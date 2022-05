United Way celebra 65 años de recaudación de fondos para el sur de Nevada

United Way of Southern Nevada lleva más de seis décadas sirviendo a la comunidad, así que probablemente haya muchas formas de responder a esta pregunta: ¿Qué es lo que mejor ejemplifica el trabajo de la organización?

Gente posa para una foto en el exterior de la oficina del United Fund del Condado Clark con un auto del United Fund, cortesía de Pete Findlay Oldsmobile, alrededor de 1964. (Cortesía de United Way of Southern Nevada)

El United Fund del Condado Clark organiza su Cena de Victoria de la Campaña de Otoño, el 29 de octubre de 1964, en el Hotel Stardust. (Cortesía de United Way of Southern Nevada)

El director ejecutivo y presidente de United Way of Southern Nevada, Julian High, a la derecha, se encuentra junto al stand de Roundy Elementary School, el viernes 22 de abril de 2022, mientras los estudiantes observan, durante el Student Farmers Market organizado por Green Our Planet en Downtown Summerlin en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

El director ejecutivo y presidente de United Way of Southern Nevada, Julian High, segundo por la izquierda, posa para una foto con los alumnos de la Roundy Elementary School en su stand, el viernes 22 de abril de 2022, durante el Student Farmers Market organizado por Green Our Planet en Downtown Summerlin en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Niñas exploradoras posan con el cantante Tony Bennett y United Way of Southern Nevada en una foto sin fecha. (Cortesía de United Way of Southern Nevada)

United Way of Southern Nevada celebra su Cena de la Victoria anual en el hotel The Dunes en 1975. (Cortesía de United Way of Southern Nevada)

Pero para Don Waitman, el empleado más antiguo de la organización, la respuesta es fácil. Fue la respuesta de United Way a las consecuencias económicas locales tras el 11 de septiembre. Cuando piensa en lo que mejor ejemplifica la ética de trabajo y el compromiso con la comunidad de su equipo, Waitman recuerda esa época.

Mientras el país lidiaba con el dolor y el miedo que rodeaban a los ataques terroristas, Las Vegas sufrió un golpe adicional: las repercusiones económicas del brusco y repentino descenso del turismo. Waitman, que lleva 28 años en la organización, recuerda aquella época con orgullo por la rápida reacción de United Way. En una semana, el equipo creó un fondo para los trabajadores de la hostelería y las aerolíneas desplazados.

“Es bueno que se ayude a la comunidad y se haga lo necesario”, dijo Waitman, el director de instalaciones e informática. “Era algo que la comunidad necesitaba, y como somos flexibles, es algo que podíamos hacer”.

United Way inicia su celebración de 65 años en Las Vegas con festejos que comienzan este mes. La organización sin ánimo de lucro para la recaudación de fondos empezó como Fondo Unido del Condado Clark, prestando servicio a 55 mil personas con sus aproximadamente 20 organizaciones asociadas. Desde entonces, ha crecido con el área de Las Vegas hasta convertirse en una de las mayores organizaciones sin ánimo de lucro del valle, que atiende a uno de cada cuatro de los 2.3 millones de habitantes del sur de Nevada a través de 75 socios sin ánimo de lucro.

Apoyo a la comunidad

El United Fund se constituyó por primera vez en septiembre de 1957 a través de destacados empresarios y políticos, como E. Parry Thomas, Howard Cannon, Reid Gardner, Warren Neustrom y Larsh Kellogg.

El grupo, totalmente voluntario, operaba de forma similar a la actual, dependiendo de campañas en el lugar de trabajo y otras campañas de recaudación de fondos para operar y conceder subvenciones a sus socios sin ánimo de lucro. Aun así, la organización sin ánimo de lucro era innovadora en aquella época. Los responsables de United Way creen que es la primera filial local que ofrece subvenciones plurianuales a las organizaciones sin ánimo de lucro, lo que crea más flexibilidad en la elaboración de los presupuestos.

