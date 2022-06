10 candidatos hacen que las primarias del Distrito F sean las más concurridas del consejo escolar

junio 7, 2022 - 9:32 am

En el sentido de las agujas del reloj, desde la parte superior izquierda: Danielle Ford, Irene Bustamante Adams, Jaylon "Coach" Calhoun, Kali Fox Miller, Liam MacCaul y David Coram.

Diez candidatos competirán por un asiento que represente al Distrito F en el Consejo de Administración del Distrito Escolar del Condado Clark, la carrera de fideicomisarios más concurrida de las elecciones primarias.

El Distrito F, que abarca el suroeste de Las Vegas, tiene 48 escuelas que atienden a unos 40 mil alumnos, según las cifras del distrito.

La actual Danielle Ford, que fue elegida en 2018, se enfrenta a nueve aspirantes, entre ellos una ex asambleísta estatal, varios padres, educadores actuales y antiguos, y su oponente de las elecciones generales de 2018.

La carrera por el consejo escolar no es partidista y está abierta a todos los votantes. Los dos candidatos con más votos pasarán a las elecciones generales de noviembre, a menos que uno de ellos reciba más del 50 por ciento de los votos, en cuyo caso será elegido directamente.

Danielle Ford

Ford fue elegida para su primer mandato en el consejo en 2018, pero dice que no ha tenido la oportunidad de realizar plenamente el trabajo de fideicomisaria.

“Siento que todas las cosas sobre las que hice mi campaña siguen existiendo”, dijo. “No puedo alejarme de ello sabiendo lo mal que está ahora mismo”.

Nacida en Las Vegas, Ford asistió a ocho escuelas del distrito antes de abandonar la preparatoria y obtener su GED. Es propietaria de una empresa de marketing por internet y tiene dos hijos en el distrito.

Ford ganó su primera candidatura al consejo en 2018 como candidata por primera vez y sin apoyos, algo que atribuye a que los padres de la comunidad se relacionaron con ella y confiaron en que les representaría.

“No es mi asiento; es el asiento del pueblo”, dijo.

Si es reelegida, Ford dice que una de sus principales prioridades será sustituir al superintendente Jesús Jara. Ford se ha enfrentado repetidamente a Jara durante su primer mandato en el consejo. Presentó una denuncia ética contra él en 2020 y fue una de las tres miembros del consejo que votaron a favor de despedir a Jara y votaron en contra de su reincorporación.

Ford expresó su deseo de un nuevo tipo de estilo de liderazgo, diciendo que el distrito se merece un superintendente “centrado en el corazón” que dirija con integridad y conozca a la comunidad.

“(Jara) no ha sido, y no creo que lo sea nunca, la persona que cambie las cosas”, dijo. “Creo que las cosas han empeorado bajo su liderazgo por una plétora de razones”.

Sus otras prioridades de campaña incluyen el restablecimiento de las asignaturas optativas como la banda, el teatro y los programas de educación física en las escuelas y la denuncia de la privatización de las escuelas públicas

“Aunque no tengo experiencia en educación, creo que se me da muy bien entender las cosas y conectar los puntos”, dijo. “Eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo: establecer relaciones con todos los que puedo… y simplemente intentar seguir estando muy orientada a las soluciones”.

Irene Bustamante Adams

La ex asambleísta estatal demócrata Irene Bustamante Adams se postula para mejorar la equidad y el acceso de los estudiantes de color en todo el distrito, y porque su nieto de dos años pronto entrará en el sistema escolar público.

Bustamante Adams fue asambleísta de 2011 a 2019 en representación del Distrito 42. Formó parte de un grupo de mujeres que fueron las primeras legisladoras hispanas elegidas en el estado.

“Siento que tengo una muy buena oportunidad con mi experiencia pasada para añadir un gran valor a la mesa”, dijo.

Bustamante Adams es actualmente subdirectora y jefa de estrategia de Workforce Connections, una junta local de desarrollo de la fuerza laboral en el sur de Nevada.

