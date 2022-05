Desarrollan complejo comercial en el Strip de Las Vegas

El sitio de construcción de Project63, un nuevo complejo comercial en el Strip de Las Vegas, el martes 26 de abril de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Trabajadores fijan la última viga en el edificio durante la ceremonia de remate del Project63, un nuevo complejo comercial en el Strip, en Las Vegas, el martes 26 de abril de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El sitio de construcción de Project63, un nuevo complejo comercial en el Strip de Las Vegas, el martes 26 de abril de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El promotor Brett Torino firma una viga para la ceremonia de coronación de Project63, un nuevo complejo comercial en construcción en el Strip, mientras su colega Kari Tillman observa, en Las Vegas, el martes 26 de abril de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El sitio de construcción de Project63, un nuevo complejo comercial en el Strip de Las Vegas, el martes 26 de abril de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Los socios promotores Brett Torino, a la izquierda, y Paul Kanavos, a la derecha, hablan con los trabajadores en el sitio de construcción de Project63, un nuevo complejo comercial en el Strip de Las Vegas, el martes 26 de abril de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Las Vegas es conocida por sus imponentes hoteles-casino y por ser un lugar de fiestas ruidosas. Pero, como saben los lugareños y los turistas, también hay muchos lugares para ir de compras.

El Strip cuenta con grandes centros comerciales abiertos, locales comerciales al aire libre y tiendas dentro de los complejos turísticos. Ahora se está construyendo un lugar más para comprar en el famoso corredor de casinos.

Project63, un complejo comercial de cuatro pisos ubicado en la esquina suroeste de Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue, celebró el martes una ceremonia de coronación. En lo alto de la estructura, dos trabajadores de hierro conectaron su última viga de acero después de que una grúa la izara hasta ellos.

El urbanizador de Las Vegas, Brett Torino, que se asoció al proyecto con el grupo neoyorquino Flag Luxury, dijo que espera que la primera oleada de locales comerciales quede terminada en octubre.

Torino y Flag Luxury compraron el sitio de dos acres el año pasado por unos 80 millones de dólares. El espacio había albergado la torre del hotel Harmon, nunca terminada y con problemas estructurales, que fue desmantelada hace varios años.

Los socios también urbanizaron un complejo comercial de tres pisos en la esquina noreste de Las Vegas Boulevard y Harmon hace aproximadamente una década. Torino adquirió ese sitio, que abarca algo más de dos hectáreas, en una subasta del Condado Clark por 25 millones de dólares en 2010, después de que el mercado inmobiliario se desplomara.

Torino habló con el Review-Journal en el sitio de su nuevo proyecto antes de la ceremonia de inauguración. La entrevista fue editada para clarificarla.

Las Vegas Review-Journal: ¿Qué porcentaje de la primera fase está construid hasta ahora, sin incluir las mejoras para los inquilinos?

Brett Torino: Lo que es engañoso es que tenemos tres niveles de acondicionamiento que tuvimos que hacer por debajo. Eso fue un trabajo enorme. Si lo incluyes en la mezcla, diría que estamos al 55 o 60 por ciento del camino. Hubo algunos problemas que tuvimos que resolver con el condado. Muchos de los antiguos pilares que había aquí, los cimientos, tenían que ser puestos a prueba.

¿Qué tipo de problemas persistentes había en el sitio derivados del derribo del Harmon?

Tuvimos que entrar y retirar el concreto de las vigas, tuvimos que excavar alrededor de los cimientos y los pilares, y tuvimos que hacer pruebas destructivas. Tuvimos que introducir enormes vigas para sostener la estructura superior. Y luego sometimos las vigas a grandes cantidades de presión, y eso es una prueba destructiva para ver si la cosa va a tronar cuando la sometas a presión. Y no lo hizo. Pero tuvimos que descubrir mucho de lo que no se podía ver: analizar las barras de refuerzo, y cómo estaban unidas, y cómo estaban dimensionadas. Tuvimos que revisar todo eso durante un largo tiempo, probablemente seis meses.

¿Qué porcentaje del proyecto está pre-arrendado ahora mismo?

Diría que debemos estar cerca del 80 por ciento.

¿Y se trata de arrendamientos firmados y ejecutados?

Casi. Son grandes empresas, son empresas importantes. Han pasado por sus comisiones de crédito, han pasado por las decisiones de sus respectivos consejos administrativos. Otras personas con las que tenemos relaciones, son sólidas; están llegando.

¿Puede hablar de alguno de los inquilinos que han rentado hasta ahora?

No, y la razón por la que no lo hacemos es que al menos cinco de nuestros inquilinos son lo que ellos denominan una oportunidad emblemática. Quieren hacer sus propios anuncios. No queremos interponernos en su camino.

¿Qué le diría a la persona promedio que dice: “¿Por qué necesita el Strip un proyecto comercial más? ¿Hay demanda para ello?

Siempre he sido partidario de que hay demanda; el tipo de demanda cambia con el tiempo porque la naturaleza del comercio minorista está cambiando con el tiempo. Cuando construí mi primer proyecto en el Strip, hace casi 30 años, la gente se dedicaba a vender al por menor. Hoy no solo están bombeando el comercio minorista, sino que están bombeando la exposición porque tenemos mucha gente caminando por estos proyectos y por el Strip.

Sé que las rentas en el Strip son muy elevadas para los minoristas y otros. ¿Cree que a los minoristas les parece bien perder dinero en un espacio en el Strip porque lo compensan con creces con la exposición a los turistas y potencian las ventas fuera de Las Vegas?

Sigue siendo un negocio, y la gente no va a instalarse aquí para perder dinero. Pero lo que sí tienen es un nivel de confianza en que van a poder conseguir unas ventas que normalmente no consiguen fuera del Strip. Nuestros inquilinos de aquí saben cuáles son sus previsiones; son cifras considerables, y conseguirán esas ventas gracias a la cantidad de gente que pasa por aquí.

Compró este sitio por 80 millones de dólares, una valoración enorme, y en aquel momento la economía aún estaba saliendo de la pandemia. El desempleo era alto, el número de visitantes había bajado. ¿Tuvo alguna duda sobre si hacer un proyecto en el Strip centrado en el turismo en un momento en que el mercado turístico estaba tan afectado?

Cuando hice mis mayores adquisiciones en el Strip, fue un mes después del 11 de septiembre, y el Strip estaba muerto. Eso requirió un set de prótesis, cuando todos los demás decían: “¿Estás loco?”.

Cuando compramos la esquina de Harmon, entré en un auditorio de 600 personas en el condado; era el único postor. Todo estaba muerto; nadie esperaba que nadie hiciera nada. Estás construyendo un proyecto comercial de tres pisos y la economía está muerta y nadie está en el Strip. Realmente tienes que creer en algo, y yo siempre he creído en Las Vegas.

Esto no era diferente. Treinta años después de mi primera adquisición, puedo decirte que no me sentí tan nervioso como en la primera. Has estado por ahí, lo has hecho, y esto parecía lo correcto. Sabíamos que íbamos a superar el COVID, y cuando superamos el COVID podías sentir que esta ciudad iba a despegar, porque ya lo ha hecho antes. Somos muy resistentes como economía. En eso creíamos.