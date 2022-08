Un profesor de la UNLV fue investigado en su anterior universidad por acoso sexual

La entrada de Maryland Parkway a la UNLV (Las Vegas Review-Journal).

Un profesor que fue investigado hace una década por acoso sexual y por fomentar un entorno de trabajo hostil en una universidad de Florida es ahora un catedrático de la Facultad de Educación de la UNLV.

Daniel Wright era el director del programa de psicología jurídica de la Universidad Internacional de Florida en 2012, cuando fue investigado por hacer comentarios sexualmente inapropiados, acosar a las mujeres de su departamento y crear un entorno de trabajo intimidatorio para las mujeres, según los registros facilitados al Las Vegas Review-Journal por la universidad.

Las entrevistas con unas 10 personas revelaron “un nivel de comportamiento inapropiado y falta de juicio profesional, que afectaba a las mujeres, que se eleva al nivel de acoso por razón de sexo”, según la investigación.

Wright le dijo al Review-Journal que no podía hablar de los detalles de la investigación y que la FIU le dijo que no debía hablar de ello.

“Eso fue hace varios años”, dijo. “Intento seguir con mi vida”.

El viernes, un portavoz de la FIU facilitó documentos que demostraban que Wright había dimitido de su cargo en la universidad el 27 de abril de 2012, casi tres meses después de que se realizara la investigación.

Wright es ahora profesor y titular de la Dunn Family Endowed Chair de evaluación educativa en la UNLV, que el lunes dará la bienvenida a los estudiantes para el inicio del semestre de otoño.

Tras preguntársele si la UNLV estaba al corriente de la investigación sobre Wright, un portavoz dijo en una declaración escrita el jueves que la universidad solo puede acceder a los expedientes de personal durante el proceso de contratación de empleados dentro del Sistema de Educación Superior de Nevada y sus instituciones. El comunicado dice que Wright se incorporó a la UNLV en el verano de 2019.

El Review-Journal habló con dos mujeres que fueron entrevistadas para la investigación de Florida, así como con un antiguo estudiante graduado que dijo haber sido testigo del comportamiento de Wright.

Las acusaciones

Aproximadamente 10 personas, entre las que había hombres, mujeres, profesores y actuales y antiguos estudiantes graduados, fueron entrevistados para la investigación de 2012. La mayoría de sus nombres fueron removidos en el reporte.

Según el reporte, Wright participaba en comités de disertación y tesis y tenía derecho a voto en relación con la titularidad.

Las declaraciones de los testigos revelaron un “patrón de comentarios y comportamientos sexualmente inapropiados que se prolongó durante mucho tiempo”, según el reporte.

El comportamiento de Wright en el lugar de trabajo, según los relatos de los testigos incluidos en el reporte, incluían:

– Hacer referencias a su pene.

– Hacer comentarios sobre dos estudiantes de posgrado que estaban juntos sexualmente, decirle a una estudiante de posgrado que había tenido un sueño sexual con ella, o decir que se había imaginado a una testigo en una pelea de almohadas en ropa interior.

– Enviar mensajes de texto a las mujeres por razones inapropiadas y no relacionadas con el trabajo, como decir que estaba pensando en ellas.

– Interrumpir constantemente a las mujeres mientras trabajaban en sus oficinas o invitarlas repetidamente a comer o a tomar un café, y los testigos declararon que Wright “no aceptaba un ‘no’ por respuesta”.

– Tocar a las mujeres sin su permiso, incluso poniéndoles la mano en la cintura o en la parte baja de la espalda, o pasándoles el brazo por los hombros.

Los testigos también declararon que Wright intentaba que algunas estudiantes de posgrado se quedaran a solas con él, táctica que un antiguo estudiante de posgrado apodó el “truco del sucio Dan”, según el reporte.

En el momento de reportar, Wright negó las acusaciones de acoso sexual, negando específicamente que tocara a las mujeres sin su consentimiento, que les enviara mensajes inapropiados, que las imaginara en situaciones sexuales, que les dijera a las estudiantes que estaba bien dotado o que las interrumpiera constantemente mientras intentaban trabajar.