Workforce Connections fue una de las organizaciones comunitarias que expresaron su apoyo a Jara cuando algunos criticaron su actuación y pidieron su destitución el año pasado. Actualmente, Jara forma parte de la junta de Workforce Connections, siendo el primer superintendente que ha sido miembro de la junta de la organización.

Bustamante también preside el grupo de trabajo sobre Equidad y Acceso de Jara, que analiza si todos los niños del distrito tienen el mismo acceso a la educación.

“A través de ese esfuerzo me di cuenta de que hay sistemas que deben ponerse en marcha para que todos los niños tengan el mismo acceso”, dijo.

Bustamante Adams dijo que apoya a Jara y que los administradores deben proporcionar al superintendente información y orientación constantes sobre cómo mejorar.

En cuanto a la gestión del distrito de la violencia escolar en los campus, Bustamante Adams dijo que es fácil que la gente juegue al “quarterback del lunes por la mañana” sobre las decisiones tomadas en el distrito.

Dijo que apoya una combinación de no tolerancia hacia la violencia, además de un enfoque holístico que ayude a los niños y a los padres a abordar los problemas que se producen detrás de escenas en sus hogares

“Tenemos que ser todos nosotros”, dijo. “Tiene que ser el condado, otros municipios locales, otras organizaciones comunitarias las que observen y profundicen y digan: ‘¿Qué pasa con ese individuo?

Jaylon “Coach” Calhoun

Jaylon “Coach” Calhoun, antiguo entrenador de fútbol americano y fútbol, conductor de autobús y técnico informático del distrito, dice que conoce los entresijos del distrito.

“He visto las cosas que faltaban, he visto las frustraciones de los profesores, he visto a administradores que no se preocupan, y a un montón de niños que pasan sin recibir las herramientas adecuadas para ir a la universidad y tener éxito”, dijo Calhoun.

Calhoun se postuló como republicano para el Distrito 35 de la Asamblea en 2020, perdiendo ante la demócrata Michelle Gorelow. Como padre de cuatro hijos que asisten a las escuelas del distrito, Calhoun dijo que consideró otra candidatura a un cargo estatal, pero que al final decidió no hacerlo, y que en su lugar esperaba efectuar un cambio a nivel local postulándose al consejo escolar.

“Veo algo que debe cambiar, y en lugar de esperar el cambio, quiero ser el cambio”, dijo. “Quiero asegurarme de que mis hijos tengan la mejor educación que puedan recibir viniendo de una escuela de Nevada. … Solo quiero ser ese cambio para los niños”.

Calhoun dijo que los profesores y otros empleados del distrito no están recibiendo las herramientas y recursos adecuados para hacer su trabajo y que no son escuchados por los funcionarios y administradores del distrito.

Espera mejorar la comunicación del distrito con los padres e incluso establecer una declaración de derechos de los padres para que estos se sientan más capacitados en la educación de sus hijos.

“Al fin y al cabo, es su hijo”, dijo. “Mucha gente está sacando a sus hijos del distrito debido al hecho de que sienten que no pueden confiar en el distrito porque sienten que no se escucha su voz”.

Calhoun dijo que no apoya a Jara, afirmando que nada ha cambiado en el distrito bajo su liderazgo. Jara fue nombrado miembro del consejo en junio de 2018 y ha tenido un año polémico en el que se produjo su despido y posterior recontratación.

Calhoun describió el distrito como un lugar con mucho peso, en el que Jara y los administradores ganan sueldos de seis cifras, mientras que los profesores y otros empleados del distrito siguen estando mal pagados. “Tienen que centrarse en la supervivencia en lugar de centrarse en su trabajo”, dijo.

En cuanto a la reciente oleada de violencia escolar, Calhoun, veterano del ejército, dijo que le gustaría que el distrito se asociara con la Base Aérea de Nellis para crear una escuela militar alternativa para que los reincidentes obtengan la estructura, la disciplina y la responsabilidad que necesitan.

