‘Un gran malentendido’: Gineco-obstetra niega acusaciones de conducta sexual inapropiada

El doctor George Chambers, un ginecólogo-obstetra local, habla durante una audiencia sobre una denuncia de mala conducta sexual contra él en la oficina de la Junta Estatal de Examinadores Médicos de Nevada en Las Vegas, el martes 2 de mayo de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Un ginecólogo-obstetra de Las Vegas acusado de conducta sexual inapropiada con tres pacientes interrogó frente a frente a una de sus acusadoras durante una audiencia administrativa de una junta estatal de licencias médicas.

Pero antes, durante su discurso de apertura, el doctor George Chambers dijo: “Espero que vean que esto ha sido un gran malentendido, que ha empañado mi una vez estelar reputación y me ha costado muy caro”.

El médico no tenía abogado y se representó a sí mismo en la audiencia de la Junta Estatal de Examinadores Médicos de Nevada.

Chambers dijo que no había nada impropio en la forma en que examinó a una paciente y ofreció a otras dos mil dólares a cada una para que modelaran desnudas para anuncios de su especialidad de ginecología estética.

Pero un abogado de la junta dijo que la conducta del médico con las pacientes era humillante y degradante.

“No respetó los límites entre médico y paciente”, declaró Brandee Mooneyhan, asesora general adjunta de la junta.

Según una denuncia de un comité de investigación de la junta, Chambers “explotó repetidamente sus relaciones con los pacientes y violó la confianza de los pacientes al involucrarse en impropiedades sexuales que constituyen mala conducta sexual”.

Se le acusa de comportamiento problemático; participar en una conducta destinada a engañar; no mantener registros médicos precisos; participar en una conducta que viola la confianza de un paciente y explota la relación con el paciente para obtener beneficios financieros u otros beneficios personales; incumplimiento continuo de la práctica de la medicina correctamente; y conducta de mala reputación.

Uno de los primeros testigos fue la paciente A de la denuncia, que acudió a Chambers por un desgarro en el perineo resultante del parto.

La paciente testificó que, en su primera y única visita, Chambers usó una expresión de argot para informarle de que había intentado introducir toda su mano en su vagina. También usó el teléfono móvil de la paciente para documentar la introducción de cuatro dedos, sin la presencia de una enfermera u otro miembro del personal. Le pidió que le enviara por mensaje de texto otras dos fotos para sus archivos.

Respondiendo a preguntas del abogado de la Junta, Chambers dijo que no recordaba si había usado el término en argot “porque no forma parte de mi lenguaje”. Pero dijo que sí usó términos no médicos con algunas pacientes.

Dijo que mantenía la confidencialidad de las fotos de las pacientes guardándolas en un iPad seguro en una caja fuerte de la que solo él tenía la combinación.

La paciente A declaró que durante semanas después del examen sintió mucho dolor. Durante el examen, le dijo a Chambers en un momento dado que era “muy incómodo”, dijo.

Testificó que no acudió al médico para un “arreglo estético” y que las diversas cirugías estéticas que le propuso minaron su confianza.

“Me sentí humillada”, dijo. “No quería que mi esposo supiera sobre mi cuerpo y lo que supuestamente estaba mal en él”.

Al interrogar a la paciente A, Chambers le preguntó si había gritado durante el examen, y ella dijo que no. También la interrogó sobre su “conversación jovial” tras el examen, en la que la paciente no se quejó de dolor.

“Sé que lo que pasó estuvo mal”, dijo la paciente. “Sé que lo que había ocurrido era una agresión sexual”.

En su discurso de apertura, Chambers dijo que había “innumerables ejemplos” de sus buenas acciones como médico, incluida la ayuda a las víctimas del tráfico sexual.

“No soy el monstruo que quieren hacer creer que soy”, afirmó.

Durante el interrogatorio de Mooneyhan, reconoció haberles ofrecido mil dólares a pacientes para que posaran desnudas en anuncios. Se espera que dos de estas pacientes testifiquen en la audiencia, que continúa el miércoles.

Una vez finalizada la audiencia, la funcionaria Nancy Moss Ghusn presentará sus conclusiones a la junta médica y formulará recomendaciones sobre posibles medidas disciplinarias.