Según el reporte, el comportamiento de Wright impulsó a las mujeres del departamento a hacer cambios en su propia conducta para evitarlo, llegando a extremos como tomar rutas diferentes para ir a las reuniones, trabajar desde casa y estacionarse en zonas donde sabían que él no estacionaría su auto.

Una mujer dijo que si escuchaba pasos cerca de su despacho, dejaba de teclear para que nadie supiera que estaba en la oficina, por si era Wright.

“Me escabullo en mi despacho y giro la llave lo más silenciosamente posible para que no me escuche entrar”, dijo una mujer según el reporte.

“Unos días en verano, intenté no llevar tacones para que no se escucharan mis pasos”, recordó una de ellas.

Una mujer que fue entrevistada para el reporte y que habló con el Review-Journal bajo condición de anonimato dijo que experimentó tantas interrupciones e invitaciones a tomar café por parte de Wright que redujo su tiempo de trabajo a la mitad. La mujer pidió que no se la identificara por miedo a las represalias de Wright.

La mujer dijo que si rechazaba una invitación de Wright, este le respondía que “‘las relaciones son importantes en los entornos académicos’”.

“Insinuaba que tenía poder sobre mí”, dijo. “Monopolizaba mi tiempo, y estábamos allí para su entretenimiento”.

Shari Schwartz, una antigua alumna de posgrado que fue entrevistada para el reporte, le dijo al Review-Journal que nunca fue acosada sexualmente por Wright, pero que fue testigo de su comportamiento y sus interrupciones durante su estancia en el departamento de psicología jurídica.

Schwartz describió la dinámica entre Wright y sus estudiantes como algo parecido a “un rey y sus súbditos”.

“Me entretenía hasta que decidía que había terminado por hoy”, dijo, describiendo su comportamiento. “Yo dejaba de entrar. No tengo tiempo para el show de Daniel Wright”.

En última instancia, la universidad consideró que los comentarios, las invitaciones y el comportamiento de Wright interferían injustificadamente en el trabajo de las mujeres del programa de psicología jurídica y que no había pruebas de que Wright tuviera el mismo comportamiento con los hombres del programa.

“Cuanto más frecuente sea la conducta, menos grave tiene que ser para crear un entorno de trabajo hostil”, afirma el reporte. “Las numerosas invitaciones del doctor Wright, los tocamientos no deseados, las constantes interrupciones y los comentarios intimidatorios e inapropiados a lo largo de varios años y con la participación de numerosas mujeres demuestran la omnipresencia de sus acciones”.

Wright le dijo repetidamente al Review-Journal que no podía referirse a las conclusiones concretas del reporte. Tampoco quiso decir si había recurrido las conclusiones.

“Simplemente no era un lugar agradable para mí, y quizás para otras personas”, dijo.

En respuesta a una pregunta sobre si Wright había recurrido las conclusiones, un portavoz de la FIU dijo en una declaración escrita el viernes que la universidad no disponía de los documentos correspondientes.

La salida de Wright de la FIU

Citando la aprensión y el miedo que el comportamiento de Wright generó en las mujeres implicadas y su posición de autoridad, la Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades y Diversidad de la universidad recomendó en su reporte que Wright fuera despedido de su empleo en la FIU.

Pero eso no ocurrió. En su lugar, dijo Schwartz, se le dijo que Wright sería trasladado a otro campus.

Schwartz también dijo que había advertido al director de su programa que no contratara a Wright en primer lugar, tras escuchar historias sobre su comportamiento.

Tras la investigación, y al enterarse del traslado de Wright, Schwartz dijo que ella y varias otras mujeres hablaron con el director general de la universidad y le dijeron que la continuidad del empleo de Wright era una “demanda en ciernes” para la universidad.

“Nunca imaginé que la FIU fuera como la Iglesia Católica”, dijo Schwartz. “Simplemente se cambia el problema de un lugar a otro y se espera que no vuelva a aparecer su fea cabeza”.

Poco después de su conversación con el abogado de la universidad, dijo Schwartz, Wright se separó de la universidad. Dijo que tenía entendido que era un “acuerdo mutuo”.

Wright dijo que siguió trabajando en la misma oficina tras la investigación, pero que dejó la universidad poco después.

