Nuevo alguacil en las urnas

Kevin McMahill, destacó ante líderes comunitarios que, bajo su mandato, LVMPD “redoblará” sus esfuerzos de vigilancia comunitaria y trabajaría con los legisladores para abordar las enfermedades mentales, la falta de vivienda y la adicción a las drogas que, según él, incrementan la conducta criminal. El miércoles uno de junio de 2022 en Perú Chicken. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Kevin McMahill dejó LVMPD a fines de 2020, anunció su candidatura después de que el actual alguacil, Joe Lombardo decidiera no reelegirse y, en cambio, postularse a gobernador. El aspirante sostuvo una mesa redonda con líderes de la comunidad en un restaurante al este de la ciudad. El miércoles uno de junio de 2022 en Perú Chicken. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

El alguacil del Condado Clark es elegido cada cuatro años para servir, como el oficial de más alto rango, en el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés).

Cuando se dio a conocer que el actual titular, Joe Lombardo, aspiraba a la gubernatura y no buscaría la reelección, tres exoficiales saltaron a la arena política para disputar el cargo.

La contienda confronta al exalguacil adscrito, Kevin McMahill, al asambleísta de Nevada, Tom Roberts, (quien se retiró como ayudante del alguacil), y Stan Hyt, un sargento retirado de LVMPD con 30 años de experiencia.

McMahill parece ser el candidato con ventaja, líder en recaudación de fondos y respaldo de algunos sindicatos de Nevada, Joe Lombardo y otros exalguaciles.

Durante una conversación exclusiva con Las Vegas Review-Journal en Español, realizada el miércoles 1 de junio en el restaurante Perú Chicken, el aspirante destacó la necesidad de mejorar la comunicación entre los oficiales de LVMPD y la comunidad hispana.

Abordó la importancia de que más aspirantes de origen hispano se inscriban a la Academia de Policía, pero también resaltó que, además de tener nombre y apellido latino, hablen español y entiendan la cultura latina.

Sobre el polémico Programa 287(g) dijo que no planea utilizar a sus oficiales para que apliquen las leyes de inmigración, es decir, ponerse de acuerdo en remover inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para el estado.

“Me encanta este departamento de policía. Amo a esta comunidad y sé cómo es una buena vigilancia policial”, apuntó, afirmando que “nadie en la contienda tiene la experiencia que tuve al dirigir LVMPD durante seis años (como ayudante de Lombardo)”.

La respuesta al tiroteo del 1 de octubre de 2017 y el “verano de disturbios” que siguió al asesinato de George Floyd en Las Vegas, han sido de las pruebas más duras que las autoridades han recibido.

Sobre el impacto que las pandillas y la violencia en las escuelas impera, McMahill aseveró que “mucha gente no se da cuenta de que las redes sociales juegan un rol preponderante en la difusión de la violencia, el reto que muchos padres tienen -de brindarles tiempo a sus hijos-, no quiero criticar el asunto, pero en cuanto un joven se mete en problemas con la ley, difícilmente no volverá a reincidir, por eso es muy importante la prevención”, dijo, citando su experiencia al haber obtenido una licenciatura en Justicia Penal del programa para Ejecutivos en el Gobierno, que imparte la escuela Kennedy, en la Universidad de Harvard.

Con 30 años de experiencia en distintos cargos en el departamento de policía, reafirmó su compromiso para hacer de Las Vegas, un lugar seguro para todas las familias que residen en el valle.

Pero Roberts y Hyt no quieren ser descartados. Cabe la posibilidad de que el 15 de junio se sepa quién será el nuevo alguacil en el Condado Clark.