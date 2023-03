Lorena Portillo la nueva cara del Departamento Electoral del Condado Clark, es una latina con pasión a procesos electorales

Lorena Portillo y el Departamento Electoral del Condado Clark estarán supervisando el 3 de abril la elección especial por el Distrito 1 del Concejo de la Ciudad de Henderson. [Foto cortesía, vía Erik Pappa / Director de Comunicaciones del Condado Clark]

Al ver a su papá a través de la pantalla del teléfono y poder contarle su logro se le nota el sentimiento de orgullo y felicidad a Lorena Portillo tras haber sido ratificada -por unanimidad- como la nueva directora electoral del Condado Clark.

“El sabe todas las horas largas que trabajé y que me vea lograrlo es lo máximo” me cuenta con la voz entrecortada en entrevista recordando el 21 de marzo pasado cuando asumió el cargo.

Lorena Portillo nació en Las Vegas de padres mexicanos, tras una decisión familiar junto a sus hermanas fueron a vivir a Michoacán donde terminó la preparatoria, enfatiza que allí aprendió a leer y escribir en español perfectamente y unos años después regresó a la “Ciudad de las Luces” donde se casó e inició una familia con su esposo y tuvieron 2 hijos.

Al nacer el primero, se propuso regresar a estudiar y la necesidad de pagar su carrera como contadora, la llevó a buscar trabajo y fue ahí donde inició su carrera profesional.

Encontró una posición de medio tiempo en el Departamento de Elecciones del Condado Clark.

“Me enamoré del proceso electoral ya que vi y viví una elección y ahí supe que quería quedarme en el departamento y hacer mi carrera aquí y hoy en día es mi pasión”, dice con la voz viva al recordar esos momentos.

De eso hace 25 años y entonces más que nunca no dejó el sueño de perseguir la carrera de administración de empresas. Así lo hizo los siguientes años y al tiempo que nació su segundo hijo, en el 2005 se graduó de la carrera de Administración de Empresas y desde entonces empezó a escalar en diferentes posiciones hasta llegar a ser ahora la Directora Electoral del Condado Clark y es la primera mujer latina en tan importante puesto.

“Nunca dejé de estudiar, siempre busqué mejorar para poder servir mejor en mi posición, tomé programas de certificación de liderazgo y administración electoral, inclusive tomé clases de español para poder informar bien sobre el proceso electoral en mi idioma a mi comunidad”, dice orgullosa de haberlo logrado.

Algo que sin el apoyo de su familia, en especial el de su esposo dice, no lo hubiera logrado.

“Mi esposo es ‘Mister Mom’ todos los años” dice entre risas, tiempo en que Lorena se abocó por completo a las elecciones por varios meses.

Entre risas responde a la pregunta; ¿Alguna vez pensaste en ocupar tan importante cargo?

“Nunca pensé que iba a poder obtener la posición de Directora Electoral, pero cuando vi y me di cuenta que tenía mucho más que ofrecer, empecé a esforzarme aún más a conseguir roles de liderazgo y tomar retos más fuertes y la ética que me enseñaron mis padres, me llevaron a escalar”, dijo.

También fue fundamental –agrega- el impacto de sus mentores en su vida profesional. “En un mundo como este, es importante tenerlos, el mismo Joe Gloria, Larry Lomax, Elsa García y otros líderes de la comunidad me enseñaron mucho con sus éticas laborales y tremendo liderazgo, me impulsaron a siempre querer más y demostrar todo de lo que soy capaz de hacer.”

Esta oportunidad lo toma con mucha responsabilidad y asumiendo la importancia de su nuevo puesto agradece sin olvidar que es un privilegio por el tipo de operación de los procesos electorales en el Condado Clark.

“Hay que prepararnos al 100 por ciento, pensar en todo”, dice.

Su labor como líder de la institución ya inició, es como si fuera que ya estaba en ello porque ya está liderando una elección especial en la ciudad de Henderson mientras prepara su equipo y las operaciones para las 3 elecciones que se llevarán a cabo en el 2024.

Para ella esto no es un trabajo, es su pasión y trabajar con un equipo de profesionales y con las mismas metas “es lo que hace nos hace ser los mejores servidores públicos, porque al final de todo estamos aquí para servir a los votantes, finaliza dejándonos una gran enseñanza de que “la preparación nos lleva a cumplir metas y la pasión ayuda a alcanzarlas.”