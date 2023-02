Un vistazo a la primera visita presidencial a Las Vegas – FOTOS

El presidente Franklin D. Roosevelt pronuncia el discurso de inauguración de la Presa de Boulder, en la Presa Hoover. El cartel debajo de él dice: "Franklin D. Roosevelt; Presidente de Estados Unidos; Dedicatoria de la Presa de Boulder - 30 de septiembre de 1935". El texto escrito a mano sobre la imagen dice: "Fotografiado por Walter J. Lubken, Six Com. Inc." (Bureau of Reclamation Photographs of the Hoover Dam and Boulder City, Nevada/UNLV Special Collections and Archives)