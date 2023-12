Un “gran negocio” para el noroeste del valle: el proyecto de la carretera alcanza una meta

El gobernador Joe Lombardo, en el centro, visita a Curtis Anderson, a la izquierda, y Deryn Pete, de la Tribu Paiute de Las Vegas, durante la celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del enlace Centennial Bowl, donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas, el lunes 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Andrew Anderson de la Tribu Paiute de Las Vegas da la invocación durante la celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del enlace Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Dignatarios se reúnen durante la celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del enlace Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Miembros del Colavita Las Vegas Women’s Cycling Club se reúnen para la celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del enlace Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El gobernador Joe Lombardo visita a miembros del Colavita Las Vegas Women’s Cycling Club y la Southern Nevada Bicycle Coalition durante el Departamento de Transporte de Nevada durante una celebración de la finalización sustancial del enlace Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El vicegobernador Stavros Anthony visita a los miembros del Colavita Las Vegas Women’s Cycling Club, incluyendo Amanda Flangas, tomando la foto, y Luisa Hoch, a la izquierda, durante el Departamento de Transporte de Nevada durante una celebración de la finalización sustancial del enlace Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El gobernador Joe Lombardo visita a la concejal de Las Vegas Francis Allen-Palenske durante la celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del enlace Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El enlace Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas se muestra durante una celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del proyecto el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El enlace de Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas se muestra después de una celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del proyecto el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El enlace de Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas se muestra después de una celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del proyecto el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El enlace de Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas se muestra después de una celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del proyecto el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El enlace de Centennial Bowl donde la U.S. Highway 95 y el 215 Beltway se encuentran en el noroeste de Las Vegas se muestra después de una celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del proyecto el lunes, 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El Centennial Bowl de 272 millones de dólares en el noroeste de Las Vegas llegó a su finalización sustancial el lunes, marcando el final de los principales trabajos en el proyecto de un año de duración.

El proyecto incluía la construcción de 20 puentes, mejoras en las redes de calles de superficie, la adición de un nuevo sendero multiuso y la mejora del acceso a Kyle Canyon.

La mejora de la autopista con el proyecto incluyó el enlace de la U.S. Highway 95 con el 215 Beltway que es el Centennial Bowl, junto con la mejora de la capacidad de ambas autopistas y la adición de carriles HOV y el acceso a la U.S. Highway 95. La fase final de las obras incluyó conexiones directas de la U.S. Highway 95 con la 215 en dirección oeste, de la 215 en dirección oeste con la U.S. 95 en dirección norte y de la 215 en dirección este con la U.S. 95 en dirección norte.

El lunes por la mañana se celebró una ceremonia de corte de listón cerca del Centennial Bowl. Al acto asistieron el Gobernador Joe Lombardo y la directora del Departamento de Transporte de Nevada (NDOT), Tracy Larkin Thomason.

Contando el trabajo previo en la U.S. 95 y la planificación, el proyecto es de 15 años en la fabricación, pero la construcción en el intercambio real no comenzó hasta 2015, según el portavoz del NDOT Justin Hopkins.

Todas las obras están relacionadas con el proyecto de mejora del corredor noroeste de la U.S. Highway 95, de 579 millones de dólares, que abarca 13 millas de la U.S. Highway 95 desde Kyle Canyon Road hasta Washington Avenue.

El acceso local se mejoró en la última fase con la reubicación y ampliación de Skye Pointe Drive para conectar Centennial Parkway con Azure Drive.

La designación de “finalización sustancial” significa que aún deben abordarse algunas características menores.

La mayor parte que queda por abrir es una realineación de Oso Blanca Road, que está programado para estar listo el 23 de diciembre, Hopkins señaló. Eso unirá Centennial Center Boulevard y Lone Mountain Road.

Estos nuevos accesos locales facilitan el acceso de los residentes que viven a ambos lados de la U.S. 95 a los centros comerciales y otras zonas del lado opuesto, sin tener que viajar por la autopista.

“Es más que una red de carreteras y puentes: conecta comunidades y empresas, fomentando el crecimiento y la prosperidad en esta zona en auge del noroeste de Las Vegas”, declaró Thomason. “Unirá a la gente, reducirá los tiempos de viaje y creará más oportunidades para residentes y empresas”.

El proyecto de mejora masiva también pretendía reforzar la red de carreteras de la zona, donde el tránsito ya ha aumentado y se espera que se dispare en los próximos años. El volumen diario de tránsito en el corredor de la U.S. Highway 95 en el noroeste del valle es hoy de 132 mil vehículos al día, y se espera que esa cifra aumente a 217 mil al día en 2040, según el NDOT.

“Hace 15 años nunca habría imaginado el crecimiento exponencial de North Las Vegas”, dijo el gobernador Joe Lombardo. “Ahora la zona de Centennial es una comunidad creciente y bulliciosa llena de nuevas urbanizaciones y nuevos negocios. Gracias a la finalización del proyecto vamos a poder utilizar nuevas infraestructuras para conectar mejor el noroeste de Las Vegas y el corazón del valle. Es un gran negocio”.