“Mi opinión entonces era que no quería estar en un lugar donde no me querían”, dijo.

Acoso sexual en el mundo académico

Schwartz dijo que sintió cierto alivio tras la salida de Wright de la FIU, pero calificó de frustrante el hecho de que no fuera finalmente despedido.

“Realmente te hace alejarte y decir: ‘¿Qué tiene que hacer alguien realmente? “¿Es necesario que alguien sea agredido sexualmente o algo peor para que tomen medidas?”

Un informe de 2018 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, que examinó el impacto del acoso sexual en el mundo académico, descubrió que más del 50 por ciento de las profesoras y del personal, y entre el 20 y el 50 por ciento de las estudiantes, se han encontrado o han experimentado acoso sexual.

Según el reporte, las mujeres de la ciencia, la ingeniería y la medicina corren un mayor riesgo de sufrir acoso sexual debido al entorno dominado por los hombres y a la incapacidad de la organización para tomar en serio las denuncias, sancionar a los autores y proteger a las personas que las presentan.

El efecto acumulado del acoso sexual fue una “costosa pérdida de talento” en los campos de la ciencia académica, la ingeniería y la medicina.

“Las profesoras de ciencias, ingeniería y medicina que sufren acoso sexual reportan tres resultados profesionales comunes: renunciar a las oportunidades de liderazgo para evitar al agresor, dejar su institución y abandonar su campo por completo”, según el reporte.

Las mujeres de la FIU entrevistadas en el marco de la investigación sobre Wright se hicieron eco de sentimientos similares. Algunas de ellas informaron de que se sentían atrapadas en el departamento e indicaron que tener que modificar su comportamiento había afectado a las relaciones con sus colegas.

Según el reporte, algunas mujeres dijeron que se retiraron de trabajar en publicaciones académicas con Wright como resultado de su comportamiento.

Schwartz reconoció que pudo publicar su trabajo en revistas académicas de gran impacto gracias a que Wright fue su director de tesis de maestría.

“Por un lado, me ayudó a progresar como académica”, dijo. “Esto forma parte del comportamiento depredador desde mi punto de vista. Así es como haces que la gente esté en deuda contigo”.

Describió la cultura del mundo académico, y en particular el sistema de titularidad -en el que los educadores universitarios reciben una mayor seguridad laboral- como un mecanismo anticuado y elitista que da cobijo a personas como Wright.

Cuando se le preguntó si el reporte había cambiado su forma de comportarse en el ámbito profesional, Wright dijo: “He aprendido de todas las experiencias que he tenido”.

“Cada año que pasa creo que soy mejor persona”, dijo.

La FIU no respondió a las preguntas sobre lo que ocurre con las investigaciones de acoso sexual una vez concluidas, ni sobre si ha cambiado sus políticas relacionadas con el acoso sexual tras la investigación sobre Wright.

En enero, el entonces presidente de la FIU, Mark Rosenberg, dimitió abruptamente después de que una empleada de unos 20 años dijera que Rosenberg la había estado acosando durante meses, según reportó el Miami Herald.

El informe de 2018 sobre el acoso sexual en el mundo académico destaca varias soluciones para que las universidades puedan taclear el acoso sexual, como la promulgación de políticas que cubran específicamente el acoso por razón de sexo, el aumento de la transparencia sobre cómo se gestionan las denuncias de acoso sexual y la prestación de más apoyo a las personas que se presenten.

“Las instituciones pueden tomar medidas concretas para reducir el acoso sexual introduciendo cambios en todo el sistema que demuestren la seriedad con la que se toman este asunto y que reflejen que escuchan a quienes se atreven a reportar sus experiencias de acoso sexual”, escribieron los autores del informe.

En la declaración del jueves, el portavoz de la UNLV dijo que la universidad no comenta detalles que formarían parte del expediente personal confidencial de un empleado.

Pero para la mujer a la que el Review-Journal concedió el anonimato, la investigación de la FIU sobre Wright mostró cuántas mujeres se habían visto afectadas por su comportamiento.

Dijo que llegó a comprender que las mujeres merecen estar cómodas en el trabajo y tener derecho a controlar su propio tiempo.

“Creo que él les quitó eso a muchas mujeres de allí”, dijo.