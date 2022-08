Una empresa de renta de helicópteros demanda a la herencia de piloto fallecido en accidente

Escombros de un accidente de helicóptero en Red Rock Canyon National Conservation Area el 23 de octubre de 2019. (Nevada Highway Patrol)

El negocio que rentó un helicóptero a un piloto que murió en un accidente en octubre de 2019 presentó una demanda contra la herencia del hombre.

La demanda, presentada el viernes por Airwork Las Vegas Inc. y Binner Enterprises LLC, afirma que Scott Socquet, de 53 años, “pilotó el helicóptero de manera negligente”, causando el accidente del 23 de octubre de 2019 en Red Rock Canyon National Conservation Area que mató a Socquet y al pasajero Howard Jameson, de 27 años.

“Debido a que el accidente resultó en una pérdida total del helicóptero, los demandantes no pudieron rentarlo a otros pilotos hasta que el helicóptero fue reemplazado, lo que resultó en pérdidas monetarias significativas”, dice la demanda.

Los intentos de ponerse en contacto con Jessica Socquet, nombrada en la demanda como acusada y representante del patrimonio de Scott Socquet, no tuvieron éxito el lunes. El caso fue presentado en el Tribunal de Distrito del Condado Clark.

El día del accidente, se encontró que el helicóptero que Scott Socquet pilotaba tenía sedimentos en su combustible, según un reporte preliminar de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte publicado en noviembre de 2019.

Se suponía que un mecánico iba a revisar el helicóptero después de que se reportara el problema del combustible, pero aparentemente eso no sucedió, según el reporte.

El día del accidente, Scott Socquet y Jameson llegaron al aeropuerto de North Las Vegas y se les dijo que el helicóptero estaba en mantenimiento después de que un vuelo anterior había sido cancelado debido al sedimento en los tanques de combustible, dijo el reporte.

Unos 20 minutos después, un instructor de vuelo certificado que había cancelado el vuelo anterior indicó “que el mantenimiento estaba hecho y el helicóptero estaba listo para volar”, según el reporte.

Scott Socquet despegó del aeropuerto a las 3:35 p.m. y se estrelló en 20 minutos a la altura de la State Route 159, al norte de la señal de entrada a Red Rock Canyon.

El helicóptero había realizado varias maniobras sobre la zona de conservación, “incluido un posible aterrizaje en el que la velocidad de avance se redujo a 0 nudos”, decía el reporte.

Justo antes de estrellarse, el helicóptero volaba entre 500 y 700 pies sobre el suelo, a una velocidad de entre 120 y 100 nudos, según el reporte.

Una inspección de los restos del avión no mostró ningún indicio de fallo catastrófico en el motor. Las rejillas de combustible del helicóptero estaban limpias de restos. Sin embargo, los investigadores se enteraron de que, a un sistema de señales del rotor conectado a la cabina de mando, que dependía de dos imanes, le faltaba uno, según el reporte.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no ha publicado el reporte final de su investigación.

La demanda no mencionaba el sedimento reportado en el combustible, y no decía cómo Scott Socquet estaba supuestamente pilotando el helicóptero de forma negligente. Los abogados de la empresa de renta de helicópteros no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes.

“Scott Socquet incumplió su deber con los demandantes al no tener el debido cuidado al operar el helicóptero, al operar el helicóptero de forma descuidada o imprudente, y al operar de forma inminentemente peligrosa para las personas o la propiedad”, afirma la demanda.