“Una mente ociosa es algo peligroso”, dijo. “Creo que muchos niños, una vez que se aburren, no se les desafía… empiezan a hacer tonterías, especialmente si no tienen orientación en casa. Hay que empezar a dar más alternativas a los chicos que son reincidentes”.

David Coram

David Coram tiene una empresa de producción de video y ha enseñado producción de video y periodismo en Western High School. Antes de eso, fue educador durante 12 años en California, donde también fue comisionado de seguridad pública/de tránsito en Temecula.

“Durante los últimos 10 años se ha estado cocinando algo dentro de mí para devolver a los niños de la comunidad”, dijo Coram. “Siempre he tenido un corazón para los niños”.

Coram dijo que se sintió inspirado para presentarse después de notar la disfunción en el consejo actual, diciendo que había una desconexión entre los miembros del consejo y la comunidad. “No creo que ninguno de ellos visite realmente sus escuelas, hable con sus alumnos, hable con sus padres”, dijo.

Los miembros del consejo se han enfrentado repetidamente entre sí -y con Jara- en los últimos meses.

Coram dijo que los actuales administradores, y otros candidatos del Distrito F, no tienen la experiencia que él tiene en negocios, educación y finanzas, que podría ayudar a hacer avanzar el distrito. “Puedo trabajar con cualquiera”, dijo.

En lo que respecta a la seguridad escolar, dijo que es necesario reevaluar las políticas y los procedimientos actualmente en vigor y hacer un esfuerzo por implicar más a los padres en la educación de sus hijos.

Coram, que trabajó en las fuerzas del orden durante 17 años, dijo que cree que las medidas disciplinarias deben ajustarse en función de la edad del alumno y de la gravedad de la infracción.

“Cuando pienso en la justicia reparadora en las escuelas primarias, hasta cierto punto siempre lo hemos hecho como cultura”, dijo. “Pero si llegas a la preparatoria… no puedes usar la justicia restaurativa en una víctima que acaba de ser golpeada por otra persona”.

Coram dijo que si solo pudiera lograr una cosa en el distrito sería unificar a los padres y conseguir su apoyo y participación en el proceso de gestión de las escuelas.

“Organizar a la comunidad, a los padres, para que formen parte de lo que dicen querer… hacernos a todos responsables de nuestros hijos y de lo que resulten”, dijo.

Liam MacCaul

Liam MacCaul es un director de operaciones de un grupo médico local que lleva 20 años viviendo en Las Vegas. MacCaul, padre de familia en el distrito, decidió postularse al consejo escolar tras un brote de violencia en la preparatoria de su hija mayor, Desert Oasis.

“Nuestros hijos no deberían tener que vivir con ese miedo”, dijo MacCaul. “Su trabajo ahora mismo es ir a la escuela y aprender y convertirse en la mejor persona que puedan ser. Tenemos que ser capaces de darles la mejor experiencia educativa posible”.

Desert Oasis es solo una de las escuelas del distrito que ha tenido que enfrentarse al aumento de la violencia en los últimos meses.

MacCaul también quiere dar prioridad a la mejora de la tasa de alfabetización del distrito y al aumento de la paga de los profesores “muy mal pagados” para detener el éxodo del personal clasificado.

En cuanto al desempeño del superintendente, MacCaul dijo que a los directores se les da cinco años para dar la vuelta a una escuela y que Jara debería tener el mismo tiempo para completar su acción en el distrito antes de ser evaluado por los administradores.

“No puedo decir que esté haciendo algo mal, pero tampoco puedo decir que esté haciendo mucho bien”, dijo MacCaul. “Tendría que apoyarlo ahora hasta que viera más hechos, porque siempre tengo que confiar en que lo hace por las razones correctas hasta que no sepa nada mejor”.

En última instancia, el padre de familia en el distrito dice que lo único que espera aportar es un entorno más abierto y de colaboración entre padres, profesores y alumnos para poder crear un distrito mejor.

