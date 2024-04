Una primavera fresca, y quizá lluvia, se dejará sentir antes del fin de semana en LV

Si te gusta más la primavera que el verano, disfruta de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las temperaturas del valle de Las Vegas, algo por encima de lo normal, descenderán esta semana hasta situarse por debajo de lo normal antes del fin de semana.

Es posible que se produzcan algunas lluvias o tormentas el viernes.

All aboard the spring weather-coaster! Temperatures will go from 10+ degrees above normal today to a few degrees cooler than normal by the end of the week. Afternoon breezes will accompany these cooling temperatures during the second half of the week. #VegasWeather pic.twitter.com/OcUuYLL7oc

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 22, 2024