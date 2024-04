Wynn pide a juez que ordene a Fontainebleau que no busque contratar a sus ejecutivos

Wynn Las Vegas pidió a un juez del Tribunal de Distrito del Condado Clark que ordene a Fontainebleau que deje de contratar furtivamente a sus ejecutivos.

Abogados de Wynn incluyeron nuevos detalles sobre su acusación de que Fontainebleau ha contactado repetidamente con ejecutivos de Wynn sujetos a cláusulas de no competencia para convencerles de que renuncien y se vayan a trabajar al nuevo resort en una nueva moción presentada el viernes. Se espera que el juez Mark Denton, del tribunal de negocios del Condado Clark, se pronuncie sobre la medida cautelar en un plazo de 30 días.

En al menos uno de los casos mencionados en la petición, Fontainebleau ofreció casi duplicar el salario de un ejecutivo de Wynn para convencerle de que abandonara el barco.

“Fontainebleau ha interferido e intentado interferir repetidamente en los acuerdos de empleo de Wynn”, dice la moción. “Dado su historial, es probable que continúe haciéndolo. Por estas razones, Wynn solicita a este tribunal que prohíba a los demandados de Fontainebleau interferir en las relaciones contractuales de Wynn, incluso solicitando a terceros que rompan los acuerdos contractuales con Wynn o que se abstengan de celebrar futuros acuerdos contractuales con Wynn”.

Funcionarios de Fontainebleau declinaron hacer comentarios sobre el litigio.

Wynn presentó inicialmente una demanda contra Fontainebleau el 29 de febrero.

Wynn afirma que Fontainebleau ha sido persistente en sus esfuerzos por convencer a sus empleados de que cambien de equipo.

Wayne Crane, director ejecutivo de entretenimiento de Wynn Nightlife, fue uno de los objetivos más recientes de Fontainebleau. En la moción, Crane dijo que comenzó a trabajar para Wynn en abril de 2010 y construyó una carrera allí durante los siguientes 14 años.

En enero, Michael Waltman, vicepresidente sénior de entretenimiento nocturno de Fontainebleau, llamó a Crane, con quien había mantenido una relación amistosa. Waltman dijo a Crane que “no lo apreciaban” en Wynn y le preguntó qué haría falta para traerle a Fontainebleau, según las nuevas mociones.

Crane, que dijo que estaba contento en Wynn, afirmó que siempre estaba abierto a nuevas oportunidades, especialmente si le ofrecían un aumento sustancial de sueldo.

Se dijo a Crane que Fontainebleau sortearía la cláusula de no competencia asignándole a las operaciones de Fontainebleau en Miami. Pero la moción también afirma que a Crane se le dijo que no tendría que mudarse a Miami y que podía supervisar tanto Miami como Las Vegas desde el sur de Nevada. Según los informes, a Crane se le ofreció casi el doble del salario que ganaba en Wynn.

“El acuerdo tenía una sensación de ser ‘humo y espejos’ para eludir la no competencia, pero yo estaba cómodo siempre y cuando Fontainebleau me proporcionara protección de indemnización”, si Wynn optaba por demandarlos a él y a Fontainebleau, dijo en la moción.

Crane dijo en la moción que firmó con Fontainebleau el 13 de febrero, acordando empezar allí a principios de marzo. Cuando avisó a sus superiores de Wynn, les dijo que había recibido una oferta de Fontainebleau, pero no que hubiera aceptado el empleo.

Esto llevó a que varios ejecutivos de Wynn se reunieran con él para convencerle de que se quedara, lo que dio lugar a que Wynn ofreciera a Crane un nuevo contrato de tres años con un salario significativamente más alto, según la moción. Crane aceptó la oferta de Wynn y firmó el nuevo contrato.

Según expertos, las cláusulas de no competencia están prohibidas en algunos estados, pero no en Nevada. No está claro si la demanda contra Wynn provocará un cambio en la política contractual.