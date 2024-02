¿Vuelas desde Las Vegas después del Super Bowl? Espera mucho tránsito

Funcionarios del Aeropuerto Internacional Harry Reid advirtieron a los viajeros el lunes por la mañana que se preparen para darse prisa y esperar.

Miles de personas están saliendo de Las Vegas después del Super Bowl del domingo, ganado por los Kansas City Chiefs 25-22 en el Allegiant Stadium.

“Es la mañana después del #SuperBowl y el tránsito está a tope en las calles hacia el aeropuerto y hasta la acera de salidas”, dijo el aeropuerto en su cuenta de X. “Si partes de LAS hoy asegúrate de darte suficiente tiempo para llegar aquí”.

It’s the morning after #SuperBowl and the traffic is bumper to bumper on airport roadways and up to the departures curb. If you’re flying out of LAS today make sure to allow plenty of time to get here. pic.twitter.com/UYGPbJ54R6

— Harry Reid International Airport (@LASairport) February 12, 2024