“No hay una sola persona que pueda hacerlo todo por sí misma”, dijo. “Hace falta toda la comunidad para asegurarse de que tenemos la mejor experiencia educativa para nuestros hijos, y yo no he visto eso viviendo en ese distrito”.

Kali Fox Miller

Kali Fox Miller se postula por segunda vez al consejo escolar tras perder contra Ford en las elecciones generales de 2018. Dice que la moral en el distrito se ha hundido y que el actual consejo escolar está “enfrentado”.

“Estamos en una situación en la que ciertos miembros del consejo tratan el hecho de estar en el consejo escolar como una broma o un juego”, dijo. “Creo que cuando tienes 300 mil niños y 40 mil empleados a los que rendir cuentas, deberías esforzarte por dar ejemplo”.

“Decidí postularme porque, una vez más, creo que, en un grupo muy complicado, soy la mejor candidata para el puesto”, dijo.

Miller es directora de Regulatory Legal, una empresa de tecnología financiera, y presidenta electa de la Asociación de Padres de Alumnos de Nevada.

Miller dice que no ha visto ningún cambio en lo que se refiere al Distrito F y que hay menos profesionalidad en el consejo y se habla menos de los resultados de los alumnos que incluso hace cuatro años. En lo que respecta a la tasa de inscripción de alumnos, Miller dice que lo único que redujo significativamente el número de alumnos en las escuelas del distrito fue la rezonificación que coincidió con el censo de 2021.

Las prioridades de la campaña de Miller incluyen dar prioridad a la seguridad escolar y retener a los profesores. Ha llamado al reciente brote de violencia escolar una “bomba de tiempo” tras el rápido regreso a la escuela después de la pandemia y la falta de trabajadores sociales y psicólogos en el distrito.

“Los niños sin el apoyo adecuado van a actuar de forma errática”, dijo.

“Tienen emociones, sentimientos y frustraciones que no saben cómo afrontar”.

Miller dice que espera dejar el distrito habiendo duplicado la alfabetización en todo el distrito escolar. “Creo firmemente que la alfabetización es la base sobre la que se construye la educación”, dijo.

Tim Vicario

Tim Vicario es profesor de estudios sociales en la Innovations International Charter School, cuyas hijas estudian allí, la misma en la que su esposa es profesora.

Espera aportar al consejo escolar la voz de un educador que tiene experiencia de primera mano dentro de las aulas de Las Vegas.

“Quiero unirme y postularme porque quiero intentar trabajar con los otros miembros del consejo y darles un punto de vista de lo que es estar en esa clase”, dijo.

Vicario dice que hay una desconexión entre las escuelas y el distrito, y que los profesores pueden sentirse a veces como si estuvieran solos en una isla.

Las prioridades de su campaña son la seguridad escolar, la retención de los profesores, la reducción del tamaño de las aulas y el aumento de la participación de los padres. “Tenemos que contar con la participación de las familias”, dijo. “Es realmente un esfuerzo de equipo”.

Vicario dijo que no está de acuerdo con la forma en que el consejo destituyó y volvió a contratar a Jara. “Es nuestro líder, y hay que darle la oportunidad de liderar”, dijo.

Vicario dijo que si pudiera conseguir una cosa durante el final de un mandato de cuatro años en el consejo escolar, sería que el distrito tuviera suficientes profesores y sustitutos.

“Me gustaría tener ese problema”, dijo. “Es un problema que nuestro distrito podría usar. Suficientes profesores con licencia en las aulas”.

Jamil Bey, que trabajó como conductor de autobús escolar en el distrito hasta 2019, no devolvió los llamados para hacer comentarios y actualmente no tiene un sitio web de campaña. Tammi Musemici, agente inmobiliaria, tampoco tiene sitio web y no devolvió los llamados.

Erica “Mama Neely” Neely, que tampoco devolvió las llamadas, se postula con una plataforma de elección de escuela, de reducción de la superpoblación escolar y de reversión de políticas “perjudiciales” como la teoría de la raza crítica y la disciplina restaurativa, según su sitio web.