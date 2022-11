Venetian considera mejoras en la propiedad y bonos para siete mil empleados

El dueño del complejo turístico The Venetian planea distribuir un dividendo de unos 620 mdd a los inversores y repartir bonificaciones a los siete mil empleados del complejo.

Venetian el martes 17 de marzo de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El dueño del complejo turístico The Venetian planea distribuir un dividendo de unos 620 millones de dólares a los inversores y repartir bonificaciones a los siete mil empleados del complejo.

La Junta de Control del Juego de Nevada recomendó el miércoles la aprobación de la distribución, que es requerida por la regulación porque la subsidiaria operativa de Apollo Global Management es una compañía de inversión de capital privado. Se espera que la Comisión del Juego de Nevada considere la solicitud el 17 de noviembre.

Los representantes de The Venetian no especificaron la cantidad de bonos que recibirán los trabajadores -diciendo que planean anunciarlo en una reunión con los empleados- pero que cada empleado recibiría la misma cantidad.

La Junta de Control tenía que revisar la distribución para asegurarse de que la empresa mantiene un equilibrio adecuado de la deuda y la estabilidad financiera de su operación.

Robert Brimmer, director financiero de The Venetian, dijo que el complejo ha superado sustancialmente las expectativas desde que Apollo adquirió la propiedad por 6,400 millones de dólares de Las Vegas Sands Corp. en febrero. El acuerdo se anunció por primera vez en marzo de 2021.

Brimmer dijo que la compañía ha tenido resultados financieros superiores a los esperados en el negocio de hoteles, casinos, alimentos y bebidas, y reuniones y convenciones. Ha conseguido mantener unas tasas de ocupación y de habitaciones elevadas desde que el equipo de Apollo se hizo cargo de la empresa. Lo calificó como un “ajuste de la estructura de capital” de la empresa y de recompensa a los inversores por su apoyo.

Dijo que la empresa tiene la intención de invertir mil millones de dólares en la propiedad en los próximos tres o cuatro años, remodelando las habitaciones y ampliando y mejorando la planta del casino con más máquinas tragamonedas.

Los miembros de la Junta de Control dijeron que estaban preocupados por su estabilidad financiera porque Apollo no ha tenido una larga trayectoria operando la compañía. Pero el socio de capital privado de Apollo, Daniel Cohen, dijo que la empresa no preveía un repunte tan grande de la pandemia, y que se dio cuenta de una mayor rentabilidad después de que los líderes se familiarizaran más con las operaciones.

“Cuando firmamos esta transacción hace aproximadamente un año y medio, en marzo de 2021, estábamos firmando la transacción en un momento muy diferente de la historia”, dijo Cohen. “Cuando cerramos la transacción, estábamos en la recuperación, pero no conocíamos el negocio. Estábamos metiéndonos en el asunto y acabábamos de incorporar a Rob (Brimmer) como director financiero. No sabíamos toda la oportunidad de optimización que iba a producirse tan rápidamente. Ni siquiera sabíamos cuál era el plan de negocio y tardamos tres o cuatro meses en descubrirlo”.

Durante esa fase de aprendizaje, Apollo también contrató a Patrick Nichols, ejecutivo de The Cosmopolitan of Las Vegas, para que se convirtiera en el nuevo director general de The Venetian el 1° de agosto.