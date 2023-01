Naciones Unidas Corazón de Plata, con sede en Las Vegas y empresarias locales, entregaron ayuda en la frontera sur

Niños de diversas colonias de Tijuana, Rosarito y cerca de Tecate, en Baja California, expresan su felicidad al recibir regalos en visita de la fundación Naciones Unidas Corazón de Plata, de Las Vegas, que preside Xenia Gómez, del 6 al 8 de enero de 2023. [Foto cortesía Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata]

Los niños de Tijuana expresan su felicidad al recibir regalos donados desde Las Vegas el 7 de enero de 2023 en colonias de bajos recursos. [Foto cortesía Fundación Naciones Unidas Corazón de Plata]

Un grupo de voluntarios residentes de Las Vegas visitó varios albergues y vecindarios de bajos recursos en ciudades de Baja California, en la frontera entre México y California, del 6 al 8 de enero donde entregaron cobijas, zapatos, ropa, regalos y comida a decenas de familias necesitadas.

Xenia Gómez, presidenta de la fundación Naciones Unidas Corazón de Plata, y la empresaria Martha Ceja, encabezaron el grupo, como lo vienen haciendo desde hace varios años en esta época de comienzos de un nuevo año. En esta ocasión también se unió como patrocinadora Vanessa Barreat, del restaurante La Vecindad.

Entre otros lugares visitaron colonias necesitadas en Vista Marina Puerto Nuevo, 1 y 2 en Rosarito; el Nuevo Mirador, entre Tijuana y Tecate; el comedor Jehová Jireh (Dios proveerá), una casa donde se reúnen los niños a estudiar la biblia; y la colonia Nueva Esperanza, en Tijuana.

En total entregaron cerca de 400 regalos y otras ayudas que recaudaron gracias a donaciones de personas voluntarias.

“En muchos de estos lugares las familias viven en casas de cartón y lámina, con tablas y lonas”, dijo Xenia, en diálogo con Las Vegas Review-Journal en Español. “En algunos de estos lugares no llegan ayudas de voluntarios porque están fuera del perímetro de la frontera y las familias van a nuestro encuentro”, agregó.

Todo empezó cuando Xenia visitaba Tijuana y al ver tanta necesidad hacía donaciones y con el tiempo fue involucrando a otros voluntarios para expandir la ayuda.

Un día Xenia le pidió a la empresaria Martha Cejas, de Pepe’s Tacos, que le ayudara a patrocinar regalos para los niños. Ella no solo aceptó, sino que desde hace tres años la acompaña a la frontera. “Vi su trabajo y dedicación en las colonias más pobres, me gustó mucho su labor y por eso seguiré ayudándole”, afirmó Martha Cejas.

“Se siente una gran satisfacción poder darles alegría a estos niños, ver sus sonrisas inocentes y lo agradecidos que son cuando les damos sus juguetes y comida”, dijo Cejas. “Fue algo que yo no tuve de niña y por eso siempre quise regresarle algo a mi comunidad que me ayuda en mi negocio, siento que Dios me da muchas bendiciones, que me da más cuando más ayudo”.

Xenia explicó que muchos son niños abandonados que llegan de distintas regiones de México, y de otros países, huyendo de la violencia y la inseguridad.

“Es una situación que hemos visto empeorar con el paso de los años”, sostuvo. “La comunidad ha crecido y con ello las necesidades de muchas familias que también llegan de otros países”.

Xenia recalcó que todo esto se logra gracias al buen corazón de familias y personas voluntarias que tienen un gran sentido de solidaridad constante como Martha Cejas, entre otros.

“Me gusta ayudar a la juventud y a los niños, he apoyado varias causas como los grupos de mariachis en las escuelas y a los más necesitados”, afirmó Cejas. “En Tijuana hay mucha pobreza y se necesita ayuda”.

También ayudan a las mamás con despensas, que incluyen cereales, granos, comida enlatada, café, galletas…, todo gracias a las donaciones que recibe Xenia Gómez en su fundación.

“Ellos nos dan bendiciones, agradecen esta ayuda, son personas genuinas, se siente una gran satisfacción a veces difícil de describir”, coincidieron Xenia, Martha y otros voluntarios como Dalia Suárez, quien acompañó por segundo año esta caravana de ayuda humanitaria desde Las Vegas.