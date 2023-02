Un jugador de póker gana una mano valorada en casi dos mdd – VIDEO

Patrik Antonius ganó una mano valorada en 1,978 millones de dólares durante la partida "No Gamble No Future Cash of the Titans" de PokerGO el domingo en Aria. Es el mayor bote de la historia del póker en vivo en Estados Unidos. (Antonio Abrego/PokerGO)

La mano de póker más cara jamás transmitida en vivo en Estados Unidos tuvo lugar el domingo en Las Vegas.

Patrik Antonius, un reconocido profesional de las altas apuestas, ganó un bote valorado en 1,978 millones de dólares durante la partida de cash “No Gamble, No Future Cash of the Titans” de PokerGO en Aria.

El anterior récord del mayor bote en la historia del póker en vivo de Estados Unidos lo estableció Alan Keating en diciembre, cuando ganó 1,158 millones de dólares en “Hustler Casino Live”.

ICYMI: Here's the record-setting $1,978,000 pot between @IAmMaverick888 and @Patrik_Antonius! 📺 – To watch the full hand, check it out on our YouTube Channel here: https://t.co/axBtYELJWS pic.twitter.com/X82p0Niwe6 — PokerGO (@PokerGO) February 20, 2023

Antonius fue uno de los seis jugadores que compraron la partida “Cash of the Titans” por un millón de dólares, uniéndose a Eric Persson, Rob Yong, Andrew Robl, Markus Gonsalves y Matthew “MJ” Gonzales.

El juego duró tres días, y las ciegas estaban a mil/dos mil dólares con un ante ciego grande de dos mil dólares para empezar el Día 3 el domingo.

La victoria récord de Antonius llegó contra Persson, que empezó la mano con reina-nueve de corazones. El flop fue 8-3-3 con dos corazones y Antonius apostó 40 mil dólares con as y rey de corazones.

Persson subió casi inmediatamente a 140 mil dólares, lo que fue suficiente para echar a Yong de la mano. Pero Antonius subió a 250 mil dólares y Persson llamó.

Después de que el as de picas apareciera en el turn, Antonius apostó 150 mil dólares y Persson puso todas sus fichas restantes en el centro para crear un bote de siete cifras. Antonius llamó y Persson se quedó sin opciones de ganar la mano en el river.

Antonius devolvió una gran parte de sus ganancias a Robl, que se llevó un bote de 1,269 millones de dólares. Gonsalves también se llevó un bote de 1,298 millones de dólares cuando sus ases se enfrentaron a las reinas de Yong.