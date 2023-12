Víspera de Año Nuevo: autoridades hablan de los preparativos de seguridad y cierres de carreteras

La alcaldesa de Las Vegas, Carol Goodman, habla durante la rueda de prensa de Seguridad 2023 para Nochevieja celebrada el jueves 28 de diciembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El subalguacil Andrew Walsh, del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, habla durante la rueda de prensa sobre Seguridad en Año Nuevo 2023 celebrada el jueves 28 de diciembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Fuegos artificiales de Año Nuevo sobre el Strip vistos desde lo alto de la Torre Trump el domingo 1 de enero de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El comisionado del Condado Clark, Michael Naft, habla durante la rueda de prensa sobre la Seguridad para el Año Nuevo 2023 celebrada el jueves 28 de diciembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El jefe de Bomberos del Condado Clark, John Steinbeck, habla durante la Rueda de Prensa de Seguridad de Año Nuevo 2023 celebrada el jueves, 28 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El comisionado del Condado Clark, James Gibson, habla durante la rueda de prensa sobre Seguridad en Año Nuevo 2023 celebrada el jueves 28 de diciembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

El jefe de Las Vegas Fire and Rescue, Fernando Gray, habla durante la rueda de prensa sobre Seguridad en Año Nuevo 2023 celebrada el jueves 28 de diciembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Las autoridades esperan que 400 mil personas lleguen al Strip y al centro de la ciudad para dar la bienvenida al 2024, por lo que los responsables de emergencias hablaron el jueves sobre lo que harán para que las celebraciones de Año Nuevo en Las Vegas sean seguras.

En una rueda de prensa, las autoridades y los primeros auxilios explicaron los cierres de carreteras y las reglas sobre lo que se puede y no se puede llevar a las celebraciones, que culminarán con fuegos artificiales desde las azoteas de nueve resorts del Strip, incluido, por primera vez, el recién inaugurado Fontainebleau Las Vegas.

Un oficial senior de la policía no quiso decir cuántos agentes trabajarán en el Strip.

“Todos los años nos hacen esa pregunta. Solo diré que mil millones”, bromeó el subalguacil del Departamento de Policía Metropolitana, Andrew Walsh. “La razón por la que no contestamos es porque no queremos dar a nadie ninguna idea de cómo será el despliegue en realidad. Pero muy, muy poca gente no trabajará en Año Nuevo”.

Desde las 6 p.m. de la víspera de Año Nuevo hasta las 6 a.m. del día de Año Nuevo, tanto en el Strip como en Fremont Street Experience, las reglas son no llevar carriolas, neveras, mochilas ni botellas de cristal. Tampoco se permitirán bolsos grandes como maletas, bolsas de ordenador o bolsas de pañales.

Citando el reciente tiroteo en la UNLV en el que murieron tres profesores, Walsh dijo que no hace falta mucho para causar devastación, pero afirmó que los primeros auxilios tienen un “plan del que todos estarán orgullosos para mantenernos a salvo”.

“Es un recordatorio para todos nosotros de que no hace falta mucha sofisticación, no hace falta mucha planificación compleja, no hace falta mucha coordinación para causar estragos en nuestra comunidad”, afirmó Walsh.

Las Vegas Boulevard entre Spring Mountain Road y Tropicana Avenue comenzará a cerrarse al tránsito de vehículos a las 4:30 p.m. A las 8 p.m., Las Vegas Boulevard debería estar completamente cerrado al tránsito de vehículos, dijo Walsh.

Spring Mountain y Tropicana permanecerá abierto al tránsito.

Las rampas de salida de la Interestatal 15 en Flamingo Road comenzarán a cerrarse a las 5:30 p.m.

“Por último, animamos a todos y a cualquiera que vea algo a que diga algo”, dijo Walsh, añadiendo que la gente puede llamar al 911 en cualquier emergencia o pueden llamar a la línea directa See Something, Say Something al 702-828-7777.

“Con la ayuda y cooperación de todos, podemos hacer que esta celebración de Año Nuevo sea agradable”, dijo Walsh.

La alcaldesa Carolyn Goodman también pidió al público que esté atento, se mantenga seguro y evite conducir si has bebido.

“Sabemos que no hay mejor lugar para pasarlo bien que Las Vegas”, dijo la alcaldesa Carolyn Goodman. “Estamos preparados, pero necesitamos que todos pongan de su parte. Como dijo el subalguacil, si ves algo, dilo”.

La reunión informativa del jueves se celebró en una gran sala del Rob Roy’s Innovation Center, cerca de Decatur Boulevard y el 215 Beltway, que servirá como puesto de mando para la policía y otros organismos de primeros auxilios.

Por otra parte, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) tiene previsto sobrevolar el Strip con un helicóptero el viernes y el sábado para realizar un estudio aéreo de evaluación de la radiación.

La aeronave, equipada con tecnología de detección de radiación, volará en un patrón de cuadrícula a unos 150 pies sobre el suelo para medir la radiación de fondo esperada como parte de los preparativos estándares para proteger la salud y la seguridad públicas antes de Año Nuevo, según una declaración del miércoles de la NNSA. Los sobrevuelos tendrán lugar durante el día y durarán dos horas por zona, según el comunicado.