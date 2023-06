Un inversor inmobiliario imagina un puerto espacial en Las Vegas al oeste de la ciudad

Con 13 puertos espaciales ya autorizados por la Administración Federal de Aviación, el puerto espacial de Las Vegas se convertiría en uno de los pocos puertos interiores. (Puerto espacial de Las Vegas)

Justo a la salida de una polvorienta carretera desértica con algunos árboles de Josué y matorrales, el urbanizador inmobiliario comercial de Las Vegas Rob Lauer imagina un puerto espacial privado en 240 acres en el Condado Clark.

El martes empezó a solicitar inversores para recaudar 310 millones de dólares con los que construir una plataforma de lanzamiento, una pista para aviones espaciales, una torre de control, una escuela de vuelo y un casino de 200 habitaciones entre Las Vegas y Pahrump. Se trata de un esfuerzo de crowdsourcing para crear una cuenta de garantía bloqueada que, con el tiempo, daría lugar a la formación de una empresa que cotiza en bolsa para construir Las Vegas Spaceport.

“Soy el dueño de los terrenos, los compré en noviembre y llevo un año trabajando en un concepto”, dijo Lauer en una entrevista con el Review-Journal. “Esto no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana”.

Objetivo a 10 años

Lauer espera que dentro de 10 años al menos una de las 37 empresas que están desarrollando aviones que pueden despegar y aterrizar en una pista produzca un vehículo que pueda alcanzar la órbita terrestre y posiblemente visitar un hotel en órbita en el espacio como empresa turística.

Piensa que las afueras de Las Vegas son el lugar perfecto para construir el puerto espacial por los millones de turistas que acuden a la ciudad en busca de una experiencia de viaje única, con apostadores que no se inmutan ante la idea de apostar miles de dólares en una mano de póker, una tirada de dados o una vuelta en la ruleta.

Pero un experto en turismo se muestra escéptico sobre el éxito de un puerto espacial, incluso con viajeros espaciales de alto nivel como William Shatner.

“Los problemas que veo en el turismo espacial son la seguridad y el costo”, afirma Amanda Bellarmino, profesora adjunta de la Escuela de Hostelería William F. Harrah de la UNLV.

“En estos momentos parece una actividad para unos pocos ricos”, afirma. “También habría problemas de seguridad, sobre todo con la reciente tragedia del sumergible Titán. A menos que se produzca el tipo de cambios que vimos con los viajes en avión a principios del siglo XX en términos de seguridad y reducción de costos, no creo que tenga un atractivo masivo”.

Pero Lauer asegura que la seguridad será una prioridad absoluta para la empresa.

Lauer se ha rodeado de expertos aeroespaciales como asesores y piensa que la mejor manera de que el sur de Nevada entre en el negocio del turismo espacial es construirlo desde cero con educación.

En su equipo del puerto espacial figuran el general de brigada retirado Robert Novotny, ex comandante del Ala 57 de Nellis Air Force Base; Dave Ruppel, ex director del Puerto Aéreo y Espacial de Colorado, que obtuvo con éxito una licencia y ayudó a convertir el aeropuerto Front Range de Watkins, Colorado en un puerto espacial; el coronel retirado Cameron Dadgar, de la Fuerza Aérea de E.U.; y el coronel de la Fuerza Aérea de E.U. Cameron Dadgar, de la Fuerza Aérea de E.U., piloto de F-16 que dirigió el Nevada Test and Training Range como ingeniero aeronáutico; Ken MacDonald, responsable de cumplimiento de la normativa medioambiental sobre especies en peligro de extinción para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos; Ron Kelly, piloto desde hace 50 años y propietario de una empresa de simuladores de vuelo certificados por la Administración Federal de Aviación (FAA) que forma a pilotos de líneas aéreas; y George García, experto en derechos, planificación y zonificación del Condado Clark.

Como director ejecutivo, Lauer cree que el futuro de los viajes espaciales pasa por la capacitación de jóvenes ingenieros en los aspectos básicos del sector.

Múltiples fuentes de ingresos

Lauer propone varias fuentes de ingresos para impulsar la creación del puerto espacial de Las Vegas, incluida la capacitación para volar en gravedad cero en un avión especialmente equipado para simular un entorno ingrávido y vuelos turísticos más convencionales.

Uno de los primeros pasos sería la construcción de una academia STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para formar a futuros ingenieros.

El plan de la empresa también incluye la construcción de hangares e instalaciones de almacenamiento para las mercancías que eventualmente se llevarían al espacio como carga.

El hotel-casino que proyecta se arrendaría a un operador de juego autorizado, pero admite que eso está más abajo en la lista de prioridades del puerto espacial.

Lauer cree que entrar en la industria del turismo espacial ayudaría a diversificar la economía de Nevada porque generaría empleos bien remunerados de alta tecnología. También existe la posibilidad de que la empresa reciba créditos fiscales a través de la Oficina de Desarrollo Económico del gobernador de Nevada.

“Tenemos que ser competitivos con otros estados que tienen programas similares”, dijo Lauer.

13 puertos espaciales ya construidos

Señaló que Colorado, Georgia, Florida y Texas ya compiten en el campo de los puertos espaciales. También existen puertos espaciales en Alaska, California, Nuevo México, Oklahoma, Alabama y Virginia. Dos locaciones de Texas son operados de forma privada por SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos.

Con 13 puertos espaciales ya autorizados por la FAA, el puerto espacial de Las Vegas se convertiría en uno de los pocos puertos interiores. En su opinión, un lugar en el interior sería favorable porque podría protegerse más fácilmente en caso de militarización.

El calendario de Lauer es que el puerto espacial de Las Vegas obtenga la licencia en un plazo de dos años, lo que permitiría poner la primera piedra de la pista de aterrizaje.

Espera que los primeros cohetes se lancen en un plazo de cinco a siete años y que los aviones espaciales se usen en diez.

Una vez establecida la industria, Lauer espera que se produzcan 15 lanzamientos al mes.

“Proyectamos 15 vuelos al mes a un hotel espacial con seis pasajeros y dos tripulantes”, afirma la empresa en un prospecto en internet. “Cobrando 125 mil dólares por pasajero y generando unos ingresos brutos de 750 mil dólares por vuelo, eso suma 135 millones de dólares al año en ingresos brutos”.

Lauer prevé contar con pilotos militares retirados para las escuelas de vuelo.

“Las Vegas tiene la suerte de contar con pilotos militares retirados muy experimentados de Nellis Air Force Base a los que recurrir. En la actualidad, no hay estándares de capacitación de vuelo para pilotos espaciales ajenos a la NASA. Prevemos la creación de una licencia básica expedida por la FAA para los pilotos espaciales, seguida de un certificado de tipo para cada vehículo, incluidos los cohetes y los vehículos espaciales lanzados horizontalmente, como los aviones espaciales”.

“Creemos que es necesario crear un programa de capacitación de seguridad estandarizado para pilotos espaciales que proporcione a los operadores comerciales pilotos cualificados y dé confianza al público y a las compañías de seguros para cubrir a los operadores. Actualmente estamos trabajando en la creación de capacitación en tierra y en vuelo, utilizando entrenadores de caza L-39, jets Gulfstream y simuladores de vuelo avanzados”.

La empresa prevé 50 alumnos al año en un programa de un año de duración, en el que los estudiantes pagarán 75 mil dólares de colegiatura al año.