Senado exige que un plan de gestión de emergencias designe al menos un refugio que pueda alojar a personas con mascotas, y debe incluir estipulaciones para la evacuación y el transporte de personas y sus mascotas.

Si tienes una condición médica, puedes obtener un símbolo en tu licencia de conducir

El proyecto de ley 362 del Senado exige que un agente de la autoridad se asegure de que se presta asistencia médica a una persona que indique que no puede respirar. El proyecto de ley también permite que el DMV comience a imprimir un símbolo que indica que una persona tiene una condición médica en su licencia de conducir o tarjeta de identificación.