“Nos gustaría pensar que United Way fue responsable de ayudar a elevar el arte de la filantropía en todo el valle de Las Vegas”, dijo el director ejecutivo Julian High.

Aunque los principales esfuerzos de la organización se realizan a través de la recaudación de fondos, su presencia en la comunidad también es clave. High, que creció en Las Vegas y estudió en Chaparral High School, tiene sus propios recuerdos del apoyo de United Way en los Boys & Girls Clubs de la zona. Su padre era un entrenador habitual de los equipos deportivos del vecindario y a menudo recibía apoyo económico de la junta de oportunidades de la organización.

A menudo son esas asociaciones duraderas las que refuerzan el papel de la organización sin ánimo de lucro en la comunidad.

Las Girl Scouts del Sur de Nevada han trabajado con United Way desde sus primeros años, dijo Aimee Romero, responsable de comunicaciones y desarrollo de la organización. En la mayoría de los casos, esa asociación se tradujo en apoyo financiero y programático para Girl Scouts of Southern Nevada o sus tropas. Las fotos de archivo sin fecha muestran incluso a varias Girl Scouts posando con el cantante Tony Bennett y el logotipo de United Way.

Pero, al igual que Waitman, muchos empleados de United Way dicen que sus momentos de mayor orgullo suelen llegar en los momentos difíciles.

Al igual que el 11 de septiembre, otros momentos de crisis muestran cómo la organización se moviliza para ofrecer apoyo cuando más se necesita. Se crearon fondos de emergencia tras el tiroteo del festival Route 91 Harvest en octubre de 2017, incluido uno para el trastorno de estrés postraumático, y en marzo de 2020, cuando las medidas de contención de la pandemia provocaron despidos masivos en el estado.

“Estuvimos actuando en ese espacio porque se nos necesitaba y se nos pedía”, dijo High. “Y creo que lo bonito de esta organización es que nos ajustamos, somos ágiles”.

El futuro de United Way

La asociación con las Girl Scouts ha continuado durante mucho tiempo, dijo Romero, debido al impacto duradero que han tenido ambas instituciones. Su trabajo adquiere mayor credibilidad cuando se unen, como en el caso de la “Tropa Exploradora”, un programa reciente para atraer a las familias hispanohablantes a unirse a las Girl Scouts. United Way concedió a las Girls Scouts una subvención para conseguir el apoyo de personal y voluntarios adecuado y publicidad para dar a conocer el programa.

“Muestra un enfoque compartido sobre lo que hacemos en la comunidad y nuestro servicio”, dijo Romero. “Sabemos quiénes somos, y animamos a otras organizaciones a entrar en el redil y ayudar a subvencionar parte del trabajo que hacemos”.

United Way celebrará su aniversario con 14 meses de programas y promociones especiales, dijo. Comienza con un Torneo de Golf United el 26 de mayo en el Revere Golf Club, con 72 partidas, y termina en 2023 con un baile de aniversario.

Recaudaciones de fondos como estas forman parte del plan de sostenibilidad a largo plazo, dijo High. Las sucursales de United Way en todo el país están recibiendo menos dólares a través de las campañas en el lugar de trabajo que en décadas anteriores, lo que obliga a la organización a diversificar sus fuentes de ingresos.

El futuro incluirá un mayor esfuerzo en las campañas de base para los individuos que quieran elegir cómo donar, dijo High. Y la organización trabajará para solicitar donantes y financiación a través de subvenciones estatales y federales y de importantes filántropos locales y nacionales.

“Las personas que llevan mucho tiempo aquí recordarán que la gente siempre nos decía aquí en Las Vegas: ‘Ese lugar no tiene derecho a existir. Están a un solo golpe de acabar para siempre’”, dijo. “Y eso nunca ocurre. Seguimos perseverando y seguimos construyendo.

“Aquí en Las Vegas tenemos una verdadera oportunidad. Tenemos una población creciente, un sentido creciente de las posibilidades y un número creciente de personas que llegan a la comunidad y que aportan recursos”.