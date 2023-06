Un hotel boutique es aprobado cerca de Allegiant Stadium

junio 12, 2023 - 8:06 am

Representación digital de un proyecto de hotel cerca del Allegiant Stadium de Las Vegas. (Departamento de Construcción del Condado Clark)

Vista aérea de Allegiant Stadium y el Strip de Las Vegas el martes 25 de agosto de 2020. (Michael Quine/Las Vegas Review-Journal) @Vegas88s

El Condado Clark aprobó el miércoles un hotel boutique de 340 habitaciones que estará ubicado a poca distancia de Allegiant Stadium.

Nuance Las Vegas de 19 pisos, que se espera que comience a construirse a principios del próximo año, albergará un restaurante, un spa de día, un salón de baile y una sala de convenciones, según los documentos de planificación.

El hotel, situado en el 5825 de Polaris Avenue, estará a menos de una milla del estadio. El proyecto corre a cargo de la empresa inmobiliaria de Las Vegas New Angle Development, cuyo costo estimado es de 275 millones de dólares.

El sitio, de aproximadamente dos acres, se encuentra en el distrito de estadios designado por el condado.

Bob Gronauer, abogado especializado en ordenación del territorio y representante de New Angle, explicó el miércoles a los comisionados que la Administración Federal de Aviación había aprobado recientemente la altura de 245 pies del proyecto.

Dijo que el hotel será similar a las propiedades boutique de los distritos de Los Ángeles, la Ciudad de Nueva York y Nashville, Tennessee, con estacionamiento atendido por servicio de valet parking.

Entre las condiciones para la aprobación figuraba la petición para hacer aceras separadas cinco pies de la calle. El requisito mínimo de 531 espacios de estacionamiento se redujo a 520.

“Salvo cambios sustanciales en el diseño, ellos tienen sus derechos y son capaces de proceder”, dijo el comisionado Michael Naft, que representa el distrito donde se ubicará el hotel. Dijo que los urbanizadores tendrían que volver a los comisionados para la aprobación de la iluminación y la señalización.

Gronauer dijo que los urbanizadores estaban trabajando para implantar semáforos para la circulación del tránsito dentro de la propiedad.

El primer piso de Nuance Las Vegas incluirá un vestíbulo, y el estacionamiento estará situado en los niveles dos a cinco. El noveno piso albergará el restaurante, mientras que, de los pisos 10 a 18, se usarán para las habitaciones de los huéspedes. La última planta tendrá una terraza y cinco “habitaciones de lujo”, según los documentos de planificación.

El presidente de New Angle, Chet Nichols, declaró anteriormente que no habría elegido el sitio del Polaris si no estuviera tan cerca del estadio. Allegiant Stadium acoge pocos eventos al año, dijo, pero “esos eventos pueden ser enormes”.