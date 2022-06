Venden terreno del Strip por 12.8 mdd, se desconoce al comprador

junio 7, 2022 - 11:42 am

La vista del Strip desde el 4613 de South Las Vegas Boulevard el lunes 6 de junio de 2022, en Las Vegas.

Un pequeño terreno en el sur del Strip fue adquirido por un misterioso comprador, a medida que la actividad inmobiliaria en el famoso corredor de casinos de Las Vegas sigue ganando impulso.

El fundador de Lily Funds, Tom McManus, vendió 2.2 hectáreas a lo largo de Las Vegas Boulevard en Russell Road por unos 12.8 millones de dólares. No nombró al comprador en un comunicado de prensa la semana pasada, diciendo que aunque el nuevo propietario “ha pedido permanecer en el anonimato, estamos entusiasmados por las posibilidades”.

McManus, cuya empresa de inversiones tiene su sede en Fort Lauderdale, Florida, le dijo el lunes al Review-Journal que había accedido a que el comprador fuera confidencial “en este momento” y que no sabe por qué quería ocultar su identidad.

Los registros de la propiedad muestran que el terreno, ubicado entre el motel Diamond Inn y la capilla matrimonial Little Church of the West, fue comprado por una sociedad de responsabilidad limitada llamada Object Dash, que, según los registros estatales, está gestionada por Object Dash Trust.

Sin embargo, los registros públicos no revelan quién estaba detrás de la compra.

La escritura que registró la venta en el Condado Clark y el registro de la entidad comercial del comprador en la oficina del secretario de Estado de Nevada no muestran quién está detrás de la sociedad de responsabilidad limitada o del fideicomiso, como suelen hacer estos documentos.

En su lugar, los documentos proporcionan las direcciones postales del bufete de abogados Kaempfer Crowell -cuyas áreas de práctica incluyen el derecho inmobiliario- en nombre del comprador.

Briana Martínez, abogada del departamento de transacciones del bufete, figura en la escritura. Josh Correlli, cuya práctica en el bufete se centra en parte en las transacciones inmobiliarias, figura en el registro de la entidad comercial del comprador.

Ninguno de los dos abogados respondió el lunes a las peticiones de comentarios.

Los acuerdos inmobiliarios han aumentado en Las Vegas Boulevard y sus alrededores durante el último año, a medida que el turismo se recupera de la catastrófica caída de 2020, cuando se produjo la pandemia.

La empresa matriz de la Fórmula Uno completó recientemente la compra de casi 40 acres al este del Strip, por valor de 240 millones de dólares, antes de su carrera de alta velocidad en Las Vegas el año próximo, y la empresa inmobiliaria de Las Vegas The Siegel Group adquirió en abril unos 10 acres en el norte del Strip y sus alrededores por 75 millones de dólares.

La empresa de shows en vivo Oak View Group también anunció en marzo sus planes de construir un complejo de unos tres mil millones de dólares al sur del Strip con un estadio, un hotel-casino y un anfiteatro, y Hard Rock International dijo en diciembre que iba a comprar las operaciones de The Mirage por más de mil millones de dólares y que pretende construir una torre hotelera con forma de guitarra en el Strip.

Además, el arrendador de casinos Vici Properties completó a finales de abril la compra de la empresa inmobiliaria de MGM Resorts International por 17,200 millones de dólares, lo que le proporcionó al comprador varias propiedades hoteleras más en el Strip.

Vici posee ahora 660 acres a lo largo del corredor y, según su director ejecutivo, Ed Pitoniak, se ha convertido en “el principal propietario inmobiliario” en lo que “creemos que es la calle más productiva económicamente del mundo, el Strip de Las Vegas”.